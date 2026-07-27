ශ්රී ලංකා පොලිසිය දෙමළ භූමි අයිතිවාසිකම් උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඉවත් කරයි
දිගින් දිගටම පවතින ඉඩම් ආරවුල මධ්යයේ උද්ඝෝෂකයන් මූලික අවශ්යතාවන්ගෙන් තොරව පවතී
ශ්රී ලංකා පොලිසිය, භූමි අයිතිවාසිකම් සඳහා විරෝධතාවක නිරත දෙමළ සිවිල් වැසියන්ගෙන් ජලය සහ වැසිකිළි පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඉවත් කර ඇති අතර, එම පියවර සාමකාමී විරෝධකරුවන්ට සිදු කරන හිතාමතාම හිරිහැරයකට සමාන බව සඳහන් කරමින් මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ ප්රජා නායකයන් දැඩි විවේචනයට ලක් කර ඇත.
දෙමළ ප්රජාවන්ගෙන් අත්පත් කර ගත් බව කියන ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා අඛණ්ඩ අරගලයක නිරත මෙම විරෝධකරුවන්, පොලිස් ක්රියාමාර්ගයෙන් පසු මූලික සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ පානීය ජලය නොමැතිව සිටීමට සිදු වී ඇත. සාමකාමී ක්රම ඔස්සේ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා පෙනී සිටින සුළුතර ප්රජාවන්ට ලබාදෙන සැලකිල්ල පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මෙය හේතුවෙන් මතු වී ඇත.
ඉඩම් ගැන දිගු කලක් පවතින සැබෑ කතාව
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ප්රජාවන් අතර, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල, ඉඩම් අහිමි වීම ගැඹුරින් දැනෙන හා විසඳී නොමැති ප්රධාන ගැටලුවක් ලෙස දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතී. දිගුකාලීන සිවිල් ගැටුම් සමයේ සහ ඉන් පසුව මෙම ප්රදේශවල විශාල ඉඩම් කොටස් හමුදාව විසින් අත්පත් කර ගත් අතර, 2009 දී යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුවද බොහෝ පවුල් ඔවුන්ගේ පෙළපාත් දේපළවලට නැවත ළඟා වීමට නොහැකිව සිටිති.
රාජ්ය බලධාරීන් නිසි නීතිමය හා පරිපාලන මාර්ග ඔස්සේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවත්, සාමකාමී විරෝධතාවය තම දුක්ගැනවිල්ල ජනතා අවධානයට ගෙන ආ හැකි එකම ඉතිරි මාවත බවට පත්ව ඇති බවත් විරෝධකරුවන් පවසයි.
පොලිස් ක්රියාමාර්ගය හෙළා දකිති
විරෝධතා භූමිය තුළ ජල හා වැසිකිළි පහසුකම් ඉවත් කිරීම දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් හෙළා දකින ලද අතර, සාමකාමී විරෝධකරුවන්ට මූලික අවශ්යතාවන් ප්රතික්ෂේප කිරීම මූලික මානව හිමිකම් කඩ කිරීමක් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
පොලිස් ක්රියාමාර්ගය මහජන සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නොව, හිතාමතාම දරාගත නොහැකි තත්ත්වයන් ඇති කිරීම තුළින් විරෝධකරුවන්ට තම උද්ඝෝෂණය අත්හළ ලෙස බලකිරීම සඳහා සූදානම් කරන ලද්දක් බව විවේචකයන් පවසයි.
මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඔවුන් බලහත්කාර උපක්රම ලෙස විස්තර කරන දේ වෙත යොමු වීම වෙනුවට, විරෝධකරුවන්ට ජල හා සනීපාරක්ෂක සේවා ක්ෂණිකව නැවත සලසා දෙන ලෙසත්, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් සමඟ යහපත් ශිෂ්ටාචාරයකින් සෙවිල් කිරීමට යොමු වෙන ලෙසත්ය.
දෙමළ භූමි අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පුළුල් පසුබිම
මෙම සිද්ධිය, ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධෙන් පසු සංහිඳියාව ඇති කර ගැනීමේ මන්දගාමී ගමනට, විශේෂයෙන් හමුදා අත්පත් කිරීම යටතේ ඇති දෙමළ ඉඩම් ආපසු ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්, නැවත ජාත්යන්තර අවධානය යොමු කරවා ඇත. ඉඩම් ගැටලු විසඳීමට අඛණ්ඩ රජයන් විසින් වරින් වර ගත් ප්රතිඥා තිබුණද, ප්රායෝගික ප්රගතිය සීමිතව පවතින අතර, අවතැන් වූ බොහෝ දෙමළ පවුල් දිගුකාලීන අවිනිශ්චිතතාවයේ ගිලී සිටිති.
දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මැදිහත් වී විරෝධකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව හා ගෞරවය සහතික කරන ලෙසත්, එවැනි සැලකිල්ල දෙමළ ප්රජාවන් සහ රාජ්යය අතර ඇති අවිශ්වාසය තවදුරටත් ගැඹුරු කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන බව අනතුරු ඇඟවීමත්ය. වාර්තාකරණ වන විට, බලධාරීන් මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.