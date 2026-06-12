එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධයේ ආර්ථික අනතුරු මධ්යේ Fitch ආයතනය ගෝලීය ස්වෛරී අපේක්ෂාව 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් අවනත කරයි
ගෝලීය ණය ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන Fitch Ratings, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පවතින ගැටුමේ දුරදිග යන ආර්ථික ප්රතිවිපාක හේතු කොටගෙන, 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ස්වෛරී අංශයේ අපේක්ෂාව 'මධ්යස්ථ' යන්නෙන් 'පිරිහෙමින් පවතී' යනුවෙන් සංශෝධනය කර ඇත.
ගෝලීය ආර්ථිකය මත යුද කළු වළාකුළු රැඳේ
අපේක්ෂාවේ මෙම අවනතිය, එක්සත් ජනපද-ඉරාන යුද්ධය ලොව පුරා ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයට අහිතකර තත්ත්වයන් ඇති කරමින් සිටින බවට ජාත්යන්තර මූල්ය විශ්ලේෂකයින් අතර ඇති වී තිබෙන වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. එම ගැටුම බහු රටවල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පහළ හෙළීමට, උද්ධමනය ඉහළ නැංවීමට සහ රජයේ බැඳුම්කර අස්වැන්න ඉහළ දැමීමට බලාපොරොත්තු වන බවට Fitch අවවාද කළ අතර, ජාතික අයවැය සහ රාජ්ය මූල්ය කටයුතු කෙරෙහි සැලකිය යුතු බරක් පටවන ලෙස මෙම සමිශ්රණය සාමාන්යයෙන් ක්රියා කරයි.
ක්ෂණික ආර්ථික දර්ශකයන්ට ඔබ්බෙන්, භූ දේශපාලනික අවදානමේ පුළුල් වශයෙන් වර්ධනයක් සිදු වෙමින් ඇති බවද ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනය පෙන්වා දුන් අතර, එය ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය සෙලවීමට සහ ජාත්යන්තර වෙළෙඳාම හා ප්රාග්ධන ප්රවාහයන් බාධා කිරීමට නැඹුරු වේ.
නැගී එන ආර්ථිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ආර්ථික ය立直 ගැනීම සහ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ දුෂ්කර මාවතේ තවමත් ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව වැනි රටවලට, ගෝලීය ස්වෛරී පරිසරය පිරිහීම අමතර ප්රතිරෝධ ඇති කරයි. ගෝලීය වශයෙන් ඉහළ යන බැඳුම්කර අස්වැන්න, නැගෙන හිර වෙළෙඳපොළ ජාතීන්ට ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට ප්රවේශ වීම වඩාත් දුෂ්කර හා මිල අධික කළ හැකිය.
මැද පෙරදිග ගැටුම්වල සාමාන්ය ප්රතිවිපාකයක් වන ශක්ති මිල කම්පනයන් නිසා ඇති වන ඉහළ උද්ධමනය, මෑත කාලීන මුදල් ප්රතිපත්ති තද කිරීමේ මිනීඇসිරීම් හරහා දිනාගත් මිල ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයන් ද සංකීර්ණ කළ හැකිය.
සූක්ෂ්ම නමුත් අවධානයෙන් යුත් ස්ථාවරයක්
අවනත වූ අපේක්ෂාව තිබියදීත්, මෑත කාල පරිච්ඡේදවල ගෝලීය ස්වෛරී ණය වෙළෙඳපොළවල් යම් ශක්තිමත් භාවයක් ප්රදර්ශනය කර ඇති බව Fitch ආයතනය පිළිගත්තේය. කෙසේ වෙතත්, ආයතනයේ සංශෝධිත ස්ථාවරය, භූ දේශපාලනික තත්ත්වය වර්ධනය වත්ම මෙම ශක්තිමත් භාවය ශීඝ්රයෙන් දැඩි වෙමින් යන පරීක්ෂණවලට මුහුණ දෙනු ඇති බව시사 කරයි.
ගැටුමෙන් ඇති විය හැකි කම්පනයන්ගෙන් ආර්ථිකයන් ආවරණය කිරීම සඳහා ශිෂ්ඨ සම්මත පියවරයන් ගන්නා ලෙසත්, ප්රවණතාවයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත් මූල්ය විශ්ලේෂකයින් ලොව පුරා ආණ්ඩු සහ ප්රතිපත්ති立案 නිලධාරීන්ට 촉구 කරමින් සිටිති.
Fitch නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්යාංශය විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, ශ්රී ලංකා දිවයින ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ තම සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙනයමින් මාක්රෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.