Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත සැලැස්මට එරෙහිව බලයේ සිටින ජාතික ජනබලවේගය (එන්පීපී) තුළ 著名 නීතිඥ නිලධාරියෙකු සිය පක්ෂ සගයන්ගෙන් ප්‍රසිද්ධියේ වෙන්ව, එම ක්‍රියාමාර්ගයට පක්ෂයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම තීරණ ගැනීමේ ආයතනයේ අනුමැතිය නොමැති බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

අභ්‍යන්තරයෙන් නැඟෙන විරෝධී හඬක්

එන්පීපී නායකත්ව මණ්ඩලයේ සහ විධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය දරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ලාල් විජේනායක මහතා, විනිසුරුවන් සඳහා නිර්ණිත විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජිත සැලැස්මට ප්‍රසිද්ධියේ විරෝධය පළ කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. පක්ෂ ව්‍යුහය තුළ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් නීති ප්‍රජාව අතර ඔහු දරන තනතුරේ බලය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහුගේ ප්‍රකාශය ඉතා වැදගත් වේ.

එම යෝජනාව එන්පීපී විධායක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ හෝ අනුමෝදන කළ තීරණයක් නොවන බව විජේනායක මහතා නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළ අතර, වෙනම මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන බව පෙනෙන මෙම වැඩසටහනෙන් පක්ෂයේ සාමූහික නායකත්වය වෙන් කර ගන්නා ලදී.

යෝජනාවේ අන්තර්ගතය

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය මෙම මතභේදයේ කේන්ද්‍රය වී ඇති අතර, එය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ රට හි අධිකරණ ක්‍රමයේ අඛණ්ඩතාවට ඇති ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ලට පත් නීති වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයන්ගේ දෘෂ්ටිය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

විධායක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක පීඩනය හරහා, විශේෂයෙන්, දැනට සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාල කොන්දේසි වෙනස් කිරීම ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයකට මූලික වන බලතල වෙන්වීම බිඳ දැමීමේ අවදානමක් ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

පක්ෂ පාලනය විමර්ශනයට ලක් වෙයි

විජේනායක මහතාගේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාවරය, විනිවිද පෙනෙනභාවය, වගවීම සහ ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණය පොරොන්දු වෙමින් බලයට පත් වූ එන්පීපී තුළ අභ්‍යන්තර සමගිය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු කරයි. විධායක මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු සිය ම පක්ෂය හා සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති දිශාවකට ප්‍රසිද්ධියේ විරුද්ධ වීම, සාපේක්ෂව තරුණ පාලනය සඳහා අසාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක අභ්‍යන්තර මතභේදයක් පිළිබිඹු කරයි.

විජේනායක මහතාගේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශවලට අනුව, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව එන්පීපී විධායක මණ්ඩලය විසින් ගත් තීරණයක් නොවේ.

ඔහුගේ මැදිහත්වීම එන්පීපී කවයන් තුළ මෙන්ම දූපත පුරා නීති වෘත්තිකයන් අතරද විවාදය තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු නව රජයේ අධිකරණය කෙරෙහි ගන්නා ප්‍රවේශය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය ඓතිහාසිකව දේශපාලන මතභේදයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වී ඇති අතර, පසුගිය පාලනාධිකාරීන් අධිකරණ පත්වීම් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ කොන්දේසිවලට බලපෑම් කිරීමට උත්සාහ කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. ඉදිරිපත් කෙරෙන යුක්තිසහගත කිරීම කුමක් වුවද, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව සකස් කිරීමේ ඕනෑ ම ක්‍රියාමාර්ගයක් ස්වාධීන හා අපක්ෂපාතී නීති ක්‍රමයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අය සමග ගැඹුරින් අනුනාද වන කරුණකි.

විවාදය දිගටම ක්‍රියාත්මක වන විට, විජේනායක මහතාගේ විරෝධතාවයට එන්පීපී නායකත්වය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද යන්න සහ ඉදිරි දිනවල මතභේදාත්මක යෝජනාව පිළිබඳ පක්ෂය වඩාත් පැහැදිලි, එකාකාරී ස්ථාවරයක් ඉදිරිපත් කරයිද යන්න සියල්ලන්ගේ ම අවධානය යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි Sinhala

ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි

දිගුකාලීන ගැංවාදී තරගකාරිත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන හින්දු උත්සවයක වැදගත් ආගමික චාරිත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයන් බල කෙරිණි. රටේ හින්දු දින…

27 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සභාවාචාරය නැතහොත් උපාය මාර්ගික අතපසුවීමක්? ශ්‍රී ලංකා තරුවේ මතභේදාත්මක තීරණය LPL කණ්ඩායමට තරඟය අහිමි කෙරේ Sinhala

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සභාවාචාරය නැතහොත් උපාය මාර්ගික අතපසුවීමක්? ශ්‍රී ලංකා තරුවේ මතභේදාත්මක තීරණය LPL කණ්ඩායමට තරඟය අහිමි කෙරේ

ක්‍රීඩා සභාවාචාරයේ අසාමාන්‍ය අවස්ථාව උණුසුම් විවාදයකට තුඩු දෙයි මෑතකදී පැවැති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟයකදී කැපී පෙනෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු රන්-අවුට්…

27 Jul 2026 Discuss
බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගැනේ Sinhala

බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගැනේ

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. බලධාරීන් මෙය…

27 Jul 2026 Discuss