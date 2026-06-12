විකල්ප ඉඩම් පිළිබඳ එකඟතාවය පිළිබඳ රජයේ ප්රකාශය කේපපිලාවු පවුල් ප්රතික්ෂේප කරයි
අවතැන් වූ වාসීන් නිල ප්රකාශනයට එරෙහිව නැගී සිටිති
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ කේපපිලාවු ප්රදේශයේ වාසීන්, හමුදාව විසින් තවමත් අල්ලාගෙන සිටින තම මුල් ඉඩම් වෙනුවට විකල්ප ඉඩම් භාර ගැනීමට එකඟ වී ඇතැයි ශ්රී ලංකා රජය කළ ප්රකාශ තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
තම පෙළපත් ඉඩම් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක් සිට අරගල කරමින් සිටින අවතැන් පවුල්, රජයේ ප්රකාශ අසත්ය බවත්, ඒවා කිසිදු එකඟතාවයක් හෝ සම්මතියක් නිරූපණය නොකරන බවත් පවසයි. සමාජ සාමාජිකයන් අවධාරණය කරන්නේ, තමන් කිසිදා නිල වශයෙන් අර්ථවත් ලෙස සාකච්ඡාවට ගනු නොලැබූ බවත්, වෙනත් ස්ථානයක ස්ථිර පදිංචියකට ගෙනයාමේ කිසිදු යෝජනාවකට සම්මතිය ලබා නොදුන් බවත්ය.
දශක ගණනාවක අවතැන්වීම සහ අඛණ්ඩ අරගලය
කේපපිලාවු ඉඩම් ආරවුල යනු යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ඇති වඩාත්ම දිගු කාලීන හා හැඟීම් බරිත ඉඩම් අයිතිවාසිකම් නඩු අතරින් එකකි. එම ප්රදේශයේ පවුල් සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරේදී අවතැන් වූ අතර, ඉඩමේ කොටස් ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සතු ව පවතින හෙයින් ඔවුන්ට තවමත් තම නිවෙස්වලට ආපසු යාමට නොහැකි වී ඇත.
වසර ගණනාවක් පුරා, වාසීන් තම ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා බොහෝ විරෝධතාවල නිරත වූ අතර, අඛණ්ඩ උද්ඝෝෂණ ව්යාපාරවල ද නිරත විය. පරම්පරා ගණනාවක් පුරා තම පවුල් විසින් හිමිකම් පාමින් ජීවත් වූ නිවෙස් සහ ගොවිබිම් ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි ඉඩමක් නොමැති බව ප්රජාව නිරන්තරයෙන් ස්ථිරවූ ආකල්පයකින් ප්රකාශ කර ඇත.
ප්රජාව තීරණාත්මකව ප්රතික්ෂේප කරයි
වාසීන් සහ ප්රජා නියෝජිතයන් රජයේ ප්රකාශය ඉතා නොමඟ යවන සුළු ලෙස විස්තර කරමින්, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය විසඳී ඇතැයි නිරූපණය කිරීමේ ප්රයත්නයන් නිසා, තම ඉඩම් ආපසු ලබා ගැනීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හිදී ඔවුන්ගේ නීතිමය හා සදාචාරාත්මක තත්ත්වය අවලංගු විය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
තාවකාලික සලස්වාලීම් භාර ගැනීම හෝ රජය සංවිධානය කළ සාකච්ඡාවලට සහභාගි වීම, ස්ථිරවශයෙන් මුල් ඉඩම් අයිතිය අත්හරිනු ඇතැයි අදහස් ගත නොයුතු බව ප්රජා සාමාජිකයන් අවධාරණය කළහ.
අවතැන් පවුල් වෙනුවෙන් සටන් කරන පෙරලිකරුවන්, බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, පුළුල් මහජනතාව වෙත විකෘති චිත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවට, ආශ්රිත ප්රජාවන් සමඟ විනිවිදභාවයෙන් හා අවංකව කටයුතු කළ යුතු බවය.
වගවීම හා සැබෑ විසඳුමක් සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් වාසීන්ගේ ප්රතික්ෂේපනය ද හඬ නඟමින්, රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ උතුරේ හමුදාව සතු සිවිල් ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා සංයුක්ත හා සත්යාපිත පියවර ගතයුතු බවය. ශ්රී ලංකාවේ ශාශ්වත සංහිඳියාවක් ළගා කරගත නොහැක්කේ, ප්රජාවන් තම නීත්යානුකූල ඉඩම් වලින් තවදුරටත් අහිමි කර ගෙන සිටින තාක් කල් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
කේපපිලාවු නඩුව, ආශ්රිත දෙමළ ප්රජාවන් සහ මධ්යම රජය අතර ප්රධාන ආතති ලක්ෂ්යයක් ව පවතින, උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල හමුදා ඉඩම් අල්ලාගැනීමේ පුළුල් හා නිරාකරණය නොවූ ගැටලුවේ සංකේතයක් ලෙස අවධානය ආකර්ෂණය කරගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.