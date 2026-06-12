ශ්රී ලංකාව අභිලාෂකාමී නව පස් අවුරුදු සැලැස්මක් සමඟ අපනයන ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා තබයි
ශ්රී ලංකාව 2030 වසර වන විට අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 36 දක්වා ළඟා කර ගැනීමේ දිරිමත් ඉලක්කයක් සහිතව, රටේ අපනයන අංශය ප්රතිනවීකරණය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික උපාය මාර්ගයක් දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
අපනයන වර්ධනයේ මාර්ග සිතියම
ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙම වැඩපිළිවෙළ, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව සකස් කරනු ලැබ ඇත. ඉදිරි වසර පහ තුළ ගෝලීය වෙළෙඳ පොළවල රටේ ක්රියාකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ව්යාප්ත කිරීමේ ප්රයත්නයන් මෙහෙයවන ව්යූහගත සැලැස්මක් ලෙස මෙය ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නිවේදනය, මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සේදිය ෙමවෙළ ඔස්සේ ඉදිරියට යන ශ්රී ලංකාව, අපනයන හරහා විදේශ විනිමය ආදායම වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.
මෙම සැලැස්ම වැදගත් වන්නේ ඇයි
අපනයන කාර්යසාධනය ශක්තිමත් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වඩාත්ම තීරණාත්මක සාධකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. අපනයන ආදායමේ ස්ථාවර වර්ධනයක් රටේ ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට, රුපියලට සහය දැක්වීමට සහ බාහිර ණය මත යැපීම අඩු කිරීමට හේතුවනු ඇත.
සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සම්බන්ධීතාව ඊට සැලකිය යුතු විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා දෙන අතර, මෙම උපාය මාර්ගය දැඩි ආර්ථික විශ්ලේෂණ සහ වෙළෙඳ සංවර්ධනය සම්බන්ධ ජාත්යන්තර හොඳම ක්රමවේදයන් මත පදනම් වී ඇති බව ඉන් පෙනී යයි.
අනාගතය දෙස බලමින්
අංශ ආශ්රිත සවිස්තරාත්මක ඉලක්ක සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ තවමත් ප්රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් නොකළද, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අපනයන කර්මාන්ත රැසක් මෙම සැලැස්මට ඇතුළත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවාට ඇතුළත් වනු ඇතැයි ගෙනෙව:
- ඇඟළුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය
- තේ හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්රියාවලි හාවිරිය ලබා දීමේ සේවා
- කුළු බඩු, රබර් හා අනෙකුත් සම්ප්රදායික භාණ්ඩ
- ඉහළ වර්ධන විභවයක් සහිත නැගී එන අංශ
ඩොලර් බිලියන 36 සන්ධිස්ථානය සපුරා ගැනීම, වර්තමාන අපනයන මට්ටම් හා සසඳන කල සැලකිය යුතු ඉදිරි පිම්මක් නියෝජනය කරන අතර, ඒ සඳහා රජය, පෞද්ගලික අංශය සහ වෙළෙඳ ප්රවර්ධන ආයතන හරහා සම්බන්ධීකරණය කළ ප්රයත්නයන් අවශ්ය වනු ඇත.
ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මේ නිල දියත් කිරීම සහ එහි නිශ්චිත ප්රතිපත්ති පියවර පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.