Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු විභාගය: SDIG වරුණ ජයසුන්දරව අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ තීරණයක් නෑ - අධිකරණයට දැනුම් දේ

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු විභාගය: SDIG වරුණ ජයසුන්දරව අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ තීරණයක් නෑ - අධිකරණයට දැනුම් දේ

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක පොලිස්පති (SDIG) වරුණ ජයසුන්දර අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව මෙම අවස්ථාවේ දී කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

අභියාචනාධිකරණයේ දී අනාවරණය

මෙම අනාවරණය බදාදා (12) දින අභියාචනාධිකරණයේ පැවති විභාගයේ දී සිදු වූ අතර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය දැනට අවිනිශ්චිතව පවතින බව රාජ්‍ය නීතීඥවරු තහවුරු කළහ.

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු වීමට පෙර කාලය තුළ SDIG වරුණ ජයසුන්දරගේ හැසිරීම හා භූමිකාව සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු ගෙන යනු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතරට ඔහු ද අයත් වේ.

නඩුවේ පසුබිම

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්‍යායයන් අතරට අයත් වේ. සම්බන්ධීකෘත සියදිවිනසාගන්නා බෝම්බ ප්‍රහාර මඟින් රට පුරා පවතින පල්ලි තුනක් සහ නිමාර්ගී හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගත් අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දෙසිය හැටකට අධික ජනතාවක් ජීවිතය අහිමි කර ගත් අතර සිය ගණනකට තුවාල සිදු විය. මෙම ප්‍රහාර ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලදී.

එතෙක් පසු ගිය වර්ෂවල දී, පරීක්ෂණ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ප්‍රහාරකයන් පිළිබඳව පමණක් නොව, සිදු වූ ඛේදවාචකය වැළැක්විය හැකිව තිබූ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් නොසලකා හළේ ද යන්න සොයා බැලීම කෙරෙහිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස著名 ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු නීතිමය විමර්ශනයට ලක් ව ඇත.

නඩු විභාගය ඉදිරියට

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ලබා ගත හැකි සාක්ෂි සමාලෝචනය කරමින් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය තීරණය කරන විට, නඩුව සම්බන්ධ කරුණු සවන් දීම අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ දී ද ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතා අවධානය දිනා ගෙන සිටින අතර, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ සෑම මට්ටමකදීම සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා සිටිමින් සිටින피해자 희생자 ගිලූ ගිළිහුණ ජීවිත හිමියන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගටම පීඩනය යොදමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මුළු බලකායම නවීකරණය කිරීම IAI විසින් සම්පූර්ණ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා මුළු බලකායම නවීකරණය කිරීම IAI විසින් සම්පූර්ණ කරයි

SLAF සටන් ගුවන් යානා සඳහා වූ ප්‍රධාන උත්ශ්‍රේණීකරණ වැඩසටහන අවසන් වෙයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කෆීර් සටන් යානා බලකාය සඳහා වූ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක්…

12 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි Sinhala

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදා යුද නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර නාවික සබඳතාවේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. USS…

12 Jun 2026 Discuss
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි Sinhala

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය (CLA) ශ්‍රී ලංකාව විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම සළකා බලමින් සිටින බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල…

12 Jun 2026 Discuss