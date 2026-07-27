Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ තබා ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය පවත්වා ගනී

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ තබා ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය පවත්වා ගනී

එස්&පී ග්ලෝබල් ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පරමාධිපත්‍ය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+/C මට්ටමේ නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ක්‍රමානුකූල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින දිවයිනට ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය පවත්වා ගෙන යයි.

ශ්‍රේණිගත කිරීමේ අර්ථය

CCC+/C ශ්‍රේණිගත කිරීම තවමත් අනවමාන කලාපය තුළ굳ව පිහිටා තිබුණ ද, එය රාජ්‍ය මූල්‍ය විශ්වසනීයතාව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ සහ ණය තිරසාරතාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග පිළිබිඹු කරයි. එස්&පී ආයතනයෙන් ලැබෙන ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය, ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඕනෑම දිශාවකට ඉක්මන් වෙනසක් ආයතනය අපේක්ෂා නොකරන බවට සංඥාවක් වන අතර, රටේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ආයෝජකයන්ට සහ ණය හිමියන්ට කෙටිකාලීන පූර්වාවිනිශ්චිතතාවක් ලබා දෙයි.

තම නිදහස් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට 2022 දී බාහිර ණය ගෙවීමෙන් පැහැර හැරී රටකට, ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සහිත පහළ ශ්‍රේණිගත කිරීමක් නැවත තහවුරු කිරීම පවා ක්‍රමික ප්‍රගතියේ සුළු වුවත් අර්ථවත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව වෘෂ්ටික ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, විදේශ සංචිත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සහ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉලක්ක කරගත් දිගු අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනක් යටතේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී. රට, ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ බාහිර ණය බැඳීම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සංකීර්ණ සාකච්ඡාවල ද නිරත වී ඇත.

ඉහළ මිල ඉහළ යාමෙන් සිදු වූ විනාශකාරී උච්ඡස්ථානයේ සිට උද්ධමනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම, විදේශ විනිමය සංචිත ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සහ ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා වැඩිදියුණු වූ මූල්‍ය විනය ඇතිකිරීම ඇතුළු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයන්හි ධනාත්මක ප්‍රගතියක් බලධාරීන් අත් කර ගෙන ඇත.

ඉතිරිව ඇති අභියෝග

එස්&පී ආයතනයේ නැවත තහවුරු කිරීමෙහි පිළිබිඹු වන සීමිත ශුභවාදී ආකල්පය තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියේ දී දුෂ්කර ගමනක් ඇත. මූලික සැලකිලිමත් කරුණු අතර:

  • සියලු ණය හිමි පාර්ශ්ව සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සාර්ථකව නිම කිරීම
  • ආර්ථික වර්ධනය බාධා නොකරමින් මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාව පවත්වා ගැනීම
  • දේශපාලනික හා සමාජීය පීඩනයන් මධ්‍යයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගතිය පවත්වා ගැනීම
  • මධ්‍යකාලීන සිට දිගුකාලීන වශයෙන් ආයෝජක විශ්වාසය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඕනෑම ඉහළ යාමක් රඳා පවතින්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමේ ठोस සාක්ෂි, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහන් ඉලක්කයන්ට අඛණ්ඩව අනුගතවීම සහ රජයේ ආදායම් උත්පාදනයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වැඩිදියුණුවීමක් මත බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් රටකට ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව සහ ණය ලබා ගැනීමේ පිරිවැය තීරණය කිරීමේ දී තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ශ්‍රේණිගත කිරීම තවමත් ආයෝජන ශ්‍රේණියට බොහෝ පහළින් පිහිටා තිබුණ ද, ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය වෙළඳපොළ විශ්වාසයේ ඕනෑම ඊළඟ ක්ෂණික පිරිහීමක් වළකාලයි.

අර්බුදයේ උච්ඡස්ථානයේ දී ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ දැඩි හි

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බාහිර මැදිහත්වීම් චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

බාහිර මැදිහත්වීම් චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව ඉල්ලා අස්වෙයි

බාහිර පීඩනය සහ අනවසර ක්‍රීඩක තේරීම් හේතුවෙන් සම්පූර්ණ මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුවේ සියලුම සාමාජිකයන් තම රාජකාරිවලට කරනු ලබන පිළිගත…

27 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි Sinhala

ඉන්දියාව මූල්‍යනය කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණය සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ අංශයක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඉන්දීය මූල්‍යාධාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල පවතින දිගුකාලීන අභියෝගයන් විසඳීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට ශ්‍රී ලංකාව සහ…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විවාදාත්මක පියවරක් ලෙස අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන් සඳහා වසර දෙකක දීර්ඝ කිරීමකට අනුමැතිය දෙයි ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස් සීමාව වසර දෙකකින් දීර්ඝ…

27 Jul 2026 Discuss