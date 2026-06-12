Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Facebook සහ Meta Platforms ගෝලීය බිඳවැටීමකට මුහුණ දෙයි, මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයන්ට පුරනය වීමට නොහැකි වේ

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Facebook සහ Meta Platforms ගෝලීය බිඳවැටීමකට මුහුණ දෙයි, මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයන්ට පුරනය වීමට නොහැකි වේ

Meta සමාගමට අයත් Facebook සහ තවත් වේදිකා ගණනාවක් සැලකිය යුතු ගෝලීය බිඳවැටීමකට ලක් වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයන්ට තම ගිණුම් වෙත ප්‍රවේශ වීමට හෝ අන්තර්ගතය පූරණය කිරීමට නොහැකි වූ බව පරිශීලකයන්ගේ පුළුල් වාර්තාවලින් හෙළි වේ.

පුළුල් පරාසයක කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයක් වාර්තා වේ

මෙම බිඳවැටීමෙන් Facebook සමඟ Meta සමාගම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන තවත් සේවා කිහිපයක් ද打格ලප වූ අතර, ගිණුම්වලට ඇතුළු වීමට නොහැකි වූ හෝ නිරන්තර පූරණ දෝෂවලට මුහුණ දුන් පරිශීලකයන් අතර දැඩි කලකිරීමක් ඇති විය. මෙම කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වය එකවර බහු කලාප හරහා ආරම්භ වූ බව පෙනී ගිය අතර, එය දේශීය ජාල ගැටළුවක් නොව කේන්ද්‍රීය තාක්ෂණික අකාර්යක්ෂමතාවකට ඇඟිල්ල දිගු කරයි.

සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් තම අසහනය ප්‍රකාශ කිරීමට විකල්ප වේදිකා වෙත ඉක්මනින් යොමු වූ අතර, ආසියාව, යුරෝපය, ඇමෙරිකාව සහ ඉන් ඔබ්බෙන් — ව්‍යාපාරික කටයුතු සහ පෞද්ගලික සන්නිවේදනය සඳහා Facebook මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පරිශීලකයන් ද ඇතුළුව — පැමිණිලි ගලා ආවේය.

දේශීය වශයෙන් ද බලපෑම් දැනේ

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා මෙම බිඳවැටීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. Facebook රට තුළ වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිත වන ඩිජිටල් වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, කුඩා ව්‍යාපාර, ප්‍රජා කණ්ඩායම්, ප්‍රවෘත්ති ව්‍යාප්තිය සහ එදිනෙදා සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සඳහා එය ප්‍රමුඛ මාධ්‍යයක් ලෙස සේවය කරයි. සේවාවේ ඕනෑම දීර්ඝ කාලීන බාධාවක් දේශීය වාණිජ කටයුතු සහ සන්නිවේදනය මත මැනිය හැකි බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

Meta සමාගම සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත් කර නැත

වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට, Meta සමාගම බිඳවැටීමේ මූල හේතුව විස්තර කරන හෝ සේවා සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පැහැදිලි කාල රාමුවක් සපයන සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. පරිශීලකයන්ට පහත කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී:

  • සේවා යථා තත්ත්වයට පත් වූ පසු ගිණුම්වලින් ඉවත් වී නැවත පුරනය වීමට උත්සාහ කරන්න
  • දිගින් දිගටම අපහසුතා ඇත්නම් බ්‍රව්සර් හැඹිලිය සහ කුකීස් මකා දමන්න
  • යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා Meta හි නිල තත්ත්ව නාලිකා පරීක්ෂා කරන්න
මෙවැනි විශාල පරිමාණ බිඳවැටීම් Facebook වැනි වේදිකා අපගේ දෛනික ජීවිතයේ කොතරම් ගැඹුරින් කාවැදී ඇත්දැයි — සහ කෙටි බාධාවක් පවා ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනයා සඳහා කෙතරම් කඩාකප්පල්කාරී විය හැකිද යන්න සිහිපත් කර දෙන සිදුවීමකි.

Meta හි වේදිකාවල ගෝලීය බිඳවැටීමකට මෙය මුල් වතාවක් නොවේ. 2021 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිදු වූ කැපී පෙනෙන සිදුවීමකදී Facebook, Instagram සහ WhatsApp පැය කිහිපයක් සඳහා අක්‍රිය වූ අතර, එය පුළුල් කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයකට සහ සමාගමේ යටිතල ව්‍යූහ ස්ථිතිස්ථාපකතාව පිළිබඳ සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට හේතු විය.

Meta සමාගම හේතුව විමර්ශනය කර බලපෑමට ලක් වූ සියලු වේදිකාවල සාමාන්‍ය සේවාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන විට, වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති Sinhala

බන්දාර සහ පෙරේරා විසින් සාහසික ප්‍රතිරෝධයකින් ශ්‍රී ලංකාව බිඳවැටීමේ අවදානමෙන් රකිති

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හි ලේන් විසින් මුල් පිතිකරණ රේඛාව විනාශකාරී ලෙස බිඳ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ම අසරණ ස්ථානයකට පත් වූ නමුත්, බන්දාර සහ පෙරේරා යන දෙපළ විසින් කළ…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි Sinhala

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4ක ADB අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලැබීමට නියමිතයි

මෑත කාලීන ගෝලීය අර්බුදවල අනතුරු විපාකවලින් මිදීමට තවමත් වෙර දරන ආර්ථිකයන්ට නව බලාපොරොත්තුවක් ලබාදෙමින්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් දියත් කරන ලද එක්සත්…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2ක් බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය අංශයේ ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 102.2කට ආසන්න මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත පෙරේරා…

12 Jun 2026 Discuss