ඉන්දියාව මූල්යනය කළ සංවර්ධන ව්යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්රී ලංකාව සලකා බලයි
ශ්රී ලංකාවේ දැනට ක්රියාත්මක වන ඉන්දීය මූල්යාධාර සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල පවතින දිගුකාලීන අභියෝගයන් විසඳීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව සහභාගී වී ඇති අතර, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සෘජුවම යටතේ කැපවූ නිරීක්ෂණ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීමේ යෝජනාද ඉදිරිපත් වී තිබේ.
ව්යාපෘති අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීමට කැපවූ අංශයක් යෝජනා වෙයි
දිවයිනේ ඉන්දීය මූල්යාධාර ව්යාපෘතිවල ක්රියාත්මක කිරීම සුගම කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තුළ විශේෂිත අංශයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අදහස බලධාරීන් ඉදිරිපත් කර ඇත. යෝජිත ආයතනය මධ්යම අධීක්ෂණ අධිකාරියක් ලෙස කටයුතු කරමින්, බාධා හඳුනා ගැනීම, ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඉන්දීය සහාය ඔස්සේ මූල්යනය කෙරෙන ව්යාපෘති ඵලදායී ලෙස හා නියමිත කාලසීමාව තුළ ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සිය කාර්යභාරය ලෙස ගනු ඇත.
පුළුල් පරිමාණ විදේශ මූල්යාධාර සංවර්ධන කටයුතු හා සම්බන්ධ සංකීර්ණතා කළමනාකරණය කිරීමේදී පවතින යාන්ත්රණ ප්රමාණවත් නොවන බවට රජයේ ඉහළම මට්ටමේ වර්ධනය වන පිළිගැනීමක් මෙම පියවරෙන් පිළිබිඹු වේ.
ක්රියාත්මක කිරීමේ බාධා නිරාකරණය කෙරෙහි ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා අවධානය යොමු කරයි
ක්රියාත්මක ව්යාපෘති ගණනාවකට බාධා කළ ප්රමාදයන්හි සහ පරිපාලනමය දුෂ්කරතාවන්හි මූල හේතු හඳුනා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරටේ නිලධාරීන් පරාමර්ශවලට සහභාගී වී ඇත. ද්විපාර්ශ්වික සංවර්ධන සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දෙරටම ප්රකාශ කර ඇති පුළුල් කැපවීම මෙම සාකච්ඡාවලින් පිළිබිඹු වේ.
යටිතල පහසුකම්, නිවාස, බලශක්ති සහ සම්බන්ධතා ඇතුළු අංශ රාශියකට මූල්ය සහාය ලබා දෙන ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ව පවතී. දේශීය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ගමනේදී කොළඹ සඳහා මෙම ආයෝජනවලින් ප්රත්යක්ෂ ප්රතිඵල ලැබෙන බව සහතික කිරීම ප්රමුඛතාවයක් බවට පත් වී ඇත.
සම්බන්ධීකරණයේ කේන්ද්රස්ථානය ලෙස ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
යෝජිත නිරීක්ෂණ අංශය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ තැබීමෙන් එයට සැලකිය යුතු ආයතනික බලයක් ලැබෙනු ඇති අතර, ඊට වේගවත් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව සහ විධායක බලයේ ඉහළම මට්ටම් වෙත සෘජු ප්රවේශය ලබා ගත හැකි වනු ඇත. විදේශ මූල්යාධාර වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ඐතිහාසිකව මන්දගාමී කළ නිලතාන්ත්රික ප්රමාදයන් කෙටි කිරීමට එවැනි ව්යුහයකට හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
යෝජිත අංශයේ සංයුතිය, කාර්යාධිකාරය සහ ක්රියාත්මක කාලරාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, දෙරජය අතර අඛණ්ඩ සංවාදය ඔස්සේ තහවුරු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.