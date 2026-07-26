මාධ්යය මත සෙවනැලි යුද්ධය: රහස් හමුදා ඒකකයක් ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන් ඉලක්ක කළ හැටි — සහ යුක්තියෙන් බේරුණු හැටි
වසර ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යන්ත්රණයේ අඳුරුම කොනෙක රහසිගතව ක්රියාත්මක වූ හමුදා ඔත්තු සේවා ඒකකයක් බලධාරීන්ට අභියෝග කිරීමට සාහස කළ මාධ්යවේදීන්ට එරෙහිව ක්රමානුකූල තර්ජන, පැහැරගැනීම් සහ ප්රචණ්ඩකාරී ව්යාපාරයක් මෙහෙයවූ බව කියැවේ. වැඩෙන සාක්ෂි රාශියක් සහ ජාත්යන්තර පරීක්ෂා දෙස් බැලුවද, එකම එක් පුද්ගලයෙකු පවා නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙනු ලැබී නැත — රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී විශ්වාසනීයත්වයට දිගින් දිගටම කැලලක් ගෙනදෙන අසාර්ථකත්වයකි.
සිව්වන රාජ්ය බලය ඉලක්ක කළ රහස් කණ්ඩායමක්
වසර ගණනාවක් පුරා සිදු කළ විමර්ශනවලදී රැස් කරගත් සාක්ෂි සහ කරුණු අනුව, ශ්රී ලංකාවේ හමුදා බුද්ධි අංශය තුළ කා වැදී සිටි රහස් කොටසක් නිදහස් මාධ්ය ක්ෂේත්රයේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව හිතාමතාම සහ සංවිධානාත්මකව ව්යාපාරයක් ගෙනගිය බවට විශ්වාස කෙරේ. ජාතික ආරක්ෂාවේ ආවරණය යටතේ ක්රියාත්මක වූ කාර්ය සාධකයන් විසින් මාධ්යවේදීන්, කර්තෘවරුන් සහ මාධ්ය ආයතනවල ප්රධානීන් නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීම, තර්ජනය කිරීම, ශාරීරිකව පහරදීම සහ සමහර අවස්ථාවල බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සිදු කළ බව කියැවේ.
ඉලක්ක කරගනු ලැබුවේ අහඹු පුද්ගලයන් නොවේ. දූෂණය විමර්ශනය කළ, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් හෙළිකළ, හෝ විරෝධී දේශපාලන මතවලට හඬ දුන් වාර්තාකරුවන් සම්පූර්ණ නිදහසකින් ක්රියාත්මක වූ බවක් පෙනෙන ඒකකයක ඉලක්කය බවට පත්විය. මෙම මෙහෙයුම් ගැන දන්නා මූලාශ්ර විසින් ව්යුහගත විධාන දාමයක් ඇති බව විස්තර කර ඇති අතර, මේවා නීති රාමුවෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වූ ක්රියාදාමයන් නොව රාජ්ය අනුමැතිය ඇතිව සිදු කළ, අපහසු සත්යයන් නිශ්ශබ්ද කිරීමේ ගණනය කළ ප්රයත්නයන් බව ඉඟි කෙරේ.
රටම කම්පා කළ ප්රසිද්ධ සිදුවීම්
කියනු ලබන ව්යාපාරයේ සංකේතාත්මක නිදර්ශනයක් ලෙස කැපී පෙනෙන සිදුවීම් කිහිපයක් ඇත. ඉතාමත් පුළුල්ව ලේඛනගතව ඇති ඒවා අතර ප්රමුඛ පුවත්පත් කර්තෘවරයෙකුට එල්ල වූ නිර්දය ප්රහාරය සහ අද දක්වාත් ඉරණම නොදන්නා මාධ්යවේදීන්ගේ බලහත්කාරී අතුරුදහන් වීම් ඇතුළත් වේ. මෙම සිදුවීම් ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ප්රජාව පුරා ශීතල පණිවිඩයක් යැව්වේය — නිදහසේ වාර්තා කරන්න, දරුණු ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්නැයි කියාය.
ස්වදේශීය හා ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් සංවිධාන, ඒකකය වඩාත් ක්රියාශීලීව සිටි බව කියැවෙන කාලවල පුවත්පත් ක්ෂේත්රයේ ඇති වූ බරපතළ පිරිහීම ලේඛනගත කළේය. මාධ්යවේදීන් ස්වයං-වාරණයට ලක් විය, ප්රවෘත්ති කාමරවලට වැටලීම් දියත් කෙරිණ, රජයට හෝ හමුදාවට විවේචනාත්මක ප්රකාශන රේඛාවට ගැලපී ක්රියාත්මක විය යුතු යැයි අසාමාන්ය පීඩනයට ලක් විය.
බිය සහගත වාතාවරණයකට සෑම මාධ්යවේදියෙකුටම පහරදීම අවශ්ය නොවේ — ඉතිරිය නිශ්ශබ්ද ව සිටින පරිදි ඔවුන්ගෙන් ප්රමාණවත් දෙනෙකුට පහරදීම ප්රමාණවත් වේ.
කොතැනකටවත් නොගිය විමර්ශන
තත්ත්වය විශේෂයෙන් කලකිරවන්නේ මෙම කියනු ලබන අපයෝජනයන් සිදු වූ බව පමණක් නොව, අනුක්රමික රජයන් කිසිවෙකු වගවීමට ලක් කිරීමට අපොහොසත් වූ — හෝ ප්රතික්ෂේප කළ — නිසාය. වසර ගණනාවක් තිස්සේ විමර්ශන රාශියක් ආරම්භ කෙරිණ, නමුත් ඒවා නිශ්ශබ්දව අතහැරීම, රාක්කගතවීම, හෝ කිසිදු අර්ථවත් නඩු පැවරීමකින් නිමා නොවීම සිදු විය.
විවේචකයෝ පවසන්නේ වගවීමේ ඌනතාවය අහම්බයක් නොවන බවය. රහස් කොටස පවත්වාගෙන ගිය හෝ අනුමත කළ බවට කියැවෙන පුද්ගලයන් අනුක්රමික රජයන් ආරක්ෂා කිරීමේ දේශපාලනික ප්රයෝජනය ලැබූ ආයතනවල ගැඹුරට කා වැදී සිටියහ. රජයන් වෙනස් වීම මාධ්ය නිදහස ගැන වෙනස් රාජ්ය ප්රකාශ ගෙනාවද, යුක්තිය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.