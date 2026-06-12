Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි

ශ්‍රී ලංකාව 2030 වසර වන විට අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා ළඟා කර ගැනීමේ දිරිමත් ඉලක්කයක් සහිතව, රටේ අපනයන අංශය ප්‍රතිනවීකරණය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික උපාය මාර්ගයක් දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

අපනයන වර්ධනයේ මාර්ග සිතියම

ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම වැඩපිළිවෙළ, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව සකස් කරනු ලැබ ඇත. ඉදිරි වසර පහ තුළ ගෝලීය වෙළෙඳ පොළවල රටේ ක්‍රියාකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ව්‍යාප්ත කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් මෙහෙයවන ව්‍යූහගත සැලැස්මක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නිවේදනය, මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සේදිය ෙමවෙළ ඔස්සේ ඉදිරියට යන ශ්‍රී ලංකාව, අපනයන හරහා විදේශ විනිමය ආදායම වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.

මෙම සැලැස්ම වැදගත් වන්නේ ඇයි

අපනයන කාර්යසාධනය ශක්තිමත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වඩාත්ම තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. අපනයන ආදායමේ ස්ථාවර වර්ධනයක් රටේ ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට, රුපියලට සහය දැක්වීමට සහ බාහිර ණය මත යැපීම අඩු කිරීමට හේතුවනු ඇත.

සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සම්බන්ධීතාව ඊට සැලකිය යුතු විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා දෙන අතර, මෙම උපාය මාර්ගය දැඩි ආර්ථික විශ්ලේෂණ සහ වෙළෙඳ සංවර්ධනය සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර හොඳම ක්‍රමවේදයන් මත පදනම් වී ඇති බව ඉන් පෙනී යයි.

අනාගතය දෙස බලමින්

අංශ ආශ්‍රිත සවිස්තරාත්මක ඉලක්ක සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් නොකළද, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන කර්මාන්ත රැසක් මෙම සැලැස්මට ඇතුළත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවාට ඇතුළත් වනු ඇතැයි ගෙනෙව:‍

  • ඇඟළුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය
  • තේ හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි හාවිරිය ලබා දීමේ සේවා
  • කුළු බඩු, රබර් හා අනෙකුත් සම්ප්‍රදායික භාණ්ඩ
  • ඉහළ වර්ධන විභවයක් සහිත නැගී එන අංශ

ඩොලර් බිලියන 36 සන්ධිස්ථානය සපුරා ගැනීම, වර්තමාන අපනයන මට්ටම් හා සසඳන කල සැලකිය යුතු ඉදිරි පිම්මක් නියෝජනය කරන අතර, ඒ සඳහා රජය, පෞද්ගලික අංශය සහ වෙළෙඳ ප්‍රවර්ධන ආයතන හරහා සම්බන්ධීකරණය කළ ප්‍රයත්නයන් අවශ්‍ය වනු ඇත.

ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මේ නිල දියත් කිරීම සහ එහි නිශ්චිත ප්‍රතිපත්ති පියවර පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි Sinhala

ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන් රුපියල් මිලියන 3ක වටිනාකමින් යුත් රෝහල් උපකරණ රුපියල් 5,000කට අලුත්වැඩියා කරයි

ආතර් සී. ක්ලාක් නවීන තාක්ෂණ ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්, රුපියල් මිලියන 3කට ආසන්න වටිනාකමක් සහිත වෛද්‍ය උපකරණ, ඒ සඳහා වන ආන්තික වියදමකට — එනම් රුපියල් 5,000කට — සාර්ථකව…

12 Jun 2026 Discuss
2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය Sinhala

2008 වසරේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ස්වකීය වාරය

2008 වසරේ සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් මාලාවක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට ස්වකීය වාරයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දශකයකට…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිත්වය හාන්ස් විජයසූරියට - කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිත්වය හාන්ස් විජයසූරියට - කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ගුවන් සේවය සඳහා නව මඟක් සකසන ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම සඳහා විශේෂ…

12 Jun 2026 Discuss