Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තමිල් රැපර් හිප්හොප් තමිළාන් සංගී ශ්‍රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තමිල් රැපර් හිප්හොප් තමිළාන් සංගී ශ්‍රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන

තමිල් රැපර් හිප්හොප් සංගී, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ මෙම ප්‍රබල නීති රීතිය දැඩි ලෙස විවේචනය කර ඇත.

රැපර්වරයා අත්අඩංගුවට

හිප්හොප් සංගී යන කලා නාමයෙන් හඳුනාගැනෙන මෙම තමිල් සංගීතඥයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, PTA හි තවත් ප්‍රකට භාවිතයක් ලෙස සලකනු ලබයි. 1979 දී සම්පාදිත මෙම නීතිය, සාමාන්‍ය අපරාධ නීතිය යටතේ හිමිවන සම්මත ක්‍රියාපටිපාටි ආරක්ෂාවන්ගෙන් තොරව, දීර්ඝ කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමේ පුළුල් බලතල බලධාරීන්ට ලබා දෙයි.

ඔහු රඳවා ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝගයන් පිළිබඳ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිත ව පවතින නමුත්, මෙම නඩුවේ PTA භාවිතය සිවිල් නිදහස් පෙනී සිටින්නන් හා තමිල් ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් අතර දැනටමත් සැලකිලිමත්භාවය ඇති කර ඇත.

විමර්ශනයට ලක් වූ නීතියක්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මතභේදයකට හේතු වී ඇත. මෙම නීතිය තමිල් පුද්ගලයන්ට හා දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට අසමාන ලෙස යොදාගන්නා බවත්, නිසි අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව දිගු රඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.

මානව හිමිකම් සංවිධාන, PTA යටතේ රඳවා ගනු ලබන අය ඔවුන්ගේ නඩු අධිකරණයේ විභාගයට ගැනෙන්නට පෙර දීර්ඝ රඳවා ගැනීම්වලට මුහුණ දෙන බව සඳහන් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් PTA අහෝසි කිරීමට හෝ සාරාංශිය ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටී.

ප්‍රජා ප්‍රතිචාරය

එවැනි නීතියක් යටතේ ප්‍රකට කලා පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, යුද්ධාන්තර ශ්‍රී ලංකාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ හදිසි තත්ත්ව යුගයේ නීති දිගින් දිගටම භාවිත කිරීම සම්බන්ධ පවතින විවාද තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත. විදේශගත තමිල් ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් හා දේශීය සාංස්කෘතික ප්‍රජාවන් මෙම නඩුවේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

හිප්හොප් සංගීගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තත්ත්වයන් සහ ඕනෑම විධිමත් චෝදනාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩුව නිල මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කරත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, එමඟින් දිවයිනේ කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගත කළ කාලපරිච්ඡේදයට තිත තැබේ.…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මාස 12ක් තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි

ඓතිහාසික වෙළඳ ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ෆ් කලාපීය ආර්ථික සම්බන්ධතා නැවත සකස් කළ හැකිය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අතර සවිස්තරාත්මක නිදහස් වෙළඳ…

12 Jun 2026 Discuss
රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක් Sinhala

රඳවා තබාගත් හිටපු ඔත්තු සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේව හමුවීමට පවුලේ අය හා නීතිඥයින් ඉල්ලීමක්

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේගේ භාර්යාව හා නීතික නියෝජිතයින්, ජනාධිපති රඳවා තැබීමේ නියෝගයක් යටතේ දැනට කොළඹ ජාතික…

12 Jun 2026 Discuss