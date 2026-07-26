ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි
සංචාරක ව්යාපාරයේ ගතිවේගය මැද වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවතී
ශ්රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ සංචාරකයින් 138,000 කට අධික සංඛ්යාවක් පැමිණ ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක ක්ෂේත්රයේ ඊර්ධ්වගාමී ප්රවණතාව අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යෑමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. වසර ගණනාවක් පුරා දිගු වූ කෝලාහල රාශියකින් පසු ප්රකෘතිමත් වීමට දැඩි ලෙස කැප වී සිටින මෙම ක්ෂේත්රයට නව ශුභවාදී ආශාවක් ද ඒ සමඟ ලැබී ඇත.
ආර්ථිකයට ධනාත්මක සංඥාවක්
මෙම සංඛ්යා, ශ්රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ජාත්යන්තර විශ්වාසය යළි ජනනය කර ගෙන ඇති බවේ සැලකිය යුතු දර්ශකයකි. සංචාරක ව්යාපාරය රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ ඉතා ප්රධාන ප්රභවයක් ලෙස පවතින අතර, මෙම මට්ටමේ ස්ථාවර මාසික පැමිණීමේ සංඛ්යාවන් පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘති ප්රයත්නයන්ට ශක්තිමත් දායකත්වයක් ලෙස සැලකේ.
ක්ෂේත්රයේ සෞඛ්ය තත්ත්වය මනින ප්රධාන මිතියක් ලෙස, බලධාරීන් සහ ක්ෂේත්ර ආශ්රිත පාර්ශ්වකරුවන් මාසික පැමිණීමේ දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ජූලි මාසයේ සංඛ්යා ශ්රී ලංකාව සංචාරකයින් නැවතත් සාර්ථකව ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින බවට තවදුරටත් සාක්ෂි සපයයි.
ගතිවේගය ප්රයෝජනයට ගන්නැයි ක්ෂේත්රයට ඉල්ලීමක්
සංචාරක ක්ෂේත්ර වෘත්තිකයන්, දැනට පවතින ගතිවේගය තහවුරු කර ගනිමින් ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා, ප්රධාන ප්රභව වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගත් සේවා තත්ත්ව ශක්තිමත් කිරීමට, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සහ 販促ව්යාපාරවලට ආයෝජනය කරන ලෙස අදාළ රාජ්ය ආයතන සහ පෞද්ගලික අංශයේ ක්රියාකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- ජූලි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම 138,000 ඉක්මවීය
- සංචාරක ව්යාපාරය ශ්රී ලංකාවේ ඉතා ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්රභවයකි
- ස්ථාවර පැමිණීමේ වර්ධනය ධනාත්මක ආර්ථික සංඥාවක් ලෙස සැලකේ
රට ආර්ථික ස්ථායීකරණය දෙසට ගමන් කරන මේ අවස්ථාවේ, ශක්තිමත් හා වර්ධනශීලී සංචාරක ක්ෂේත්රයක් ප්රකෘතිය ඉදිරියට හැදීමේ හා ආගන්තුක සත්කාර, ප්රවාහනය, සිල්ලර වෙළෙඳාම සහ සංස්කෘතික සේවා ඇතුළු බහු ක්ෂේත්ර පුරා රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.