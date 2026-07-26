එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPF වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්රහාර එල්ල කරයි — ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධියේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ආවරණය කිරීමේ චෝදනා
එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) රාජ්ය මූල්ය කාරක සභාවට (COPF) සහ එහි වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්රහාර එල්ල කරමින්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචාවකට සම්බන්ධ බවට චෝදනාවට ලක්ව සිටින ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් කාරක සභාව හිතාමතාම ආරක්ෂා කරන බවට චෝදනා කර ඇත.
COPF වාර්තාවේ නිගමන සම්බන්ධයෙන් එජාපයේ අනතුරු ඇඟවීම
සයිබර් වංචා සිද්ධිය හා සම්බන්ධ වගකිව යුතු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් වගවීම් බැහැරකිරීමට COPF වාර්තාව තුළ හිතාමතා උත්සාහයක් ගෙන ඇතැයි එජාපය සිය විවේචනයේදී සඳහන් කරයි. මෙම ප්රතිපත්තිමය මූල්ය අධීක්ෂණ ආයතනයකින් අපේක්ෂා කරනු ලබන විනිවිදභාවයට වාර්තාව ප්රමාණවත් නොවන බව පක්ෂ නියෝජිතයෝ තර්ක කර ඇත.
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් මෙම කුමන්ත්රණාත්මක වංචාව, සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනිමින්, රාජ්ය ආයතන තුළ මූල්ය පාලනය හා වගවීම පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. අදාළ ආයතනවල ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරීන්ට, ප්රමාණවත් නොවන පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් හිස් කවචයක් ලෙස භාවිතා කරමින්, සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවෙන් ගැලවී යාමට ඉඩ දිය නොහැකි බව එජාපය අවධාරණය කරයි.
වැඩි වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සමස්ත හා ස්වාධීන විමර්ශනයක් සඳහා පක්ෂය ඉල්ලා සිටිමින්, ඉදිරිපත් කර ඇති COPF වාර්තාව කෙරෙහි චෝදනා ලැබෙන ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ව වගකිව යුතු කිරීමේදී ප්රමාණවත් නොවන බව අවධාරණය කරයි.
- COPF වාර්තාව සකස් කර ඇත්තේ ඇතැම් ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් නම් කිරීමෙන් හෝ වගකිව යුතු කිරීමෙන් ආරක්ෂා කරන ආකාරයෙන් බව එජාපය චෝදනා කරයි.
- ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචාව වටා ඇති සමස්ත තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් විනිවිදභාවයෙන් නැවත විමර්ශනය කළ යුතු බව පක්ෂය ඉල්ලා සිටී.
- වත්මන් වාර්තාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ස්වාධීනව කටයුතු කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ට එජාප නියෝජිතයෝ බලකර ඇත.
මූල්ය අධීක්ෂණය සම්බන්ධ පුළුල් ගැටළු
රාජ්ය ආයතන සම්බන්ධ මූල්ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන්ගේ ඵලදායිතාව ගැන විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර පවතින පුළුල් කනස්සල්ල මෙම ව්යාකූලත්වය හේතුවෙන් නැවත ජ්වලනය වී ඇත. රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රය පරීක්ෂා කිරීමට නියෝජිත කාරක සභා, මහජන විශ්වාසය රැකගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ ස්වාධීනත්වයෙන් හා දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව කටයුතු කළ යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
යුක්තිය හා මහජන වගවීමේ වියදමින් බලගතු පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැකසූ යැයි තමන් විශ්වාස කරන කිසිඳු වාර්තාවක් පිළිගැනීමට සූදානම් නැති බව එජාපය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
විපක්ෂයෙන් පීඩනය වැඩිවෙත්ම, චෝදනා ලැබෙන සයිබර් වංචා නඩුව හැසිරවීමේදී සම්පූර්ණ හෙළිදරව්වක් හා වගවීමක් සඳහා තදින් සිටීමේ තම අභිප්රාය පිළිබඳව සංකේත ලබා දෙමින්, මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ තවදුරටත් විවාදයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.