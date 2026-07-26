Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරෙන් කාවඩි නැටුම ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජූලි මාසයේ නියමිත ඓතිහාසික දේවිනුවර ශ්‍රී උත්පලවන්න විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැරට බාධාවක් සිදුවිය හැකි යැයි ditambah කල්පිත භූගත කල්ලි ආරවුලක් හේතුකොටගෙන, සාම්ප්‍රදායික කාවඩි නැටුම ඉදිරියේදී පවත්වන පෙරහැරෙන් ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය සංවිධායකයින්ට නිර්දේශ කර ඇත.

ආරක්ෂක කනස්සල්ල නිර්දේශය පිටුපස

අපරාධ භූගත කල්ලි තරඟකාරිත්වය හා සම්බන්ධ 緊張 තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සිදුවිය හැකි අනතුරින් සහභාගිවන්නන් සහ නරඹන්නන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, මෙletme වසරේ උත்சв ශ්‍රේණියෙන් කාවඩි නැටුම් අංශය ඉවත් කරන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරීන් පෙරහැර සංවිධායකයින්ට උපදෙස් දී ඇත.

දේවිනුවර ශ්‍රී උත්පලවන්න විෂ්ණු දේවාලය පෙරහැර, ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ වඩාත් ගෞරවනීය ආගමික පෙරහැරවලින් එකකි. සෑම වසරකම විශාල භක්තිකයින් හා නරඹන්නන් පිරිසක් එය වෙත ආකර්ෂණය වේ. ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කමක් දරන භක්ති නර්තන ආකාරයක් වන කාවඩිය, දිගු කලක් තිස්සේ එවැනි උත්සව සඳහා ආදරණීය අංගයක් ව පැවත ඇත.

භූගත තරඟකාරිත්වය ආගමික උත්සවයට සෙවනැල්ලක්

පොලිසිය ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට, ආරවුල සම්බන්ධ වන්නේ පෙරහැරේ කාවඩි නැටුම් අංශයට සහභාගිවන හෝ ඊට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් සමග සෘජු සම්බන්ධතාවක් ඇති භූගත අංශ සමඟ ය. මෙම පුද්ගලයින්ගේ පොදු ස්ථානයක සිටීම ඉතා අස්ථාවර තත්ත්වයක් ඇති කළ හැකි බවත්, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට බරපතල අවදානමක් ඇති කළ හැකි බවත් අධිකාරීන් විශ්වාස කරයි.

පෙරහැරේ ආරක්ෂක ඇඟවීම් පිළිබඳ ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලන ලෙස ඉල්ලමින්, පොලිසිය සිය කනස්සල්ල පෙරහැර සංවිධායකයින්ට නිළ වශයෙන් දන්වා ඇත.

දුෂ්කර තීරණයකට මුහුණ දෙන සංවිධායකයෝ

ජනප්‍රිය පෙරහැරක ස්ථාපිත සංස්කෘතික හා භක්තිමය අංගයක් ඉවත් කිරීම සැහැල්ලුවෙන් ගත නොහැකි තීරණයක් බැවින්, මෙම නිර්දේශය දේවාලයේ සංවිධායක කමිටුව සංකීර්ණ තත්ත්වයකට ඇද දා ඇත. කාවඩි නැටුම බොහෝ භක්තිකයින් සඳහා අධ්‍යාත්මික වැදගත්කමක් දරන අතර, එය ඉවත් කිරීම රැස්වන භක්තිකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසකට කලකිරීමක් ගෙන දිය හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, සිදුවීම වටා පවතින වත්මන් භූගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් පොදු සාමය පවත්වා ගැනීම සහ සහභාගිවන සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ කළ යුතු බව පොලිසිය පැහැදිලි කර ඇත.

තර්ජිත බාධාවකට සෘජුව සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැති නමුත්, ජූලි මාසයේ පෙරහැර දිනය ළඟා වත්ම, අධිකාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව කියැවේ. ඉදිරි දිනවල දී පොලිසිය සහ දේවාලය යන දෙඅංශයෙන්ම තවදුරටත් තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: 2026 දී රෝගීන් 81,000 කට අධිකව සහ මරණ 61 ක් වාර්තා වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන වල භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලු මතු කරයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දී දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත අනුව වාර්තා…

26 Jul 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි Sinhala

ජූලි මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් 138,000 ඉක්මවයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වයි

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගතිවේගය මැද වසර දක්වා අඛණ්ඩව පවතී ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ සංචාරකයින් 138,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇති අතර, එය දිවයිනේ සංචාරක…

26 Jul 2026 Discuss
චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි Sinhala

චීනය සමඟ සබඳතා තීව්‍ර වත්ම ශ්‍රී ලංකාව නව අවස්ථා දෙසට ඇස් යොමු කරයි

ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වේගයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා බහුවිධ අංශයන් හරහා ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, චීනය සමඟ වූ සම්බන්ධතාවයෙන් මතුවන…

26 Jul 2026 Discuss