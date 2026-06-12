Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

CSE හරහා ධනාත්මක වෙළඳපොළ හැඟීමක් පැතිරේ

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කරන ලද හමුදා ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නිවේදනය කිරීමෙන් ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නියමිත වේලාවට ශක්තිමත් වීම හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ධනාත්මක ලකුණකින් වසා දැමීය.

ගෝලීය මූල්‍ය වෙළඳපොළවල් සාමාන්‍යයෙන් කැලඹීමට ලක් කරන මැද පෙරදිග ගැටුමක් උත්සන්න වීමේ අවදානම අඩු වී යනු පෙනෙද්දී, වෙළඳපොළ සහභාගිකයන් අළුත් වූ ශුභවාදී ආකල්පයකින් ප්‍රතිචාර දැක්වූහ. ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රකාශය අනුව ආසියානු හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල දක්නට ලැබුණු පුළුල් ධනාත්මක හැඟීම CSE ද පිළිබිඹු කළේය.

ට්‍රම්ප්ගේ තීරණය ආයෝජකයන්ගේ මනෝභාවය ඉහළ නංවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයට අනුමැතිය ලබා දීමෙන් ඉවත් වූ බව පැතිරීමෙන් අනතුරුව කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළඳ හැඟීම සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රසන්න විය. භූ-දේශපාලනික 緊張තාවය අඩු වීම එදිනේ ලාභ ඉහළ නැංවීමට ප්‍රධාන හේතුව බව විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කළහ.

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු නොකරන බව ප්‍රකාශ කිරීම මගින් අද දින වෙළඳපොළ හැඟීම ධනාත්මකව පැවතුණි.

ශ්‍රී ලංකාව කලාපයෙන් තෙල් ආනයනය මත යැපීම හා ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන විශාල ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ශ්‍රමිකයන් සමූහය සැලකිල්ලට ගත් කල, මැද පෙරදිගෙහි භූ-දේශපාලනික අස්ථාවරත්වය ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළවල් සඳහා සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ඒ ප්‍රදේශයේ ඕනෑම හමුදා ගැටුමක් ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ නැංවීමට හා ආයෝජකයන් අතර අවදානම් වළකින ප්‍රවෘත්තිමය හැසිරීම් ඇති කිරීමට නැඹුරු වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ගම්‍යාර්ථ

මෑත වසරවල ඇති වූ විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ මාවතේ තවමත් ගමන් කරන ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ස්ථාවර ගෝලීය තත්ත්වයන් ඉතාමත් වැදගත් ය. තෙල් මිල ඉහළ යාම හෝ මැද පෙරදිගෙන් ලැබෙන මුදල් ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහයට බාධා ඇති වීම රටේ අස්ථිර විදේශ සංචිත හා වෙළඳ තුලාව මත නව පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.

එබැවින් වොෂිංටනය හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ඉවත් වීම දේශීය ආයෝජකයන්ට යම් සහතිකයක් ලබා දෙමින් වෙළඳ සැසිය අවසන් වන විට දර්ශක ඉහළ නංවීමට දායක විය. ඕනෑම නැවත ඇති වන ආතතියකට වත්මන් ධනාත්මක වේගය ඉක්මනින් ආපසු හැරවිය හැකි බැවින්, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ව්‍යවර්ථාවන් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් ඉදිරියටත් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක් Sinhala

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්

වීසා සංකූලතා හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ නියමිතව තිබූ තරගය අවලංගු වීම නිසා, එකම පන්දුවක් පවා ක්‍රීඩා නොකර 20-0 පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සංගමයට තම…

12 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ සම්පූර්ණ උපාය මාර්ගික සමාලෝචනයක් හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා කැප වූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය…

12 Jun 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට Sinhala

හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහිව පවරා ඇති අධිතක්සේරු නඩුවේ තීන්දුව ජූලි 31 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කොළඹ ස්ථිර…

12 Jun 2026 Discuss