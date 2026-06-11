එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය සහ ශ්රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට
දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය සහ ශ්රී ලංකාව, දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කිරීමේ ඉලක්කයෙන් යුත් සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් අවසන් කිරීම සඳහා ක්රියාශීලීව එකට කටයුතු කරමින් සිටිති.
සාකච්ඡා වේගය ලබා ගනී
දෙරටේ නිලධාරීන් ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම පුළුල් කිරීමටත්, දෙපසම ව්යාපාරිකයන් සඳහා නව අවස්ථා විවෘත කිරීමටත් අරමුණු කරගත් පුළුල් වෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සමීප සාකච්ඡාවල නිරත වෙති. මෙම සාකච්ඡා, වත්මන් ගෝලීය තත්ත්වය තුළ ශක්තිමත් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීමට දෙරටම දක්වන හවුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
දශක ගණනාවක් තුළ ඇති වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අභියෝගකාරී මාවතක ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව සඳහා, එ.අ.එ. සමඟ සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම විභව පරිවර්තනීය අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ගල්ෆ් රාජ්යය ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු පමණක් නොව, විශාල හා ආර්ථිකව ක්රියාශීලී ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාවකගේ නිවහනද වේ.
වෙළඳ ගිවිසුමක් ශ්රී ලංකාවට අදහස් කළ හැක්කේ කුමක්ද?
එ.අ.එ. සමඟ ඇති කර ගනු ලබන විධිමත් සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමකින් ශ්රී ලංකාවට ප්රධාන ප්රතිලාභ කිහිපයක් ලැබිය හැකි අතර, ඒවා අතර:
- එ.අ.එ. වෙළඳපොළ තුළ ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවාවන් සඳහා වරප්රසාද සහිත ප්රවේශය
- දිවයිනට ගලා එන විදේශ සෘජු ආයෝජන වර්ධනය
- ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් හා අපනයනකරුවන් සඳහා වැඩිවන රැකියා හා ව්යාපාරික අවස්ථා
- දකුණු ආසියාව හා ගල්ෆ් කලාපය අතර සැපයුම් දාම සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
එ.අ.එ. හි පුළුල් වෙළඳ උපාය මාර්ගයේ කොටසක්
එ.අ.එ. මෑත වසරවලදී ලොව පුරා වර්ධනශීලී රටවල් ගණනාවක් සමඟ CEPA ලෙස හඳුන්වන සවිස්තරාත්මක ආර්ථික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ අභිලාෂකාමී න්යාය පත්රයක් අනුගමනය කර ඇත. ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව සහ ඊශ්රායෙලය, අබුඩාබි හා දුබායි සමඟ ඒ වැනි ගිවිසුම් දැනටමත් අවසන් කර ඇති රාජ්යයන් අතර වෙති; ශ්රී ලංකාවද සමාන පාරක් ගමන් කරනු පෙනේ.
කොළඹ සඳහා, CEPA ආකාරයේ සංවිධානයක් එ.අ.එ. සමඟ ඇති කර ගැනීම, විශේෂයෙන් රජය ආයෝජන誘ිත කර ගැනීමටත් තම පුළුල් යථා තත්ත්වාපත්තී වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස අපනයන ආදායම් ඉහළ නැංවීමටත් කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, කැපී පෙනෙන රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික ජයග්රහණයක් සනිටුහන් කරනු ඇත.
පවතින සබඳතාවක් මත ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාව හා එ.අ.එ. අතර වෙළඳ හා ජනතා-ජනතා සබඳතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත්ව පවතී. දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන්, දක්ෂ කම්කරුවන් හා ශ්රමිකයන් එමිරේට්ස් පුරා පදිංචිව සේවය කරති; මෙම ප්රජාවෙන් ලැබෙන මුදල් ප්රේෂණ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ආදායමේ ඉතා වැදගත් සංඝටකයක් සාදයි.
සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම, දෙරජයම ඔවුන්ගේ සමීප ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව, ඉදිරි වසර ගණනාවක් තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කළ හැකි විධිමත්, ව්යුහගත රාමුවකට පරිවර්තනය කිරීමට දෘඩ අධිෂ්ඨානයෙන් සිටිනු පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.