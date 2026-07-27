ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මැද වසර වන විට රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්ය සැලකිල්ලට තුඩු දෙයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය වන විට වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවා ඇත. මෙය මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස තීව්ර වෙමින් තිබෙන අතර, බලධාරීන් එය හැකි ඉක්මනින් පාලනය කිරීමට ක්රියා කරමින් සිටිති.
ආසාදන සංඛ්යාවේ හදිසි ඉහළ යාම රට පුරා පළාත් කිහිපයක රෝහල්වලට ඩෙංගු රෝගීන් ප්රමාණය ඉහළ යාම සමඟ රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මතට දැඩි බරක් ඇති කර ඇත. මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය වැළඳීම වැළැක්වීම සඳහා ජනතාව වහාම ක්රියාත්මක වන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් බලය 촉구 කරති.
වසංගතය ඇති කරන සාධක මොනවාද?
Aedes aegypti මදුරු දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, සංකූලිත ජල තත්ත්වයන් තුළ ව්යාප්ත වේ — ශ්රී ලංකාවේ වර්ෂා ඍතු කාලවලදී මෙය තවත් උග්ර වෙයි. කාලෝචිත වර්ෂාපතනය, වේගවත් නාගරීකරණය සහ ප්රමාණවත් නොවන අපද්රව්ය කළමනාකරණය එකිනෙකට එකතු වීමෙන් නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම මදුරු පාදක ස්ථාන ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.
ඔබ සහ ඔබේ ප්රජාව ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද?
ඩෙංගු පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පහත සඳහන් ප්රතිරෝධක පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ජනතාවට අඛණ්ඩව උපදෙස් ලබා දෙති:
- නිවෙස් සහ කාර්යාල ආශ්රිත සංකූලිත ජලය රැදෙන භාජන ඉවත් කරන්න හෝ හිස් කරන්න
- විශේෂයෙන් පෙරවරු හා සවස් කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කර ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න
- ජල ගබඩා ටැංකි සහ බොච්චි සැම විටෙකම නිසිව වසා තබන්න
- දරුණු උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න
- මදුරු පාදක ස්ථාන තුරන් කිරීම සඳහා ප්රජා මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාරවලට සහාය දෙන්න
සාමූහික ක්රියාදාමයක් සඳහා ආයාචනයකි
ඩෙංගු වැළැක්වීම රජයේ බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීම නොවන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති — සෑම පුරවැසියෙකුටම තමන්ගේ පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු රහිතව තබා ගැනීමේ වගකීමක් ඇත.
රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවා ඇති අතර වසර තවමත් අවසන් නොවූ බැවින්, මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් රට පුරා නිරීක්ෂණ හා දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කරමින් සිටිති. නේවාසික හා වාණිජ ප්රදේශවල පරීක්ෂාවන් පවත්වන සෞඛ්ය කර්මීන් සමඟ ප්රජාවන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටිති.
මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවට ඩෙංගු ගෙන දෙන නොනවතින තර්ජනය සහ වසංගතය තවත් උග්ර වීමට පෙර එය කළමනාකරණය කිරීමේදී ස්ථිර මහජන දැනුවත්භාවය හා කඩිනම් රජයේ මැදිහත්වීමේ ඇති ඉතා වැදගත් කාර්යභාරය මැනවින් මතක් කරවන ශෝකී සිහිගැන්වීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.