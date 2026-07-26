Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සමුද්‍රයේ දිනයන් 36ක් විපතට පත් ශ්‍රී ලාංකික පිය-පුත්‍රයන් දෙදෙනා බේරාගැනේ

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සමුද්‍රයේ දිනයන් 36ක් විපතට පත් ශ්‍රී ලාංකික පිය-පුත්‍රයන් දෙදෙනා බේරාගැනේ

මාසයකට වැඩි කාලයක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය දෙදෙනා ජීවතුන් අතර සොයාගැනේ

ශ්‍රී ලාංකික පිය-පුත්‍රයන් දෙදෙනෙකු, දිනයන් 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය අනතුරෙන් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරය ආසන්නයෙදී බේරාගෙන ඇති අතර, මෙය සෑම කෙනෙකුගේම අවධානය ඇදගන්නා සුවිශේෂී ජීවිතාරක්ෂා කතාවක් ලෙස බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

මුහුදේ ගත කළ දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදය

තවමත් නම් හෙළිදරව් නොකළ මෙම පුරුෂයන් දෙදෙනා, සති පහකට අධික කාලයක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය අනතුරෙන් බංග්ලාදේශ ජලසීමාව තුළදී සොයාගන්නා ලදී. ඔවුන් මෙසේ මුහුදේ සිරවූ නිශ්චිත හේතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යන අතර, මෙතරම් දිගු කාලයක් ජීවතුන් අතර සිටීම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ගෙවිල් ඇද්දේය.

ආහාර හෝ පිරිසිදු ජලය නොමැතිව විවෘත සමුද්‍රයේ දිනයන් 36ක් ගත කිරීම, ශාරීරික හා මානසික වශයෙන් අත්‍යන්ත දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකි. ඒ හෙයින්, ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුමේ නිරත වූ සියළු දෙනා විසින් මෙම දෙදෙනාව ජීවතුන් අතර සොයාගැනීම ඇදහිය නොහැකි සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.

ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම

ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් දෙදෙනා සොයාගෙන ආරක්ෂිතව ගොඩගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ බංග්ලාදේශ බලධාරීන්ටය. ගලවාගත් අනතුරුව, දිගුකාලීන සූර්යාතාපයට හා ජලය නොමැතිකමට මෙන්ම දරාගත නොහැකි තෙහෙට්ටුවට ලක්වූ ඔවුන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මව්රටේ සතුට

ගලවාගැනීමේ මෙම ශුභ ආරංචිය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හා ආදරවන්තයන් අතර ගැඹුරු සහනයක් ඇති කර ඇත. කලක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ඉරණම ගැන බියෙන් හා කනස්සල්ලෙන් ගත කළ ඒ අය දිනය කෙනෙකුගේ ප්‍රීති ආශ්‍රමයේ ගැලෙන්නේ ය. ශ්‍රී ලංකා රජය, මෙම දෙදෙනා ආරක්ෂිතව රටට රැගෙන ඒම සඳහා බංග්ලාදේශ නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිදුවීම, විවෘත සමුද්‍රයේ ගමන් කරන හෝ කටයුතු කරන අය මුහුණ දෙන ජීවිත තර්ජනයේ සැබෑ බව කාටත් මතක් කරන ලකුණක් වන අතර, ද්විපාර්ශ්වික සමුද්‍ර සෙවීම් හා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ අත්‍යවශ්‍යතාවය ද ඉස්මතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාධ්‍යය මත සෙවනැලි යුද්ධය: රහස් හමුදා ඒකකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කළ හැටි — සහ යුක්තියෙන් බේරුණු හැටි Sinhala

මාධ්‍යය මත සෙවනැලි යුද්ධය: රහස් හමුදා ඒකකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කළ හැටි — සහ යුක්තියෙන් බේරුණු හැටි

වසර ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යන්ත්‍රණයේ අඳුරුම කොනෙක රහසිගතව ක්‍රියාත්මක වූ හමුදා ඔත්තු සේවා ඒකකයක් බලධාරීන්ට අභියෝග කිරීමට සාහස කළ මාධ්‍යවේදීන්ට…

26 Jul 2026 Discuss
දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් Sinhala

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජූලි මාසයේ නියමිත ඓතිහාසික දේවිනුවර ශ්‍රී උත්පලවන්න විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරට බාධාවක් සිදුවිය හැකි යැයි ditambah කල්පිත භූගත කල්ලි ආරවුලක් හේතුකොටගෙන,…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත අනුව වාර්තා…

26 Jul 2026 Discuss