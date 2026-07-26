විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට අඳුරු කළඳක් තබන්නේය යැයි විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති
ශ්රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ පියවර නීතිමය හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගෙන් තීව්ර විවේචනයට ලක්වෙමින් තිබේ. එවැනි තීරණයක් ජනාධිපති අනූර කුමාර දිසානායකගේ දේශපාලන උරුමය කෙරෙහි දිගු සෙවනැල්ලක් හෙලීමේ අවදානමක් ඇති බවත්, රටේ අධිකරණය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවත් බොහෝ දෙනා අනතුරු අඟවති.
මතභේදාත්මක යෝජනාවක්
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ සමාජය සහ දේශපාලන කවයන් තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. මෙම පියවර ක්රියාත්මක කරන්නේ නම්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය වෙනුවට දේශපාලන අවශ්යතා සඳහා විනිඳු මණ්ඩලයේ සංයුතිය හසුරුවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස එය සැලකිය හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
අධිකරණයේ ව්යුහය හා සේවා කාලය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම රජයක් සත්ය වශයෙන් හෝ පෙනෙන ලෙස හෝ මැදිහත් වීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ ශිලා කුළුණ වන නීතියේ ආධිපත්යයට බරපතළ අවදානම් ඇති කරන බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. ජනාධිපති දිසානායක මහතා ධූරයට පත්වූ දා සිටම නිතර නිතර හඳුන්වා දෙමින් ඇත්තේ ද ඒ අගයන් බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලන උරුමය සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීම්
විශ්රාම වයස සංශෝධනය දිසානායක පරිපාලනයේ ප්රධාන මතභේදාත්මක සිදුවීමක් බවට පත්විය හැකි බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අවවාද කරති. පිරිසිදු පාලනයක්, විනිවිදභාවයක් සහ ක්රමවත් වෙනසක් ඉල්ලා සිටි මහජන රළකින් බලයට පත් ජනාධිපතිවරයකු, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධ ප්රශ්න මතු කරන පියවරක් සමඟ සම්බන්ධ කිරීම ඉමහත් හානිකර ප්රතිඵල ගෙනදිය හැකිය.
මෙම යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාගේ උරුමය "කිළිටි කරනු" ඇති බව විවේචකයෝ දක්වා ඇති අතර, ඔහුව බලයට ගෙනා වගවීමේ හා ආයතනික අඛණ්ඩතාවේ මූලධර්මවලටම එය පටහැනි බව ඔවුහු සඳහන් කරති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දේශපාලන සලකා බැලීම්වලට ඉහළින් සුරක්ෂිත කළ යුතු බව නීතිඥ වෘත්තිකයෝ අවධාරණය කරමින්, එම ස්වාධීනත්වය හානි කළ බවට පෙනෙන ඕනෑම පරිපාලනයක් ඉතිහාසය දැඩි ලෙස විනිශ්චය කරනු ඇති බව අනතුරු අඟවති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය දිගු කලක් තිස්සේ දේශපාලන විවාදවල කේන්ද්රස්ථානය වෙමින් අවසු රජයන් නොයෙකුත් අවස්ථාවල අධිකරණයට බලපෑම් කිරීමේ චෝදනාවලට මුහුණ දී ඇත. දැනට සේවයේ සිටින හෝ ඉදිරියේ පත් කෙරෙන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, හිතකාමී පත්වීම් ලත් අයගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට හෝ අනෙකුත් අයගේ උසස්වීම් ප්රමාද කිරීමට ආයුධයක් ලෙස භාවිත කිරීමට ඉඩ ඇතැයි බොහෝ දෙනා ditakෝරහත් වෙති.
- යෝජිත වෙනස් කිරීමේ කාලාකාලිකත්වය හා පසුබිම් අරමුණු සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ල මතු වී ඇත.
- එය අනාගත රජයන්ට භයානක නිදසුනක් ස්ථාපිත කළ හැකි බව නීති විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
- එවැනි සංශෝධනයක් සම්මත කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් හා මහජන උපදේශනයක් සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිති.
මහජන අධීක්ෂණය තීව්ර වෙත්ම, යෝජනාව සඳහා පැහැදිලි යුක්තිසහගත කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, එය දේශපාලන පහසුව නොව යුක්තියේ අවශ්යතා ඉෂ්ට කරන බව ප්රදර්ශනය කිරීමටත් දිසානායක පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය ඉහළ යමින් ඇත. ඉදිරි දිනවල රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් රජයේ විශ්වාසනීයත්වය සඳහා සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාක ගෙනදීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.