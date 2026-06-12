තමිල් රැපර් හිප්හොප් තමිළාන් සංගී ශ්රී ලංකාවේ මතභේදාත්මක ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන
තමිල් රැපර් හිප්හොප් සංගී, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, දේශීය හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ මෙම ප්රබල නීති රීතිය දැඩි ලෙස විවේචනය කර ඇත.
රැපර්වරයා අත්අඩංගුවට
හිප්හොප් සංගී යන කලා නාමයෙන් හඳුනාගැනෙන මෙම තමිල් සංගීතඥයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, PTA හි තවත් ප්රකට භාවිතයක් ලෙස සලකනු ලබයි. 1979 දී සම්පාදිත මෙම නීතිය, සාමාන්ය අපරාධ නීතිය යටතේ හිමිවන සම්මත ක්රියාපටිපාටි ආරක්ෂාවන්ගෙන් තොරව, දීර්ඝ කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමේ පුළුල් බලතල බලධාරීන්ට ලබා දෙයි.
ඔහු රඳවා ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝගයන් පිළිබඳ විස්තර මෙම අවස්ථාවේ දී සීමිත ව පවතින නමුත්, මෙම නඩුවේ PTA භාවිතය සිවිල් නිදහස් පෙනී සිටින්නන් හා තමිල් ප්රජාවේ සාමාජිකයන් අතර දැනටමත් සැලකිලිමත්භාවය ඇති කර ඇත.
විමර්ශනයට ලක් වූ නීතියක්
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන මතභේදයකට හේතු වී ඇත. මෙම නීතිය තමිල් පුද්ගලයන්ට හා දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට අසමාන ලෙස යොදාගන්නා බවත්, නිසි අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව දිගු රඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.
මානව හිමිකම් සංවිධාන, PTA යටතේ රඳවා ගනු ලබන අය ඔවුන්ගේ නඩු අධිකරණයේ විභාගයට ගැනෙන්නට පෙර දීර්ඝ රඳවා ගැනීම්වලට මුහුණ දෙන බව සඳහන් කරමින්, ශ්රී ලංකා රජයෙන් PTA අහෝසි කිරීමට හෝ සාරාංශිය ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටී.
ප්රජා ප්රතිචාරය
එවැනි නීතියක් යටතේ ප්රකට කලා පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, යුද්ධාන්තර ශ්රී ලංකාවේ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ හදිසි තත්ත්ව යුගයේ නීති දිගින් දිගටම භාවිත කිරීම සම්බන්ධ පවතින විවාද තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත. විදේශගත තමිල් ප්රජාවේ සාමාජිකයන් හා දේශීය සාංස්කෘතික ප්රජාවන් මෙම නඩුවේ ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
හිප්හොප් සංගීගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තත්ත්වයන් සහ ඕනෑම විධිමත් චෝදනාවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩුව නිල මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කරත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.