බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරයෙන් සමුද්රයේ දිනයන් 36ක් විපතට පත් ශ්රී ලාංකික පිය-පුත්රයන් දෙදෙනා බේරාගැනේ
මාසයකට වැඩි කාලයක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය දෙදෙනා ජීවතුන් අතර සොයාගැනේ
ශ්රී ලාංකික පිය-පුත්රයන් දෙදෙනෙකු, දිනයන් 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය අනතුරෙන් බංග්ලාදේශ වෙරළ තීරය ආසන්නයෙදී බේරාගෙන ඇති අතර, මෙය සෑම කෙනෙකුගේම අවධානය ඇදගන්නා සුවිශේෂී ජීවිතාරක්ෂා කතාවක් ලෙස බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
මුහුදේ ගත කළ දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදය
තවමත් නම් හෙළිදරව් නොකළ මෙම පුරුෂයන් දෙදෙනා, සති පහකට අධික කාලයක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය අනතුරෙන් බංග්ලාදේශ ජලසීමාව තුළදී සොයාගන්නා ලදී. ඔවුන් මෙසේ මුහුදේ සිරවූ නිශ්චිත හේතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වා ගෙන යන අතර, මෙතරම් දිගු කාලයක් ජීවතුන් අතර සිටීම දේශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් ගෙවිල් ඇද්දේය.
ආහාර හෝ පිරිසිදු ජලය නොමැතිව විවෘත සමුද්රයේ දිනයන් 36ක් ගත කිරීම, ශාරීරික හා මානසික වශයෙන් අත්යන්ත දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකි. ඒ හෙයින්, ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුමේ නිරත වූ සියළු දෙනා විසින් මෙම දෙදෙනාව ජීවතුන් අතර සොයාගැනීම ඇදහිය නොහැකි සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.
ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම
ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් දෙදෙනා සොයාගෙන ආරක්ෂිතව ගොඩගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ බංග්ලාදේශ බලධාරීන්ටය. ගලවාගත් අනතුරුව, දිගුකාලීන සූර්යාතාපයට හා ජලය නොමැතිකමට මෙන්ම දරාගත නොහැකි තෙහෙට්ටුවට ලක්වූ ඔවුන්ට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදෙමින් සිටින බව වාර්තා වේ.
මව්රටේ සතුට
ගලවාගැනීමේ මෙම ශුභ ආරංචිය, ශ්රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හා ආදරවන්තයන් අතර ගැඹුරු සහනයක් ඇති කර ඇත. කලක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ඉරණම ගැන බියෙන් හා කනස්සල්ලෙන් ගත කළ ඒ අය දිනය කෙනෙකුගේ ප්රීති ආශ්රමයේ ගැලෙන්නේ ය. ශ්රී ලංකා රජය, මෙම දෙදෙනා ආරක්ෂිතව රටට රැගෙන ඒම සඳහා බංග්ලාදේශ නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම, විවෘත සමුද්රයේ ගමන් කරන හෝ කටයුතු කරන අය මුහුණ දෙන ජීවිත තර්ජනයේ සැබෑ බව කාටත් මතක් කරන ලකුණක් වන අතර, ද්විපාර්ශ්වික සමුද්ර සෙවීම් හා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවයේ අත්යවශ්යතාවය ද ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.