ශ්රී ලංකාවේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයේ කොන්ත්රාත්කරු යැයි කියන පුද්ගලයා ආරක්ෂා කිරීමට ගන්නා පියවරට විරෝධය දක්වමින් උද්ඝෝෂණ පත්තු වෙයි
2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය සැලසුම් කිරීමේ කේන්ද්රීය චරිතයක් ලෙස සැලකෙන පුද්ගලයකු ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ ගනු ලබන බවට වාර්තා වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ නව විරෝධතා ඇවිළී ඇත. එම ප්රහාරයේ දී මිනිසුන් 260 කට අධික ප්රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.
නැවත අවදි වූ මහජන කෝපය
මෙම රටේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත ප්රහාරයන්ගෙන් එකක් සඳහා සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නඟා සිටින ගොදුරුවූවන්ගේ පවුල්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ කතෝලික ප්රජාව තුළ ගැඹුරු හා දිරාපත් නොවූ කලකිරීමක් ඇති බව මෙම විරෝධතාවල් පිළිබිඹු කරයි. සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර, 2019 අප්රේල් 21 වැනි දා පාස්කු ඉරිදා කොළඹ, නේගොඹ සහ මඩකලපුව හරහා පල්ලි සහ නවාතැන් සංකීර්ණ ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කෙරිණි.
මෙම ඝාතන සිදු කිරීමේ දී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ යැයි පුළුල් ලෙස විශ්වාස කෙරෙන පුද්ගලයකු ආවරණය කිරීම සඳහා හිතාමතා ක්රියාත්මක කෙරෙන දේශපාලන උපක්රමයක් ලෙස ජනතාව හඳුන්වා දෙන දෙයකට ප්රතිචාර වශයෙන් විරෝධකාරීහු වීදි බැස සිටිති. අඛණ්ඩව ස්ථාපිත රජයන් සැබෑ යුක්තිය ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බවත්, සැකකරු ලෙස සැලකෙන කෙනකු ආරක්ෂා කිරීමේ ඕනෑම උත්සාහයක් ගොදුරු වූවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට කරන ගැඹුරු විශ්වාසඝාතනයක් බවත් විචාරකයෝ තර්ක කරති.
ප්රමාද වූ යුක්තිය, ප්රතික්ෂේප වූ යුක්තිය
ප්රහාරයන් සිදු වූ දා සිට යුක්තිය ඉල්ලා ශ්රී ලංකාවේ දැඩිව හඬ නඟන්නන් අතර කෝලාහලකාරී ලෙස කැපී පෙනෙන ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව, වගකිව යුත්තන් සියලු දෙනා නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට දේශපාලන අපේක්ෂාවක් නොමැති බව ඇය දකින දේ නිරන්තරයෙන් විවේචනය කර ඇත. කොළඹ අගරදගුරු, කාදිනල් මල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ, බෝම්බ ප්රහාරයන්ට පිටුපස ඇති සම්පූර්ණ සත්ය හෙළිදරව් කිරීමටත්, සෑම මට්ටමකම වරදකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමටත් දේශීය බලධාරීන් සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව යෙදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් නොයෙකුත් අවස්ථාවල හඬ නඟා ඇත.
ප්රහාරයන්ට වසර ගණනාවකට පසුව ද, විමර්ශනය සහ පසු කාලීන නීතිමය ක්රියාවලිය, ඒවායේ හෙමිහිට ගමනාගමනය සහ තිදෙනා දකින විනිවිදභාවයේ නොමැතිකම නිසා පුළුල් ලෙස විවේචනයට ලක් ව ඇත. සැකකරුවන් බොහොමයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතත්, ඉහළ මට්ටමේ සම්බන්ධිතභාවය සහ රාජ්ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරියෙන්ම දැන සිටි බවට ඇති ප්රශ්න තවම විසඳුම් නොලැබ ඇත.
දේශපාලන මානයන්
නවතම විරෝධතාවල් ශ්රී ලංකාවේ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාර ගැඹුරු ලෙස රත් වූ දේශපාලන ගැටලුවක් ලෙස ඉතිරි ව ඇති ප්රමාණය ඉස්මතු කරයි. විමර්ශනයට දේශපාලනිකව මැදිහත් වූ බව කියාපාන චෝදනා වසර ගනිනාකොට නැවත නැවතත් මතු ව ඇති අතර, විපක්ෂ දේශපාලකයෝ සහ සිවිල් සමාජ නායකයෝ, බලයේ සිටිනවුන් දාමයේ සම්පූර්ණ වගවීම සොයා ගැනීමේ ප්රයත්නයන් හිතාමතාම බාධා කරන බව චෝදනා කරති.
ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්, ඔවුන් දකින ද්විත්ව සාධාරණත්ව ක්රමයක් ගැන කෝපය ප්රකාශ කර ඇත. ඉන් කියවෙන්නේ, බලවත් පුද්ගලයන් ප්රතිවිපාකවලින් ආරක්ෂිත ව සිටිනු පෙනෙන ගමන් පහළ මට්ටමේ ක්රියාකාරීන්ට නඩු පවරනු ලබන බවකි.
- පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලින් මිනිසුන් 260 කට අධික ප්රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර දළ වශයෙන් 500 කට ආසන්නයක් තුවාල ලැබීය.
- සම්බන්ධිත බෝම්බ පිපිරීම් හයක්, පල්ලි තුනකට සහ හෝටල් තුනකට එකවිට ප්රහාර එල්ල කළේය.
- ප්රහාරය ඉස්ලාමීය රාජ්යයට සම්බන්ධ ව ඇති බව වාර්තා ව
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.