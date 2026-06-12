ශ්රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ උපාය මාර්ගික ප්රතිව්යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට විශේෂ කමිටුවකට කැබිනට් අනුමැතිය
ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගමේ සම්පූර්ණ උපාය මාර්ගික සමාලෝචනයක් හා ප්රතිව්යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා කැප වූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට අමාත්ය මණ්ඩලය එකඟතාව ප්රකාශ කර ඇත.
ජ්යෙෂ්ඨ ජනාධිපති උපදේශකයා කමිටුවේ සභාපති ධුරයට
නව නිත්යාධිකාරය අලුතින් පත් කෙරෙන මෙම කමිටුවේ සභාපති ධුරය දිගිතල ආර්ථිකය පිළිබඳ ජ්යෙෂ්ඨ ජනාධිපති උපදේශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය හාන්ස් විජයසූරිය මහතා විසින් දරනු ලැබේ. පැනල් කමිටුව මෙහෙයවීමට ඔහු පත් කිරීම, දිගු කලක් ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඇති ජාතික ගුවන් සේවය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට රජය ශක්තිමත් බැඳීමක් දක්වන බවට සංඥාවක් ලබා දෙයි.
ශ්රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගම වසර ගණනාවක් පුරා ලුහුබැඳ ඇති මූල්යමය හා මෙහෙයුම් අභියෝගයන්ට විසඳුම් සෙවීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙම තීරණය සලකා බැලිය හැකිය. මෙම ගැටලු රටේ රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රයට දැඩි බරක් පැටවෙමින් පවතී.
ජාතික ගුවන් සේවය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රීලංකන් ගිරිවිමාන සමාගම දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ විවාදයේ කේන්ද්රස්ථානයේ පිහිටා ඇති අතර, එකිනෙකා ය යන ආණ්ඩු වර්ධනය වන赤字 හා ප්රතිව්යුහගත කිරීම, පෞද්ගලීකරණය හෝ විදේශ ආයෝජකයකු සමඟ උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ඉල්ලීම් සමඟ පොරබදමින් සිටී.
මෙම කමිටුව පිහිටුවීම, ගිරිවිමාන සමාගම මුහුණ දෙන දීර්ඝකාලීන ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ දී場合 ව්යුහගත හා සංවිධිත ප්රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට වත්මන් රජය අදිටන් කර ගෙන ඇති බව ප්රකාශ කරයි; ස්ථිර නොවන ක්ෂණික පියවරයන් වෙත යොමු නොවී.
කමිටුවේ සම්පූර්ණ සංයුතිය සහ සමාලෝචනය සඳහා නිශ්චිත කාර්යභාර විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනකදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.