Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය (CLA) ශ්‍රී ලංකාව විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම සළකා බලමින් සිටින බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බව අවවාද කර ඇත.

CLA අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට එල්ල වන තර්ජනය සලකුණු කරයි

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍යයන් පුරා බාර් සංගම් හා නීති සමාජ නියෝජනය කරන ලන්ඩන් මූලස්ථාන නීතී සංවිධානය, සේවයේ නියුතු විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව වෙනස් කිරීම බලතල වෙන්වීම සහ අධිකරණයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ මූලික ප්‍රශ්න මතු කරන බවට අනතුරු ඇඟවීය.

අධිකරණ ධූරකාලය සම්බන්ධ ඕනෑම වෙනසක් ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව සිදු කළ යුතු බව සංගමය අවධාරණය කළ අතර, එවැනි වෙනස්කම් අධිකරණයේ අපක්ෂපාතී බව හා ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ක්ෂය කිරීමේ හැකියාව දරන බව ද සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ ශෛලස්ථම්භයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම — විශේෂයෙන් ස්වච්ඡ හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල ක්‍රියාවලියක් නොමැතිව සිදු කරන්නේ නම් — විනිසුරු පෙළට දේශපාලන බලපෑම් සඳහා දොරටුව විවෘත කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී එහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන සම්බන්ධයෙන් දෙස් විදෙස් දෙඅංශයෙන්ම සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, අධිකරණයට හිතාමතාම මැදිහත් වීමේ ඕනෑම ලකුණක් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවධානය ආකර්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.

විනිවිදභාවය හා නිසි ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා ඉල්ලීම්

අධිකරණ සේවා නියමයන් සම්බන්ධ ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් ස්ථාපිත නෛතික සම්මතයන්ට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූලව සහ නීති ප්‍රජාව සමඟ සුදුසු සාකච්ඡාවෙන් පසුව සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන්ට CLA නිර්දේශ කළේය. නීතියේ ආධිපත්‍යය ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්, අධිකරණයට බලපාන ප්‍රතිසංස්කරණ කිසි විටෙකත් දේශපාලන පහසුව මගින් පොළඹවා නොගත යුතු බවත් සංගමය අවධාරණය කළේය.

  • CLA පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල සාමාජික රාජ්‍යයන් පුරා නීතිඥයන් හා නෛතික ආයතන නියෝජනය කරයි.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කෙරේ.
  • නීතියේ ආධිපත්‍යය සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සංගමය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පෙර සිටම සම්බන්ධ වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික නිරීක්ෂකයෝ දැන් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ කනස්සල්ල කෙරෙහි රජය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය දෙස් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනෙකු යෝජිත වෙනස්කම්වල තාර්කික පදනම හා විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම ඉල්ලා සිටිති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම හුදෙක් ක්‍රියා පටිපාටිමය කාරණයක් නොව, ඕනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක මූලික වගකීමක් බව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

විවාදය ඉදිරියට යන විට, රටේ අධිකරණය විධායක මැදිහත්වීමෙන් නිදහස්ව පවතිනු ඇති බව ඔප්පු කිරීමට ශ්‍රී ලාංකික නීති立法 සභිකයන් කෙරෙහි පීඩනය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී — CLA හා ව්‍යාප්ත ජාත්‍යන්තර නෛතික ප්‍රජාව දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත ප්‍රමිතිය එයයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි Sinhala

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා යුද නෞකාව USS කැන්බෙරා කොළඹ වරායේ නංගා ලයි

එක්සත් ජනපදයේ නාවික හමුදා යුද නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර නාවික සබඳතාවේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. USS…

12 Jun 2026 Discuss
දූෂණ පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ඇප මත මුදා හරිති Sinhala

දූෂණ පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ඇප මත මුදා හරිති

දූෂණ සම්බන්ධ නඩුවක චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරින ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සඳුදා (12) නියෝග කළ…

12 Jun 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු විභාගය: SDIG වරුණ ජයසුන්දරව අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ තීරණයක් නෑ - අධිකරණයට දැනුම් දේ Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු විභාගය: SDIG වරුණ ජයසුන්දරව අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ තීරණයක් නෑ - අධිකරණයට දැනුම් දේ

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක පොලිස්පති (SDIG) වරුණ ජයසුන්දර අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව මෙම අවස්ථාවේ දී කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව…

12 Jun 2026 Discuss