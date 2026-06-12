ඉන්ධන මිල අර්බුදය ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන අංශය අංශභාග කරයි — සේවා අඩකින් කපා හැරේ
ඉහළ යන ඉන්ධන පිරිවැය ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් අතර පුළුල් කෝපයක් අවුළුවයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන අංශය නොනවතින ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑමේ බරින් කඩා වැටෙමින් පවතින අතර, මූල්ය බර දරා ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වූ ක්රියාකරුවෝ රට පුරා සිය සේවා අඩකට ආසන්න ප්රමාණයකින් කප්පාදු කර ඇත.
ඉන්ධනවල දරුණු පිරිවැය දරා ගත නොහැකි ප්රවාහන සේවා සපයන්නෝ, ඔවුන්ගේ සේවා සංඛ්යාත හා ලබා ගැනීමේ හැකියාව දැඩි ලෙස සීමා කිරීමට බල කෙරී ඇති අතර, විශේෂයෙන් ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල මගීන්ට විශ්වාසදායක ගමනාගමන විකල්ප සොයා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත.
ක්රියාකරුවෝ කඩා වැටෙන සීමාවට තල්ලු වෙති
බස් රථ හා පෞද්ගලික ප්රවාහන ක්රියාකරුවෝ ඉතා බලවත් කළකිරීමක් ප්රකාශ කරමින්, වර්තමාන ඉන්ධන මිල් ව්යුහය යටතේ ලාභදායී හෝ ශක්ය සේවාවක් පවා පවත්වා ගෙන යෑම කිසිසේත් කළ නොහැකි බව තර්ක කරති. බොහෝ දෙනෙකු මෙම තත්ත්වය ඔවුන්ගේ ජීවනෝපායට හා ව්යාපාරවලට පැවැත්මේ තර්ජනයක් ලෙස විස්තර කර ඇත.
සේවා අඩු කිරීම දෛනික ජීවිතය මත දිගු රැල්ලක ආකාරයෙන් බලපෑ අතර, කම්කරුවෝ, සිසුන් හා රෝගීන් ප්රවාහන ලබා ගැනීමේ අඩු වීමෙන් වඩාත් දැඩිව打击 ලත් අය අතර වෙති.
රජයේ මැදිහත් වීම සඳහා ඉල්ලීම්
කර්මාන්ත කොටස්කරුවෝ දැන් රජයෙන් ඉන්ධන මිල ගණන් කිරීමේ ප්රතිපත්තිය හදිසියේ සමාලෝචනය කරන ලෙසත්, ප්රවාහන අංශය සඳහා සහන පියවර හඳුන්වා දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිති. මතු කරනු ලබන ප්රධාන ඉල්ලීම් අතර:
- වාණිජ ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සඳහා ඉන්ධන මිල ක්ෂණිකව අඩු කිරීම
- පොදු සේවා වාහන සඳහා සහනදායී ඉන්ධන යෝජනා ක්රමයක් හඳුන්වා දීම
- දැනට භාවිතයේ පවතින ඉන්ධන මිල ගණනය කිරීමේ සූත්රයේ විනිවිද පෙනෙන සමාලෝචනයක්
- ප්රවාහන සංගම් හා අදාළ රජයේ අමාත්යාංශ අතර සංවාදයක්
ශීඝ්ර රජයේ ක්රියාමාර්ගයක් නොමැති නම්, තවදුරටත් සේවා කප්පාදු කිරීම් හෝ ඇතැම් මාර්ගවල සම්පූර්ණ වර්ජන ඇති විය නොහැකි බව බැහැර කළ නොහැකි බවට ප්රවාහන ක්රියාකරුවෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලාංකික මහජනතාව කෙරෙහි පුළුල් බලපෑම
මෙම අර්බුදය ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තුළ මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසුව රට දිගින් දිගටම මුහුණ දෙන ආර්ථික පීඩනයන් ඉස්මතු කරයි. සමස්ත ආර්ථික ක්ෂේත්රවල රට ප්රගතියක් ලබා තිබුණද, ඉන්ධන ඇතුළු අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල සාමාන්ය පුරවැසියන්ට හා ව්යාපාර ක්රියාකරුවන්ට සමාන ලෙස ඉතා සංවේදී ප්රශ්නයක් ව පවතී.
මහජන කළකිරීම වර්ධනය වෙමින් සේවා අඩු වෙමින් යන මෙම තත්ත්වය අතරතුර, බලධාරීන් තීරණාත්මකව ක්රියා කළ යුතු බවට පීඩනය දිනෙන් දිනෙකට තීව්ර වෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.