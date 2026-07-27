Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF

ශක්තිමත් මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවය සඳහා දූපත් රාජ්‍යය පිළිගැනීමට

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) පවසන පරිදි, මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, ණය බරින් පීඩිත මෙම දූපත් රාජ්‍යය ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ ගමනේ යෙදෙද්දී ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් එය දෙස බලන ආකාරයේ ධනාත්මක වෙනසක් ඇති ව ඇති බව මෙයින් සංඥා කෙරේ.

ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිබිඹු කරන්නේ කුමක්ද?

මූල්‍ය සේවා කර්මාන්තය නියෝජනය කරන ප්‍රමුඛ ගෝලීය සංගමයක් වන IIF, ස්වෛරී රාජ්‍යයන් විශ්ලේෂණය කළේ ණය හිමියන් සමඟ ඔවුන් පවත්වා ගන්නා සහභාගීත්වයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ඔවුන්ගේ මූල්‍ය අනාවරණයේ පාරදෘශ්‍යතාවය අනුවය. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිදියුණු වූ ස්ථාවරය පෙන්නුම් කරන්නේ, ජාරී ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අතරතුර රට සිය රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත විවෘත කිරීමෙහිලා සහ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් සමඟ වඩාත් ක්‍රමවත් සන්නිවේදනයක් පවත්වා ගැනීමෙහිලා අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ලබා ඇති බවය.

2022 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වූ අසාමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව — එය රට ඉතිහාසයේ මුල් වරට ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමකට තුඩු දුන් — ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට රට කටයුතු කරන මෙම නිර්ණායක අවස්ථාවේ මෙම පිළිගැනීම ලැබීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සුවය ලැබීම සඳහා ඇති වැදගත්කම

ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළවල නැවත තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට ප්‍රයත්න කරන රටකට ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දියුණුව ප්‍රායෝගික වැදගත්කමක් දරයි. වැඩි වූ පාරදෘශ්‍යතාවය සාමාන්‍යයෙන් සමස්ත අවදානම් සංජානනය අඩු කරන අතර, ශ්‍රී ලාංකික වත්කම් දෙස බලන විදේශ ආයෝජකයින්ගෙන් නොමඳ උනන්දුවක් ඇති කරමින් වඩාත් හිතකර ණය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසිවලට මඟ පෑදිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කොන්දේසිවල කොටසක් ලෙස ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සහ පුද්ගලික බැඳුම්කර හිමිකරුවන් සමඟ සංකීර්ණ ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල නිරත ව සිටී. පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විශ්වාසදායක හා ස්ථාවර සහභාගීත්වයක් පෙන්නුම් කිරීම එම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අංගයකි.

ප්‍රගතියේ පුළුල් සංඥාවක්

විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවැනි ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල නැගීම ගෝලීය මූල්‍ය ප්‍රජාවට වැදගත් සංකේතාත්මක පණිවිඩයක් යවන බවයි — ශ්‍රී ලංකාව දිගු කාලීන රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමට කැප වී සිටින බවය.

ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමේ අභිප්‍රාය රජය නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇති අතර, IIF වැනි ආයතනයකින් ලැබෙන පිළිගැනීම එම ප්‍රයත්නවලට බාහිර සනාථකිරීමක් එක් කරයි.

රාජ්‍ය ණය මට්ටම් කළමනාකරණය කිරීම සහ වර්ධන ගතිය පවත්වා ගැනීම ඇතුළු සැලකිය යුතු අභියෝග ඉතිරිව පවතින නමුත්, වැඩිදියුණු වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සාමාන්‍යකරණය කරා යන පුළුල් ගමනේ තවත් ක්‍රමිත පියවරක් නියෝජනය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ Sinhala

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සමරනු ලබන සාංස්කෘතික හා ආගමික පෙරහැරක් වන එසල පෙරහැරේ සාම්ප්‍රදායික කවඩි නර්තන චාරිත්‍රය මෙletés වසරේ උත්සවයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, එයට හේතු වී…

27 Jul 2026 Discuss
ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි Sinhala

ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි

දිගුකාලීන ගැංවාදී තරගකාරිත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන හින්දු උත්සවයක වැදගත් ආගමික චාරිත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයන් බල කෙරිණි. රටේ හින්දු දින…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත සැලැස්මට එරෙහිව බලයේ සිටින ජාතික ජනබලවේගය (එන්පීපී) තුළ 著名 නීතිඥ නිලධාරියෙකු සිය පක්ෂ සගයන්ගෙන්…

27 Jul 2026 Discuss