වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්
වීසා සංකූලතා හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ නියමිතව තිබූ තරගය අවලංගු වීම නිසා, එකම පන්දුවක් පවා ක්රීඩා නොකර 20-0 පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ ශ්රී ලංකාවේ රග්බි සංගමයට තම ජාත්යන්තර තත්ත්වයට දරුණු පහරක් ලැබී ඇත.
තරගය ආරම්භයට පෙරම අවලංගු විය
ශ්රී ලංකාව සහ කොරියාව අතර ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි මෙම තරගය කිසිසේත් සිදු නොවූයේ, ක්රීඩකයන් හෝ නිලධාරීන්ට තරගය නියමිත පරිදි පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් අসාධ්ය කරමින් වීසා ආශ්රිත දුෂ්කරතා ඇති වූ හේතුවෙනි. එහි සෘජු ප්රතිඵලයක් ලෙස, රග්බි පාලන අධිකාරිය මෙම ස්ථිර ජයග්රහණය කොරියාවට පක්ෂව තීන්දු කරමින්, ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන්ට 20-0 ක ගෙවල් ජයග්රහණයක් ප්රදානය කළේය.
මිල අධික පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාවයක්
ගෙවල් පරාජයක් නිල තරග වාර්තාවල ක්රීඩා පිටියේ ලත් පරාජයකට සමාන බරක් දරන නිසා, මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකා රග්බිය සඳහා විශේෂයෙන්ම වේදනාකාරී වේ. එවැනි ප්රතිඵල ලෝක ශ්රේණිගත කිරීම් සහ අනාගත තරග සුදුසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවීම් ඇති කළ හැකි අතර, එය මෙම දූපත් රාජ්යයේ රග්බි වැඩසටහනට මෙම පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාව තවදුරටත් මිල අධික කරවයි.
සූදානම හා සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකා රග්බිය තුළ ඇති පරිපාලන සාමර්ථ්යය සහ සැලෝජිස්ටික් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. ජාත්යන්තර ක්රීඩා තරග සඳහා වීසා සේවා සාමාන්යයෙන් බෙහෙවින් කල් තබා සිදු කරනු ලබන අතර, අවශ්ය ලේඛන සුරක්ෂිත කිරීමට අපොහොසත් වීම සංවිධානාත්මක ක්රියාවලිය තුළ ඇතිවූ බිඳවැටීමකට ඇඟිලි දිගු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ රග්බි ප්රජාව සහ ක්රීඩා නිලධාරීන්, වළක්වා ගත හැකි එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ දුන් ආකාරය පිළිබඳ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරියේදී ජාතික රග්බි ආයතනයේ වඩා හොඳ වගවීමක් සහ කළමනාකරණයක් ඉල්ලා ආයාචනා කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ රග්බි අභිලාෂයන්ට බලපෑම
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ආසියානු රග්බියේ තම ප්රතිරූපය ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටි නිසා, මෙම අතහැර දැමීම සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ. ජාතික කණ්ඩායම දැන් ක්රීඩා පිටියේ ප්රකාශිත කාර්යසාධනයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොතිබූ ලජ්ජාජනක සිදුවීමකින් පසු, කලාපීය වේදිකාවේ ගමනාවේගය සහ විශ්වාසනීයත්වය යළි ගොඩනැගීමේ අභියෝගයට මුහුණ දේ.
වීසා අසාර්ථකත්වයට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් හෝ නැවත සිදුවීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර විස්තර කරමින් ශ්රී ලංකා රග්බිය විසින් තවම සවිස්තරාත්මක රාජ්යය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.