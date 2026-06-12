Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්

වීසා සංකූලතා හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ නියමිතව තිබූ තරගය අවලංගු වීම නිසා, එකම පන්දුවක් පවා ක්‍රීඩා නොකර 20-0 පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සංගමයට තම ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට දරුණු පහරක් ලැබී ඇත.

තරගය ආරම්භයට පෙරම අවලංගු විය

ශ්‍රී ලංකාව සහ කොරියාව අතර ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි මෙම තරගය කිසිසේත් සිදු නොවූයේ, ක්‍රීඩකයන් හෝ නිලධාරීන්ට තරගය නියමිත පරිදි පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් අসාධ්‍ය කරමින් වීසා ආශ්‍රිත දුෂ්කරතා ඇති වූ හේතුවෙනි. එහි සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, රග්බි පාලන අධිකාරිය මෙම ස්ථිර ජයග්‍රහණය කොරියාවට පක්ෂව තීන්දු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන්ට 20-0 ක ගෙවල් ජයග්‍රහණයක් ප්‍රදානය කළේය.

මිල අධික පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාවයක්

ගෙවල් පරාජයක් නිල තරග වාර්තාවල ක්‍රීඩා පිටියේ ලත් පරාජයකට සමාන බරක් දරන නිසා, මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා රග්බිය සඳහා විශේෂයෙන්ම වේදනාකාරී වේ. එවැනි ප්‍රතිඵල ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ අනාගත තරග සුදුසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවීම් ඇති කළ හැකි අතර, එය මෙම දූපත් රාජ්‍යයේ රග්බි වැඩසටහනට මෙම පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාව තවදුරටත් මිල අධික කරවයි.

සූදානම හා සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකා රග්බිය තුළ ඇති පරිපාලන සාමර්ථ්‍යය සහ සැලෝජිස්ටික් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා තරග සඳහා වීසා සේවා සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙවින් කල් තබා සිදු කරනු ලබන අතර, අවශ්‍ය ලේඛන සුරක්ෂිත කිරීමට අපොහොසත් වීම සංවිධානාත්මක ක්‍රියාවලිය තුළ ඇතිවූ බිඳවැටීමකට ඇඟිලි දිගු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ප්‍රජාව සහ ක්‍රීඩා නිලධාරීන්, වළක්වා ගත හැකි එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩ දුන් ආකාරය පිළිබඳ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරියේදී ජාතික රග්බි ආයතනයේ වඩා හොඳ වගවීමක් සහ කළමනාකරණයක් ඉල්ලා ආයාචනා කිරීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි අභිලාෂයන්ට බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ආසියානු රග්බියේ තම ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටි නිසා, මෙම අතහැර දැමීම සැලකිය යුතු පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ. ජාතික කණ්ඩායම දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රකාශිත කාර්යසාධනයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොතිබූ ලජ්ජාජනක සිදුවීමකින් පසු, කලාපීය වේදිකාවේ ගමනාවේගය සහ විශ්වාසනීයත්වය යළි ගොඩනැගීමේ අභියෝගයට මුහුණ දේ.

වීසා අසාර්ථකත්වයට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් හෝ නැවත සිදුවීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර විස්තර කරමින් ශ්‍රී ලංකා රග්බිය විසින් තවම සවිස්තරාත්මක රාජ්‍යය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ සම්පූර්ණ උපාය මාර්ගික සමාලෝචනයක් හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා කැප වූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය…

12 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට Sinhala

ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

CSE හරහා ධනාත්මක වෙළඳපොළ හැඟීමක් පැතිරේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කරන ලද හමුදා ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නිවේදනය කිරීමෙන්…

12 Jun 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට Sinhala

හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහිව පවරා ඇති අධිතක්සේරු නඩුවේ තීන්දුව ජූලි 31 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කොළඹ ස්ථිර…

12 Jun 2026 Discuss