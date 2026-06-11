Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 වර්ෂයේ දී ස්ථාවර වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර වර්ෂයේ මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 17.73 හා සැසඳීමේ දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, මෙය ප්‍රධාන මැද පෙරදිග වෙළෙඳ පොළක් සමඟ දිවයිනේ තේ වෙළෙඳාම දිගින් දිගටම ශක්තිමත්ව පවතින බව පිළිබිඹු කරයි.

විශ්වාසදායක හා වර්ධනය වන වෙළෙඳ පොළක්

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් ගමනාන්තයක් ව පැවත ඇති අතර, නවතම සංඛ්‍යාලේඛන එම සබඳතාව තවදුරටත් තහවුරු කරයි. මනිනු ලැබූ වාර්ෂික වර්ධනය, ගල්ෆ් කලාපයේ සිලෝන් තේ කෙරෙහි ස්ථාවර ඉල්ලුමක් පවතින බව සනාථ කරන අතර, දේශීය පාරිභෝගිකයන් අතරත් විශාල දකුණු ආසියානු 県ප්‍රවාසික ප්‍රජාව අතරත් එය ශක්තිමත් වෙළෙඳ නාම පිළිගැනීමක් භුක්ති විඳියි.

මෙම වර්ධනය සිදුවන්නේ, මෑත වර්ෂවල ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් ආර්ථික අභියෝගවලින් අනතුරුව, රටේ තේ කර්මාන්තය තම ගෝලීය පාද සලකුණ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවකදීය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වැනි ස්ථාපිත වෙළෙඳ පොළවල් තුළ ඉදිරියට යාම, අංශයේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.

සිලෝන් තේ හි අඛණ්ඩ ගෝලීය ආකර්ෂණය

ශ්‍රී ලංකාව ලොව ප්‍රමුඛ තේ අපනයනකරුවන් අතර ස්ථානයක් ගනිමින් සිටින අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වෙළෙඳ පොළේ කාර්ය සාධනය කර්මාන්තය තුළ වැඩෙන ශුභවාදී හැඟීමට දායක වෙයි. මැද පෙරදිගෙහි ශක්තිමත් වෙළෙඳ සබඳතා හා වඩා හොඳ වෙළෙඳ පොළ ප්‍රවේශය සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, සිලෝන් තේ අපනයනය සඳහා එම කලාපය ඉතා තීරණාත්මක ස්ථානයක් ව පවතියි.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ප්‍රමාණාත්මකව අඛණ්ඩ වර්ධනයක් ලබාගැනීම, ගල්ෆ් සහයෝගිතා මණ්ඩල රටවල් පුරා පුළුල් ලාභ සඳහා මාර්ගය සකසා දිය හැකි බවයි; එම රටවල ගුණාත්මක තේ සඳහා ඉල්ලුම ශක්තිමත්ව පවතියි.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සහ අපනයනකරුවන්, ගුණාත්මකභාවය හා රසය සඳහා ගෝලීය වශයෙන් ගෞරවනීය සිලෝන් තේ හි කීර්තිය උපයෝගී කරගනිමින්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තම පැවැත්ම තහවුරු කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට දිගටම කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදා ශක්තිය සඳහා ඉතිහාසගත මොහොතක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) සිය සටන් ගුවන් යාන හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය තුළ…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව, දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කිරීමේ ඉලක්කයෙන් යුත් සවිස්තරාත්මක…

11 Jun 2026 Discuss
නේවි 11' බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාධිපතිට විමර්ශනයක් Sinhala

නේවි 11' බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාධිපතිට විමර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීමේ සුවිශේෂ නඩුවක් නැවත මතුවෙයි කොළඹ දී පුද්ගලයන් එකොළොස් දෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ කුප්‍රකට "නේවි 11" නඩුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී…

11 Jun 2026 Discuss