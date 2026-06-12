Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාර්ගගත ප්‍රචාරක යන්ත්‍රණය: ගෝඨාභයගේ විදේශ ගමන් තහනම සුරේෂ් සල්ලේ වෙනුවෙන් ඩිජිටල් ආරක්ෂණ ව්‍යාපාරයක් අවුලුවාලූ හැටි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාර්ගගත ප්‍රචාරක යන්ත්‍රණය: ගෝඨාභයගේ විදේශ ගමන් තහනම සුරේෂ් සල්ලේ වෙනුවෙන් ඩිජිටල් ආරක්ෂණ ව්‍යාපාරයක් අවුලුවාලූ හැටි

මාර්ගගත කොළඹේ ජාලය අවදි කළ අධිකරණ නියෝගයක්

ජූනි 3 වැනිදා කොළඹ අධිකරණයක් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව විදේශ ගමන් තහනමක් නිකුත් කළ විට, එම නෛතික වර්ධනය ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කරන ලද මාර්ගගත අසත්‍ය ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් අවුළුවාලනු ඇතැයි ස්වල්ප දෙනෙක් අනුමාන කළහ — හිටපු ජනාධිපතිවරයාව ආරක්ෂා කිරීම පමණක් නොව, ප්‍රසිද්ධ මහජන දෘශ්‍යතාවයෙන් බෙහෙවින් ඈත් වූ චරිතයක් වන හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යාපාරයකි.

ඩිජිටල් ආරක්ෂණ ජාලය

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත තොරතුරු පරිසරය පිළිබඳ පර්යේෂණවලින් කැපී පෙනෙන රටාවක් හෙළිදරව් වී තිබේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහි අධිකරණ නියෝගයෙන් පසු, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ ගියේ, රටේ ක්‍රියාත්මක නෛතික හා දේශපාලන ආරවුල්වල ප්‍රධාන ලෙස නම ඉස්මතු වී ඇති ජ්‍යේෂ්ඨ බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකු වන සුරේෂ් සල්ලේ වටා ඇති මහජන කථිකාව නැවත හැඩ ගැන්වීම යන ස්පෂ්ටවූ හා ගණනය කළ අරමුණකිනි.

ව්‍යාපාරය, විදේශ ගමන් තහනම හේතුවෙන් ජනනය වූ ඉහළ මහජන අවධානය උපයෝගී කරගෙන, ගිණුම්දීමේ ගැටලු මතු කරන්නන් විශ්වාසයට ලක් නොකරමින්, සල්ලේ ගැන සහාය දෙන අන්තර්ගතයෙන් ඩිජිටල් අවකාශ යවනු ලබන්නට ඒ මොහොත යොදාගත් බව පෙනේ.

සම්බන්ධීකෘත පණිවිඩ, හුරු ක්‍රමෝපායයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත දේශපාලන කථිකාව නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළේ, සල්ලේ ආරක්ෂා කරමින් ප්‍රකාශිත අන්තර්ගතය, සංවිධිත බලපෑම් මෙහෙයුම්වල ලාක්ෂණික සලකුණු දරන බවයි — ගිණුම් රාශියක් හරහා පුනරාවර්තනය වන පණිවිඩ, නිශ්චිත කතා ලක්ෂ්‍ය ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත කිරීම, සහ බුද්ධි ස්ථාපනයට විවේචනාත්මකව ලිවූ මාධ්‍යවේදීන් හා සිවිල් සමාජ හඬ ඉලක්ක කළ හිරිහැර.

මෙම ක්‍රමෝපායයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් පරිසරයට අලුත් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ජූනි 3 අධිකරණ තීරණයෙන් පසු ප්‍රතිචාරයේ පරිමාණය හා වේගය, ස්වයංස්ඵූර්ත මහජන හැඟීම ඉක්මවූ සම්බන්ධීකරණ මට්ටමක් පෙන්නුම් කළේය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහි විදේශ ගමන් තහනම, ප්‍රේරක සිදුවීමක් ලෙස ක්‍රියා කළ බව පෙනේ — පරීක්ෂාවට ලක්වූ ආශ්‍රිත චරිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉක්මනින් ස්ථානගත වූ, පෙර සිටම පිහිටා තිබූ මාර්ගගත ආරක්ෂකයින්ගේ ජාල සක්‍රිය කළ සිදුවීමකි.

සුරේෂ් සල්ලේ ඇයි?

සුරේෂ් සල්ලේ මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු මහජන හා නෛතික විමර්ශනයට මුහුණ දී ඇති අතර, ඔහුගේ ධූරකාලය තුළ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ හැසිරීම ගැන ප්‍රශ්න මතු වී ඇත. විවේචකයන් ඔහුගේ නම, දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ සිට රාජපක්ෂ පාලන සමයේ ව්‍යවස්ථාදායක සීමා ඉක්මවා ක්‍රියා කළ බුද්ධි යන්ත්‍රණය පිළිබඳ පුළුල් ගැටලු දක්වා, ආරවුල් රැසකට සම්බන්ධ කර ඇත.

මාධ්‍ය අවධානය ඔහුගේ හිටපු දේශපාලන අනුග්‍රාහකයා කෙරෙහි යොමු වී තිබූ මොහොතකට හරිහැටිම කාල නියම කරමින්, ඔහුගේ මහජන ප්‍රතිරූපය මාර්ගගතව යළි ස්ථාපිත කිරීමට ගත් පෙනෙන උත්සාහය, මෙම ව්‍යාපාර සංවිධානය කරන්නේ කව්ද, ඒවා පවත්වාගෙන යාමට යොදවන සම්පත් මොනවාද යන්න ගැන බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු අවකාශය සඳහා ඇඟවීම්

සොයාගැනීම් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සෞඛ්‍යය සඳහා වැදගත් ඇඟවීම් දරයි. සම්බන්ධීකෘත ඩිජිටල් ව්‍යාපාරවලට වගවීම හා නෛතික ක්‍රියාදාමයන් වටා ඇති කථිකාව වෙනස් කළ හැකි විට, නිවැරදි තොරතුරු ලබාගැ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති Sinhala

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි ලේන් විසින් මුල් පිතිකරණ රේඛාව විනාශකාරී ලෙස බිඳ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ම අසරණ ස්ථානයකට පත් වූ නමුත්, බන්දාර සහ පෙරේරා යන දෙපළ විසින් කළ…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි

මෑත කාලීන ගෝලීය අර්බුදවල අනතුරු විපාකවලින් මිදීමට තවමත් වෙර දරන ආර්ථිකයන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් ලබාදෙමින්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් දියත් කරන ලද එක්සත්…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය අංශයේ ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2කට ආසන්න මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත පෙරේරා…

12 Jun 2026 Discuss