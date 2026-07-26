Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වේගයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා බහුවිධ අංශයන් හරහා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, චීනය සමඟ වූ සම්බන්ධතාවයෙන් මතුවන ආර්ථික හා උපායමාර්ගික අවස්ථාවන්හි වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් වඩාත් හඳුනා ගනිමින් සිටී.

වෙළඳාම හා ආයෝජන මත ගොඩනැඟුණු හවුල්කාරිත්වයක්

කොළඹ සහ බේජිං අතර සම්බන්ධතාවය මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ලෙස පරිණාමය වී ඇති අතර, චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙසත්, විදේශ ආයෝජනයේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් ලෙසත් දිගටම පවතී. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ සිට සංචාරක කර්මාන්තය හා තාක්ෂණය දක්වා, දෙරට අතර සහයෝගිතාවයේ විෂය පථය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී තිබේ.

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ග දිගේ ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇති උපායමාර්ගික ස්ථානය, එය චීනයට ආකර්ෂණීය හවුල්කරුවකු බවට පත් කර ඇති අතර, විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයකින් ඔබ්බට රට ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කාලයේ, කොළඹ ආයෝජන ප්‍රාග්ධනය හා වෙළඳ පිවිසුම් සඳහා බේජිං දෙස බලා සිටී.

ප්‍රධාන අංශ හරහා ඇති අවස්ථාවන්

චීනය සමඟ දිගු කළ සහභාගිත්වයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • විශාල චීන පාරිභෝගික වෙළඳපොළට ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩ සඳහා වෙළඳ හා අපනයන වෙළඳ පිවිසුම
  • චීන සංචාරකයන් විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ සැලකිය යුතු ප්‍රභවයක් නියෝජනය කරන සංචාරක කර්මාන්තය
  • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා වරාය සහ සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිවලට අඛණ්ඩ ආයෝජනය
  • තාක්ෂණ හුවමාරුව හා ඩිජිටල් ආර්ථික සහයෝගිතාවය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ගමන් මඟ ඉදිරියට ගෙන යත්ම, ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්ව විවිධාංගීකරණය ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් සඳහා ප්‍රමුඛ කාරණාවක් බවට පත්ව ඇත. චීනය සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම, රට ආයෝජන誘引 කර ගැනීමට, අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, සහ නාගරිකයන් සඳහා රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කිරීමට හැකි මාවතක් ලෙස සැලකේ.

නිලධාරීන් සහ විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙම සබඳතාව පොරොන්දු සහ සංකීර්ණතා දෙකම රැගෙන ඒ සත්යයක් වුවද, ශ්‍රී ලංකා-චීන සහභාගිත්වයේ ගමන් මඟ ඉදිරි වසරවලදී සහයෝගිතාවය ගැඹුරු කිරීම දෙසට ඉදිරියට යන බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත අනුව වාර්තා…

26 Jul 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි Sinhala

ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගතිවේගය මැද වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවතී ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ සංචාරකයින් 138,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක…

26 Jul 2026 Discuss
සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි

සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්‍රී…

26 Jul 2026 Discuss