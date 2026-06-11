Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් හෙළිකරයි - න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා හේතුවෙන් ඉරානයට එල්ල කිරීමට සූදානම් කළ හමුදා ප්‍රහාර අත්හළ බව

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් හෙළිකරයි - න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා හේතුවෙන් ඉරානයට එල්ල කිරීමට සූදානම් කළ හමුදා ප්‍රහාර අත්හළ බව

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හෙළිකර ඇත්තේ, වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවල ඇති වූ ප්‍රගතිය හේතුවෙන්, ඉරානයට එල්ල කිරීමට සූදානම් කළ හමුදා ප්‍රහාර අවසන් මොහොතේ අත්හළ බවයි. ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන 緊張 තතු ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

සාකච්ඡා හමුදා ක්‍රියාමාර්ග නතර කරයි

ට්‍රම්ප් තහවුරු කළේ, එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සූදානම්ව සිටි නමුත්, ක්‍රියාත්මක වූ සාකච්ඡා හේතුවෙන් සැලසුම් කළ ප්‍රහාර ඉවත් කර ගැනීමට තමා තීරණය කළ බවයි. නැවත බලයට පත් වූ දා සිට තෙහෙරානයට එරෙහිව උපරිම පීඩන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ ට්‍රම්ප් පරිපාලනයෙන් ඊට වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගැනීමේ ලකුණක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අභිලාෂයන් සම්බන්ධ කනස්සල්ල මධ්‍යයේ, වොෂිංටනය සහ ඉරානය අතර ඇති සම්බන්ධතාවල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා හා හමුදා තර්ජනය යන දෙකෙහිම නාජූකු සමතුලිතතාව මෙම හෙළිදරව්ව අවධාරණය කරයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා මූලිකත්වයට පත් වේ

හමුදා බලය වෙනුවට සාකච්ඡා ගිවිසුම් හරහා ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික හැකියාවන් සීමා කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ ඔට්ටු සහිත සාකච්ඡා මාලාවක් මධ්‍යයේ මෙම හෙළිදරව්ව සිදු වී තිබේ. ට්‍රම්ප්ගේ නිවේදනයෙන් ඇඟවෙන්නේ, අවම වශයෙන් දැනට හෝ, හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයෙන් වැළකී සිටීම සාධාරණීකරණය කිරීමට තරම් රහස් හෝ විධිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ ප්‍රමාණවත් ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගෙන ඇති බවයි.

ප්‍රාදේශීය නිරීක්ෂකයන් සහ ජාත්‍යන්තර විශ්ලේෂකයන් මෙම සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ඕනෑම උද්ධමනයක් මැදපෙරදිග ස්ථාවරත්වයට සහ ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර, ඒ සාධක ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය සහ පුළුල් ආර්ථික දැක්ම කෙරෙහිද සෘජුවම බලපායි.

කලාපය සහ ඉන් ඔබ්බට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සමබර විදේශ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ඇති අතර, මැදපෙරදිග වෙළඳ මාර්ග සහ එම කලාපයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. එබැවින් කලාපයේ ඕනෑම හමුදා ගැටුමක් බරපතළ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.

  • ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉන්ධන සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් මැදපෙරදිග සැපයුම් දාම හරහා ආනයනය කරයි.
  • ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් ගැටුම් කලාපයට ආසන්න ගල්ෆ් රාජ්‍ය හරහා සේවය කරති.
  • කලාපීය අස්ථාවරත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන හා අපනයන ආර්ථිකයට තීරණාත්මක නැව් මාර්ගවලට බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

දැනට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග හමුදා විකල්පවලට වඩා ඉදිරියෙන් සිටිද්දී, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය අතර සාකච්ඡා කෙසේ ඉදිරියට යනු ඇත්දැයි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව අවධානයෙන් බලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මෑත මාසවලදී වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසයේ භයානකතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථිකයට…

11 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට, විශේෂයෙන් ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ ජාතික ආරක්ෂාව…

11 Jun 2026 Discuss
ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි Sinhala

ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන විදේශ ප්‍රේෂණ ගලායාමට බාධා කළ හැකි සයිබර් ප්‍රහාරයක් සිදුවී ඇතැයි සැක කෙරෙන බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

11 Jun 2026 Discuss