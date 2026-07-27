ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්රයකට බාධා කරයි
දිගුකාලීන ගැංවාදී තරගකාරිත්වයක් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන හින්දු උත්සවයක වැදගත් ආගමික චාරිත්රයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයන් බල කෙරිණි. රටේ හින්දු දින දර්ශනයේ අध්යාත්මිකව වඩාත් සැලකිය යුතු උත්සවයන්ගෙන් එකක් ලෙස සාම්ප්රදායිකව සලකනු ලබන මෙම අවස්ථාව කෙරෙහි එමගින් කළු සෙවනැල්ලක් හෙළා තිබේ.
ආරක්ෂක භීතිය මධ්යේ පූජනීය චාරිත්රය අත්හැරේ
තරඟකාරී ගැංවාදී කණ්ඩායම් අතර 緊張ජනක තත්ත්වය උච්චස්ථානයකට පැමිණීම හේතුවෙන්, චාරිත්ර අඛණ්ඩව පැවැත්වීමට වඩා වන්දනාකරුවන්ගේ හා පූජකවරුන්ගේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛ කොට ගනිමින්, වැදගත් චාරිත්රය අවලංගු කිරීමට නිවේදකයන්ට වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බව දැනෙන තත්ත්වයට පත් විය. මෙම තීරණය, වාර්ෂික ආගමික නිරීක්ෂණයට සහභාගී වීම සඳහා දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවලින් පැමිණෙන භක්තිකයන් ගැඹුරින් කලකිරවා ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ හින්දු උත්සව, විශේෂයෙන් දෙමළ ප්රජාව අතර, ගැඹුරු සංස්කෘතික හා අධ්යාත්මික වැදගත්කමක් දරන අතර, ඒවායේ චාරිත්රවලට ඇති කිසිදු බාධාවක් පොදු සාමය පිළිබඳ අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, ගැඹුරු ආගමික ගැටළුවක් ලෙස ද සලකනු ලැබේ.
ප්රජාවේ කෝපය හා ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීම්
පූජා භූමිය වටා භීතිය හා බිය ගැන්වීමේ වාතාවරණයක් ඇති කිරීමට වගකිව යුතු ගැංවාදී අංග පිළිබඳව ප්රජා නායකයන් හා ආගමික නිලධාරීන් දැඩි හෙළාදැකීම් ප්රකාශ කර ඇත. ආගමික ජීවිතයට බාධා කිරීමෙන් අපරාධ ජාලයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් තීරණාත්මක හා ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති.
- අවලංගු කරන ලද චාරිත්රය, උත්සවයේ කේන්ද්රීය හා පූජනීය අංගයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.
- ප්රදේශ කිහිපයකින් පැමිණ සිටි භක්තිකයන් චාරිත්රය සඳහා අපේක්ෂාවෙන් රැස්ව සිටියහ.
- සංවිධායකයන් විසින් දැක්වූ ආරක්ෂක කනස්සල්ල, ගැංවාදී ආරවුලට සෘජුවම සම්බන්ධ විය.
- ආගමික බලධාරීන්, උත්සව ස්ථානවල වඩාත් ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සඳහා රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.
ප්රතිචාර දැක්වීමට බලධාරීන් මත පීඩනය
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා ආගමික ස්ථාන ආශ්රිත ප්රදේශවල ගැංවාදී ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පුළුල් මර්දන ව්යාපාරයකට ඉල්ලීම් නැවත ජනනය කර ඇත. රටේ ආගමික නිරීක්ෂණ හා ප්රජා සංහිඳියාවේ පොහොසත් සම්ප්රදායන් කෙරෙහි අපරාධ තරගකාරිත්වය ආක්රමණය නොකිරීම සහතික කිරීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන වඩා කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
පූජා භූමියක පවිත්රතාවය කිසිදා අපරාධ අංගවල රන්දා යටතේ තබා ගත නොහැකිය. මෙය හින්දු ප්රජාවට පමණක් නොව, ආගමික නිදහස හා සාමය අගය කරන සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට කරන අපහාසයකි.
සාමය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හා අනාගත ආගමික චාරිත්ර බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බව සහතික කිරීමට ගනු ලබන නිශ්චිත පියවර ගෙනහැර දක්වන සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. ඉදිරි දිනවල ප්රජා නියෝජිතයන් හා රජයේ නිලධාරීන් අතර හදිසි සාකච්ඡා ඇති කිරීමට මෙම සිදුවීම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.