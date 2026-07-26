සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මහජන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් රාජපක්ෂ ප්රකාශ කරයි
සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තනිව ගත යුතු නොව, ජනමත විචාරණයක් මඟින් මහජනතාව වෙත භාර දිය යුතු බව ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) ජ්යෙෂ්ඨ නායකයෙකු වන නාමල් රාජපක්ෂ ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් සේවය කරන කොන්දේසි වෙනස් කළ හැකි යෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ සාකච්ඡා මැද, විපක්ෂයේ කැපී පෙනෙන නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කරන රාජපක්ෂ මේ ප්රකාශය කර ඇත.
මහජනතාව වෙත යොමු කළ යුතු ප්රශ්නයකි
හිටපු ඇමතිවරයා තර්ක කළේ, සර්වෝච්ච අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීම අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ රටේ ප්රජාතාන්ත්රික රාමුවට සෘජුවම බලපාන, ව්යවස්ථාමය වශයෙන් ඉමහත් බරක් ඇති කරුණක් බවත්, එබැවින් එම තීරණය ව්යවස්ථාදායකය වෙත පමණක් භාර නොකළ යුතු බවත්ය.
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය ව්යුහයට සිදු කරනු ලබන මෙවැනි මූලික වෙනසක් තීරණය කළ යුත්තේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් විසින් නොව, මහජනතාව විසින් ම ය.
රාජපක්ෂගේ ස්ථාවරය ප්රතිබිඹු කරන්නේ, අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බලපාන ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාමය විධිවිධාන යටතේ ජනමත විචාරණයකට පමණක් ලබා දිය හැකි ඉහළ ම ප්රජාතාන්ත්රික නීත්යානුකූලභාවය අවශ්ය බවට සමහර දේශපාලන කවල් අතර පවතින පුළුල් සැලකිල්ලකි.
ව්යවස්ථාමය ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව යටතේ, යම් සංශෝධන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් පමණක් නොව, ජනමත විචාරණයකදී මහජනතාවගේ අනුමැතිය ද අවශ්ය වේ. සර්වෝච්ච අධිකරණයේ ව්යුහය හෝ ස්වාධීනත්වය වෙනස් කිරීමට ගන්නා ඕනෑම පියවරක් එම කාණ්ඩයට හරියටම අයත් වන බව විවේචකයෝ සහ නෛතික නිරීක්ෂකයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.
සර්වෝච්ච අධිකරණය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමයේ ශිඛරයේ පිහිටා ඇති අතර, එහි ස්වාධීනත්වය ඓතිහාසිකව දැඩි දේශපාලන විවාදයකට ලක් වූ විෂයකි. ව්යවස්ථාදායක උපක්රම මඟින් අධිකරණයේ ව්යුහය දුර්වල කිරීමට හෝ හැසිරවීමට ගන්නා බවට සිතෙන ඕනෑම උත්සාහයක් සාමාන්යයෙන් තීව්ර මහජන විමර්ශනයට ලක් වී ඇත.
දේශපාලන පසුබිම
රාජපක්ෂගේ ඉල්ලීම එළඹෙන්නේ, වත්මන් රජය ශාසන කටයුතු පිළිබඳ සිය පුළුල් න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස ව්යවස්ථාමය වෙනස්කම් රැසක් ගවේෂණය කරන අවස්ථාවකදීය. දැන් විපක්ෂයේ සිටින එස්එල්පීපී, ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ කරුණුවල දී පාලක පක්ෂය ස්වකීය සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇතැයි හේ සංලක්ෂිත කරන දේ ට එරෙහි ආරක්ෂකයෙකු ලෙස ස්ථාවරගත වී ඇත.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තුව ආශ්රිත ප්රතිසංස්කරණ සාකච්ඡා අතට ගත් විට, පක්ෂ කිහිපයක් ම මෙම ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවර ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂිත බැවින්, අධිකරණ ධුර කාලය පිළිබඳ විවාදය තීව්ර වීමට ඉඩ ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.