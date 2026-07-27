Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මැද වසර වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මැද වසර වන විට රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන වේගයෙන් ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්‍ය සැලකිල්ලට තුඩු දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජූලි මාසය වන විට වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ඇත. මෙය මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස තීව්‍ර වෙමින් තිබෙන අතර, බලධාරීන් එය හැකි ඉක්මනින් පාලනය කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටිති.

ආසාදන සංඛ්‍යාවේ හදිසි ඉහළ යාම රට පුරා පළාත් කිහිපයක රෝහල්වලට ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණය ඉහළ යාම සමඟ රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මතට දැඩි බරක් ඇති කර ඇත. මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය වැළඳීම වැළැක්වීම සඳහා ජනතාව වහාම ක්‍රියාත්මක වන ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් බලය 촉구 කරති.

වසංගතය ඇති කරන සාධක මොනවාද?

Aedes aegypti මදුරු දෂ්ටනය මගින් බෝ වන ඩෙංගු උණ, සංකූලිත ජල තත්ත්වයන් තුළ ව්‍යාප්ත වේ — ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂා ඍතු කාලවලදී මෙය තවත් උග්‍ර වෙයි. කාලෝචිත වර්ෂාපතනය, වේගවත් නාගරීකරණය සහ ප්‍රමාණවත් නොවන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය එකිනෙකට එකතු වීමෙන් නාගරික හා ග්‍රාමීය යන දෙඅංශයේම මදුරු පාදක ස්ථාන ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.

ඔබ සහ ඔබේ ප්‍රජාව ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද?

ඩෙංගු පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රතිරෝධක පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනතාවට අඛණ්ඩව උපදෙස් ලබා දෙති:

  • නිවෙස් සහ කාර්යාල ආශ්‍රිත සංකූලිත ජලය රැදෙන භාජන ඉවත් කරන්න හෝ හිස් කරන්න
  • විශේෂයෙන් පෙරවරු හා සවස් කාලවලදී මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කර ආරක්ෂිත ඇඳුම් අඳින්න
  • ජල ගබඩා ටැංකි සහ බොච්චි සැම විටෙකම නිසිව වසා තබන්න
  • දරුණු උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
  • මදුරු පාදක ස්ථාන තුරන් කිරීම සඳහා ප්‍රජා මට්ටමේ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපාරවලට සහාය දෙන්න

සාමූහික ක්‍රියාදාමයක් සඳහා ආයාචනයකි

ඩෙංගු වැළැක්වීම රජයේ බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීම නොවන බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති — සෑම පුරවැසියෙකුටම තමන්ගේ පරිසරය පිරිසිදුව හා මදුරු රහිතව තබා ගැනීමේ වගකීමක් ඇත.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ඇති අතර වසර තවමත් අවසන් නොවූ බැවින්, මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් රට පුරා නිරීක්ෂණ හා දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරමින් සිටිති. නේවාසික හා වාණිජ ප්‍රදේශවල පරීක්ෂාවන් පවත්වන සෞඛ්‍ය කර්මීන් සමඟ ප්‍රජාවන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටිති.

මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවට ඩෙංගු ගෙන දෙන නොනවතින තර්ජනය සහ වසංගතය තවත් උග්‍ර වීමට පෙර එය කළමනාකරණය කිරීමේදී ස්ථිර මහජන දැනුවත්භාවය හා කඩිනම් රජයේ මැදිහත්වීමේ ඇති ඉතා වැදගත් කාර්යභාරය මැනවින් මතක් කරවන ශෝකී සිහිගැන්වීමකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ Sinhala

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සමරනු ලබන සාංස්කෘතික හා ආගමික පෙරහැරක් වන එසල පෙරහැරේ සාම්ප්‍රදායික කවඩි නර්තන චාරිත්‍රය මෙletés වසරේ උත්සවයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, එයට හේතු වී…

27 Jul 2026 Discuss
පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF Sinhala

පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF

ශක්තිමත් මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවය සඳහා දූපත් රාජ්‍යය පිළිගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) පවසන පරිදි, මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් අනුගමනය කරමින්…

27 Jul 2026 Discuss
ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි Sinhala

ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි

දිගුකාලීන ගැංවාදී තරගකාරිත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන හින්දු උත්සවයක වැදගත් ආගමික චාරිත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයන් බල කෙරිණි. රටේ හින්දු දින…

27 Jul 2026 Discuss