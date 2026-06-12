Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය

12 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ සම්පූර්ණ උපාය මාර්ගික සමාලෝචනයක් හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා කැප වූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය එකඟතාව ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනාධිපති උපදේශකයා කමිටුවේ සභාපති ධුරයට

නව නිත්‍යාධිකාරය අලුතින් පත් කෙරෙන මෙම කමිටුවේ සභාපති ධුරය දිගිතල ආර්ථිකය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනාධිපති උපදේශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය හාන්ස් විජයසූරිය මහතා විසින් දරනු ලැබේ. පැනල් කමිටුව මෙහෙයවීමට ඔහු පත් කිරීම, දිගු කලක් ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඇති ජාතික ගුවන් සේවය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රජය ශක්තිමත් බැඳීමක් දක්වන බවට සංඥාවක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගම වසර ගණනාවක් පුරා ලුහුබැඳ ඇති මූල්‍යමය හා මෙහෙයුම් අභියෝගයන්ට විසඳුම් සෙවීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙම තීරණය සලකා බැලිය හැකිය. මෙම ගැටලු රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයට දැඩි බරක් පැටවෙමින් පවතී.

ජාතික ගුවන් සේවය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

ශ්‍රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගම දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ විවාදයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ පිහිටා ඇති අතර, එකිනෙකා ය යන ආණ්ඩු වර්ධනය වන赤字 හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම, පෞද්ගලීකරණය හෝ විදේශ ආයෝජකයකු සමඟ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ඉල්ලීම් සමඟ පොරබදමින් සිටී.

මෙම කමිටුව පිහිටුවීම, ගිරිවිමාන සමාගම මුහුණ දෙන දීර්ඝකාලීන ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ දී場合 ව්‍යුහගත හා සංවිධිත ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට වත්මන් රජය අදිටන් කර ගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ කරයි; ස්ථිර නොවන ක්ෂණික පියවරයන් වෙත යොමු නොවී.

කමිටුවේ සම්පූර්ණ සංයුතිය සහ සමාලෝචනය සඳහා නිශ්චිත කාර්යභාර විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක් Sinhala

වීසා බාධාව හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ තරගය අහෝසි වී ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායමට 20-0 පරාජයක්

වීසා සංකූලතා හේතුවෙන් කොරියාව සමඟ නියමිතව තිබූ තරගය අවලංගු වීම නිසා, එකම පන්දුවක් පවා ක්‍රීඩා නොකර 20-0 පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සංගමයට තම…

12 Jun 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට Sinhala

ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඉරානයට එරෙහි හමුදා ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හැරීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

CSE හරහා ධනාත්මක වෙළඳපොළ හැඟීමක් පැතිරේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කරන ලද හමුදා ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නිවේදනය කිරීමෙන්…

12 Jun 2026 Discuss
හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට Sinhala

හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහි ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩු තීන්දුව ජූලි 31 දිනට

2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට එරෙහිව පවරා ඇති අධිතක්සේරු නඩුවේ තීන්දුව ජූලි 31 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කොළඹ ස්ථිර…

12 Jun 2026 Discuss