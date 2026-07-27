Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කරමින් එසල පෙරහැර ගැංගේ තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමකට නතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් සමරනු ලබන සාංස්කෘතික හා ආගමික පෙරහැරක් වන එසල පෙරහැරේ සාම්ප්‍රදායික කවඩි නර්තන චාරිත්‍රය මෙletés වසරේ උත්සවයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර, එයට හේතු වී ඇත්තේ සංවිධායකයන් හට ගැංකාරු ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබීමෙන් ඓතිහාසික වාර්ෂික උත්සවය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් වැටීමය.

ප්‍රවේශමෙන් ගනු ලත් තීරණයක්

එම ප්‍රතාපවත් පෙරහැර හා සම්බන්ධ බලධාරීන් සහ සංවිධායකයන් තහවුරු කළේ කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කිරීමේ තීරණය සැහැල්ලුවෙන් ගනු නොලැබූ බවය. ගැං ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ විය හැකි බාධා කිරීම් පිළිබඳ විශ්වාසදායක අනතුරු ඇඟවීම්වලට සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම පියවර ගනු ලැබූ අතර, දර්ශනය නරඹීමට වාර්ෂිකව රැස්වන සහභාගිවන්නන්ගේ හා දහස් ගණනක් වූ භක්තිමතුන්ගේ ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ කිරීමට නිලධාරීන් පෙළඹුණහ.

හින්දු භක්තිකයන් විසින් නමස්කාර ක්‍රියාවක් ලෙස ඉටු කරනු ලබන, ශාරීරිකව දිගු හා දෘශ්‍යමාන ලෙස සුවිශේෂී භක්ති නර්තනයක් වන කවඩිය, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පුළුල් එසල සැමරීම්වල ආදරණීය අංගයක් ව පැවතුණි. මෙ වසර එය ඉවත් කිරීම සාංස්කෘතික භාරකරුවන් සහ මහජනයා දෙකෙන්ම සැලකිය යුතු අවධානයක් හා සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.

සහභාගිවන්නන්ගේ ආරක්ෂාව මුල් තැනට

සියලු සහභාගිවන්නන් සඳහා සාමකාමී හා සුරක්ෂිත පරිසරයක් සහතික කිරීම තමන්ගේ අනිවාර්ය වගකීම බව සංවිධායකයෝ අවධාරණය කළහ. අපරාධ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ විශ්වාසදායක තර්ජනයක් පිළිබඳ බුද්ධි තොරතුරු මත, පවතින තත්ත්වයන් යටතේ කවඩි දර්ශනය සමඟ ඉදිරියට යාම ඉතා විශාල අවදානමක් ලෙස සලකනු ලැබීය.

මෙම පූජනීය උත්සවයේ ආරක්ෂාව හා ශුද්ධත්වය සෑම දෙයකටම ඉහළින් රැකගත යුතු අතර, මෙම දුෂ්කර තීරණය එම වගකීම පිළිබිඹු කරයි.

එසල පෙරහැරේ සමස්ත කාලය පුරාවටම ආරක්ෂක අංශ ඉහළ අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කරනු ලබන අතර, ඕනෑම නුසුදුසු සිදුවීමක් වැළැක්වීම සඳහා පෙරහැර මාර්ගය දිගේ අමතර ආරක්ෂක පියවර ගන්නා බව වාර්තා වේ.

සාංස්කෘතික වැදගත්කම අවදානමට

කන්දේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන එසල පෙරහැර, ආසියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ආගමික පෙරහැරවලින් එකක් වන අතර, දේශීය වන්දනාකරුවන් හා විදේශීය සංචාරකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරගනී. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව කේන්ද්‍ර කොටගත් මෙම උත්සවය බෞද්ධයන් සහ හින්දුවන් දෙපිරිසටම ගැඹුරින් ගෞරව කරනු ලබන අවස්ථාවකි; කවඩි දර්ශනය ද්වීපයේ ආගමික සංහිඳියාව හා බහු-ජාතික සහභාගිත්වයේ පොහොසත් සම්ප්‍රදාය නිරූපණය කරයි.

සාංස්කෘතික විචාරකයෝ මෙම අත්හැරීම ගැන දුකසිත හැඟීම් ප්‍රකාශ කරමින්, ජාතික ශුද්ධ සැමරීමකට ගැං-සම්බන්ධ මැදිහත්වීමක් සිදුවීම කලකිරීමට කරුණු විය හැකි පූර්වාදර්ශයක් බව සඳහන් කළහ. ශතවර්ෂ ගණනක් පැරණි සම්ප්‍රදායන් කඩාකප්පල් කළ තර්ජන නිකුත් කළ අය සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන දෘඩ ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු 촉구 කළහ.

වගවීම ඉල්ලා සිටීම

ප්‍රජා නායකයෝ හා ආගමික නියෝජිතයෝ, රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ තර්ජනවල මූලාශ්‍රය සම්පූර්ණයෙන් විමර්ශනය කර ඉදිරි වසරවලදී එවැනි මැදිහත්වීමක් නැවත සිදු නොවන බව සහතික කරන ලෙසය. මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ජීවිතය කෙරෙහි අපරාධ ජාලවල බලපෑම සහ සාංස්කෘතික හා ආගමික උත්සව බිය ගැන්වීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවන් නැවත අවුළුවා ඇත.

කවඩි චාරිත්‍රය ඉවත් කිරීමට ලක් වුවද, එසල පෙරහැර එහි අනෙකුත් චාරිත්‍රානුකූල අංග සමඟ ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නොනිමෙන ආධ්‍යාත්මික හා සාංස්කෘතික උරුමයේ එක් දිනෙකක් භක්තිමතුන්ට හා සංචාරකයන්ට අත්දැකීමට ඉඩ සලසනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF Sinhala

පාරදෘශ්‍යතාව වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සම්බන්ධතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF

ශක්තිමත් මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවය සඳහා දූපත් රාජ්‍යය පිළිගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) පවසන පරිදි, මූල්‍ය පාරදෘශ්‍යතාවයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් අනුගමනය කරමින්…

27 Jul 2026 Discuss
ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි Sinhala

ගැංවාදී තරගකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්‍රයකට බාධා කරයි

දිගුකාලීන ගැංවාදී තරගකාරිත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන හින්දු උත්සවයක වැදගත් ආගමික චාරිත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට සංවිධායකයන් බල කෙරිණි. රටේ හින්දු දින…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව ජ්‍යෙෂ්ඨ එන්පීපී නීතිඥයෙකු පක්ෂ තීරණයෙන් බිඳී යයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත සැලැස්මට එරෙහිව බලයේ සිටින ජාතික ජනබලවේගය (එන්පීපී) තුළ 著名 නීතිඥ නිලධාරියෙකු සිය පක්ෂ සගයන්ගෙන්…

27 Jul 2026 Discuss