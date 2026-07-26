ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි
ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්ය ගැටලු මතු කරයි
ශ්රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්ය දත්ත අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 81,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙම ඉලක්කම් රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය මත අඛණ්ඩ විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින මදුරු උවදුරු රෝගය පිළිබඳ කනස්සල්ලට පත් කරවන තත්ත්වයක් ඉදිරිපත් කරයි.
දිවයිනේ සෑම ප්රජාවකටම බලපාන වර්ධනශීලී බරක්
එක් වර්ෂයක් තුළ රෝගීන් සංඛ්යාව ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වීම, ශ්රී ලංකාව මෑත කාලීනව අත්විඳ ඇති බරපතලම ඩෙංගු සෘතූන්ගෙන් එකක් ලෙස සංඥා කරයි. ජිල්ලා කිහිපයක් හරහා රෝග පැතිරීමත් සමග නාගරික හා ග්රාමීය ජනගහනය යන දෙඅංශයටම බලපෑම් ඇති වෙමින් තිබෙන බැවින් සෞඛ්ය බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ඉක්මනින් දරුණු ඩෙංගු වෙත, එනම් කාලසරිව ප්රතිකාර නොකළහොත් මාරාන්තික විය හැකි ඩෙංගු රක්ත වේදනා උණ වෙත ද ශීඝ්රයෙන් උත්සන්න විය හැකිය. මේ වසරේ දක්වා වාර්තා වූ මරණ 61 ක් මගින් කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ කාලානුරූප වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමේ ඉතා වැදගත් බව අවධාරණය කෙරේ.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
රෝගය පැතිරීම සීමා කිරීම සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජනතාවට නිරන්තරයෙන් දැනුම් දී ඇත. වැසියන්ට ගත හැකි ප්රධාන පියවර ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් කළය, රබර් රෝද සහ භාජන ඇතුළු නිවෙස් තුළ හා අවට고ිය නොගෙන ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් මදුරු ක්රියාකාරකම් ඉහළ ගන්නා වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂක ලෙපිම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- වැසි ජලය රැඳෙන හැකි දෘඩ අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව සහ සම් කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්දැකෙන විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
සාමූහික ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ආයාචනයක්
ඩෙංගු, වසරින් වසර නැවත නැවත පැමිණෙමින් ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම නොනවතින මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී. රජයේ සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ ප්රාදේශීය සභා, දෛශික පාලනය හා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරවල ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, සම්ප්රේෂණ චක්රය බිඳ හෙළීමේදී ප්රජා සහභාගීත්වය ද එසේම අත්යාවශ්ය බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.
වර්ෂය තවමත් අවසන් නොවී ඇති නිසා, කල්තියා ප්රතිකාර ලබා ගැනීම සංකූලතා හා මරණ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන බැවින්, සියළු ශ්රී ලාංකිකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස සහ සැක සහිත රෝගීන් ලේ නොමඩියා වාර්තා කරන ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් 촉구 කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.