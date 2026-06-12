2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය
2008 වසරේ සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා අධිකරණයක් හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ස්වකීය වාරයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දශකයකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ පීඩිත පවුල් වේදනාවට පත් කළ මෙම නඩුව නැවත සක්රිය වී තිබේ.
නඩුවේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන හා දරුණුතම අවධියේදී සිදු වූ මෙම අතුරුදහන් වීම්, ඕනෑම නිල පිළිගැනීමක් හෝ වගවීමක් නොමැතිව ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් අය සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ දුකේ මූලාශ්රයක් වී ඇත. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්, යුක්තිය ඉල්ලා රට්ටේ නීතිමය ක්රමය හරහා නොනවතා සෙවුම් කරමින්, කියැවෙන ආකාරයෙන් වගකිව යුතු අය පසුපස යෑමට බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය පවත්වා ගෙන ඇත.
හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියාට ස්වකීය වාරය ලබා දීම, විවේචකයන් සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් විසින් අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉතා සෙමෙන් ගමන් කළ බව තර්ක කළ නඩුවක වැදගත් ක්රියාමාර්ගික පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
ශ්රී ලංකාව, ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලම් (LTTE) සමඟ වූ සන්නද්ධ ගැටුමේ අවසාන අවධිය තුළ සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම්, අධිකරණ බාහිර ඝාතන සහ සිවිල් ජනතා සළකා බැලීම ඇතුළු කියැවෙන යුද කාල අපචාර සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර ජාත්යන්තර පරීක්ෂාවකට ලක් වී ඇත.
මානව හිමිකම් සංවිධාන, ආයතනික පක්ෂපාතිත්වයෙන් හෝ දේශපාලන සලකා බැලීම්වලින් ආරක්ෂා කරනවා වෙනුවට, අතුරුදහන් කිරීම් සහ අනෙකුත් බරපතල උල්ලංඝනයන් සඳහා වගකිව යුතු අය අධිකරණ ගොනු කිරීමට ශ්රී ලංකාවේ අනුප්රාප්තික රජයන්ගෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා ඇත.
පීඩිත පවුල් සඳහා වැදගත්කම
බොහෝ පවුල් සඳහා — විශේෂයෙන් දමිළ සහ අනෙකුත් සුළු ජාතිය ප්රජාවන් තුළ — අධිකරණයේ මෙම ක්රියාව, සත්යය සහ යුක්තිය සඳහා වූ දීර්ඝ සටනක දුලබ බලාපොරොත්තු මොහොතක් නියෝජනය කරයි. බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් පවුල් ගැඹුරු අවිනිශ්චිතතාවයේ තත්ත්වයකට ඇද දමන අතර, ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම තහවුරු නොවී ශෝකය ප්රකාශ කිරීමට හෝ සමාධිය ලැබීමට නොහැකි ය.
නීතිමය නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරන්නේ, අධිකරණ ස්වකීය වාරයක් වරද සොයා ගැනීමක් ලෙස නොගැනෙන නමුත්, සම්බන්ධිත පුද්ගලයාට එරෙහිව ඇති චෝදනා විධිමත්ව විභාගයට ගැනීමට අධිකරණය සූදානම් බව එය සංඥා කරන බව ය.
ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්ති යුක්ති කැපවීම් ඉදිරියටත් නිරීක්ෂණය කරන දේශීය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන යන දෙඅංශයෙන්ම මෙම නඩුව සමීප අවධානය ඇද ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.