ශ්රී ලංකාවේ පූජනීය හින්දු උත්සව චාරිත්රයක් ගැන්ග් කල්ලි ගැටුමකින් අඩාල වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන හින්දු උත්සවයක ආදරණීය ආගමික චාරිත්රයක් අවලංගු කිරීමට සිදු වූයේ, එකිනෙකාට සතුරු කල්ලි අතර ඇතිවූ තතුරු-මතුරු නිසා සාම්ප්රදායික විධිමත් චාරිත්රය ආරක්ෂිතව පැවැත්වීම කළ නොහැකි වූ බැවිනි. මෙය රටේ සාංස්කෘතික හා ආගමික ජීවිතය මත අපරාධකාරී බලවේගවල ඇති බලපෑම සම්බන්ධයෙන් බරපතල කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.
පූජනීය සම්ප්රදාය අඩාල වෙයි
මෙම අවලංගු කිරීම භක්තිකයන් සහ ආගමික සංවිධායකයන් සඳහා භයජනක වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ, මන්ද ගැලවුණු චාරිත්රය හින්දු ප්රජාව තුළ ගැඹුරු ආධ්යාත්මික වැදගත්කමක් දරන බැවිනි. මේ ආකාරයේ උත්සව රැස්වීම් සාමාන්යයෙන් පූජනීය අවස්ථාවන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්රේෂණය වූ පෞරාණික චාරිත්රවලට සහභාගී වීමට දිගු දුර ගෙවා එන විශාල භක්තිකයන් පිරිසක් ඒ සඳහා ඇදී ආ.
ස්ථානයේ රැදී සිටි අය සඳහා ඇති ආරක්ෂාවේ අවදානම පිළිබඳව තරඟකාරී කල්ලි අතර ඇතිවූ ශීඝ්රයෙන් උත්සන්න වූ ආරවුල් පිළිගත නොහැකි මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව පැහැදිලි වූ පසු, කටයුතු අත්හිටුවීමට නිලධාරීන්ට වෙනත් විකල්පයක් ඉතිරි නොවීය.
අපරාධකාරී බලපෑම උත්සවය සෙවනැලි කරයි
ශ්රී ලංකාවේ හින්දු ප්රජාව අතර මෙම සිදුවීම ව්යාප්ත කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ගැඹුරු ආගමික වැදගත්කමක් ඇති සිදුවීමකට අපරාධකාරී ක්රියාකාරකම්වලට සෙවනැලි ඇති කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් බව ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු කෝපය ප්රකාශ කළහ.
- කල්ලි ආරවුලට සම්බන්ධ සෘජු තර්ජන හේතුවෙන් ප්රධාන චාරිත්රය අවලංගු කරන ලදී
- භක්තිකයන් සහ ආගමික නායකයන් පූජනීය සිදුවීමකට කළ බාධාව හෙළා දැකීය
- ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල නිසා සංවිධායකයන් කටයුතු අත්හිටුවීමට බල කෙරිණි
ආගමික නායකයන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙවැනි බාධාවන් නැවත සිදු නොවීමට සහතික කිරීම සඳහා දැඩි හා ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙසයි; ආරාධනා කරනු ලබන ස්ථාන සහ අවස්ථාවන් අපරාධ ජාලයන්ගේ බලපෑමෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.
ශක්තිමත් ආරක්ෂක පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ, සාම්ප්රදායිකව සාමය හා ප්රජාවේ ශාන්තිකාගාර ලෙස සලකනු ලැබූ ස්ථාන ඇතුළු, පොදු අවකාශයන්හි කල්ලිවල ක්රියාකාරකම්වල වර්ධනය වන නිර්භීතකම පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයක් නැවත අවදි කර ඇත. ආගාමික සිදුවීම්වලට සහභාගිවන්නන් සහ සාංස්කෘතික සම්ප්රදායන්ගේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ඉදිරි ආගමික සිදුවීම් ඉදිරියේ ශක්තිමත් වැළැක්වීමේ පියවර ක්රියාත්මක කරන ලෙස ප්රජාවේ බොහෝ සාමාජිකයන් දැන් රජයෙන් හා පොලිසියෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ආගමික උත්සව කිසිවිටෙකත් අපරාධ ආරවුල් සඳහා යුද්ධ භූමි බවට පත් නොවිය යුතුය. අපගේ ආරාධනාවේ ආරක්ෂාව හා ශුද්ධභාවය සෑම පිරිවැයකදීම ආරක්ෂා කළ යුතුය.
සිදුවීම සම්බන්ධ කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් හෝ කරගෙන යන විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මේ දක්වා සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. භක්තිකයන්ට බිය නොමැතිව රැස් වීමට ආරක්ෂිත තත්ත්ව ඇති බව සනාථ වූ පසු, අවලංගු කළ චාරිත්රය නැවත සැලසුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු බව සංවිධායකයන් සඳහන් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.