ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිත්වය හාන්ස් විජයසූරියට - කැබිනට් අනුමැතිය
ජාතික ගුවන් සේවය සඳහා නව මඟක් සකසන ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක්
මූල්ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රතිව්යූහගත කිරීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. දිජිතල ආර්ථිකය පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයා ලෙස ධුර හොබවන ආචාර්ය හාන්ස් විජයසූරිය මහතා එම කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරනු ඇත.
හුරුපුරුදු නමක් නායකත්වයට
ආචාර්ය විජයසූරිය මහතා ශ්රී ලංකාවේ ආයතනික හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ සුප්රසිද්ධ පෞද්ගලිකත්වයක් වන අතර, රටේ ඉතාමත් ජරූරු ආර්ථික අභියෝගයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලබන මෙම ක්රියාවලිය සඳහා ඔහු සැලකිය යුතු නායකත්ව පළපුරුද්දක් රැගෙන එයි. ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ කටයුතු මෙහෙයවීම සඳහා ඔහු පත් කිරීම, ගුවන් සේවයේ දීර්ඝකාලීන දුෂ්කරතා විසඳීමට නවීන, ඉහළ මට්ටමේ විශේෂඥතාවක් යොදා ගැනීමට රජය දක්වන අභිප්රාය මනාව පිළිබිඹු කරයි.
බොහෝ කලක සිට අවශ්ය ප්රතිව්යූහගත කිරීමක්
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගත වූ වසර ගණනාව තුළ රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය මත නිරන්තර බරක් ව පවතිමින්, සැලකිය යුතු පාඩු රැස් කර ගනිමින් මෙහෙයුම් හා මූල්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විටින් විට දැඩි විවේචනවලට ලක්ව ඇත. විශේෂයෙන් මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් සමග, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් බොහෝ කලක් තිස්සේ ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සුදුස්සෙකු ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.
- විශේෂ කමිටුවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ නිල අනුමැතිය හිමි විය
- දිජිතල ආර්ථිකය පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්යෙෂ්ඨ උපදේශක ආචාර්ය හාන්ස් විජයසූරිය මහතා කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරනු ඇත
- ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රතිව්යූහගත කිරීම කමිටුවේ ප්රධාන වගකීම වනු ඇත
මෙම කමිටුව පිහිටුවීම, ගුවන් සේවයේ අනාගත දිශාව සම්බන්ධයෙන් සංයුක්ත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට මඟ පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රාජ්ය මූල්ය බර කප්පාදු කිරීම අරමුණු කරගත් ව්යූහාත්මක වෙනස්කම්, විය හැකි පෞද්ගලීකරණ සලකා බැලීම් හෝ මෙහෙයුම් ප්රතිසංස්කරණ ඒ අතර ඇතුළත් විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා ඉහළ අභියෝගයක්
අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු ප්රකෘතියට පත්වෙමින් සිටින රටකට, ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රතිව්යූහගත කිරීම ඉතා වැදගත් ඇඟවීම් රැගෙනදේ. ජාතික ගුවන් සේවය දිගු කාලයක් තිස්සේ උපායමාර්ගික වත්කමක් මෙන්ම මූල්ය බාධාවක් ලෙසද සලකනු ලබන අතර, ඕනෑම අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණයක් රැකියා, සංචාරක කර්මාන්තය සහ ශ්රී ලංකාවේ ලෝකය සමග සම්බන්ධතා සඳහා පුළුල් ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය.
කමිටුවේ සංයුතිය, කාලසීමාව සහ නිශ්චිත කාර්යය නිර්දේශ සම්බන්ධ තවත් විස්තර මහජනයාට ප්රකාශ කිරීමට තවම ඉතිරිව ඇත. ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ වන විට රජය වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.