ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයට කළ තේ අපනයනය 2025 දී 3.3%කින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්රෑම් දක්වා ළඟා වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයට සිදුකරන අපනයනයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, 2025 දී එම ප්රේෂණ 3.3 ප්රතිශතයකින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්රෑම් දක්වා ළඟා වී තිබේ. ලෝකයේ වඩාත්ම තරඟකාරී පාන වර්ග වෙළඳපොළවලින් එකක් ලෙස සැළකෙන UAE හි ශ්රී ලංකාව ප්රමුඛ ගුණාත්මක තේ සැපයුම්කරුවකු ලෙස ස්ථාන තහවුරු කර ගැනීමට මෙමගින් හේතු වේ.
ශක්තිමත් වෙමින් පවතින වාණිජ සබඳතාවක්
UAE දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ තේ සඳහා ඉතා වැදගත් ද්වාරයක් ලෙස සේවය කර ඇති අතර, එය සෘජු පාරිභෝගික වෙළඳපොළක් පමණක් නොව, ව්යාප්ත මැද පෙරදිග, උතුරු අප්රිකා සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ප්රදේශ වෙත සිලෝන් තේ නැවත අපනයනය කරන මධ්යස්ථානයක් ද වේ. නවතම දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ මෙම කොරිඩෝව ඔස්සේ ඉල්ලුම ඉහළ යාමේ ප්රවණතාවක් දිගටම පවතින බවත්, ජාතික ආර්ථිකයේ ශෛලශිඛරයක් ලෙස සැළකෙන ශ්රී ලංකාවේ වත්ත ක්ෂේත්රයට ධෛර්යජනක සංඥා ලැබෙන බවත්ය.
වාර්ෂික 3.3 ප්රතිශත වර්ධනය සිලෝන් තේ හි ශ්රේෂ්ඨ ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි ස්ථාවර පාරිභෝගික විශ්වාසය සහ කොළඹ හා අබූ ධාබි අතර අඛණ්ඩව පවත්නා වාණිජ සබඳතාවල ඵලදායිතාව පිළිබිඹු කරයි. මෑත වසරවලදී ප්රාථමික වෙළඳ භාණ්ඩ ක්ෂේත්රයට බලපෑ ගෝලීය ආර්ථික පීඩාවන් මධ්යයේ ද ලැබුණු මෙම ප්රතිඵල ශක්තිමත්භාවයේ ලකුණක් ලෙස කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඉවහල්ව ලබා ගෙන ඇත.
සිලෝන් තේ හි දිගුකාලීන ආකර්ෂණය
ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ප්රමුඛ තේ අපනයනකරුවන් අතර නිරතුරුව ස්ථාන ගන්නා අතර, රටේ නිෂ්පාදනය එහි සුවිශේෂ රස ලක්ෂණ හා ගුණාත්මක ප්රමිතීන් සඳහා පුළුල් ලෙස ප්රසිද්ධ වේ. ගල්ෆ් කලාපයේ වෙළඳපොළවල සිලෝන් තේ බ්රෑන්ඩ් නාමය සැලකිය යුතු ප්රතිරූපයක් දරන අතර, ඒ ඒ ක්ෂේත්රයේ පාරිභෝගිකයන් ලිහිල් කොළ ආකාරයේ සහ ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේණියේ ප්රභේද කෙරෙහි ශක්තිමත් නැඹුරුවක් දක්වයි.
සිලෝන් තේ සමඟ හුරුපුරුදු දැවැන්ත දකුණු ආසියාතික ප්රජාවක් ඇතුළත් UAE හි විවිධාකාර හා ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවාසී ජනගහනය, ශ්රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සඳහා සිල්ලර හා ආගන්තුක සත්කාර අංශයේ ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් අඛණ්ඩව ඇති කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවුම්
තේ අපනයනය ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපයීම් මූලාශ්රයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින හෙයින්, UAE වැනි ප්රධාන වෙළඳපොළවල ක්රියාකාරිත්වය රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික සාධාරණීකරණය සඳහා විශේෂයෙන්ම වැදගත් වේ. ඉහළ අගයකින් යුත් අපනයන ගමනාන්ත කරා ලඟා වීම ආදායම් ස්ථාවර කිරීමට සහ දිවයිනේ තේ වතු හා සකසුරා පහසුකම් හරහා රැකියා ලබා ගන්නා ලක්ෂ ගණනාවක් කම්කරුවන්ගේ ජීවනෝපාය සහාය කිරීමට ද දායක වේ.
2025 ඉතිරි කාලය පුරාවට UAE වෙළඳපොළේ ශ්රී ලංකාවේ පිහිටීම තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ප්රවර්ධන ව්යායාම හා ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ කටයුතු ඔස්සේ මෙම ව්යාප්තිය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට කර්මාන්ත නිලධාරීන් හා රාජ්ය වාණිජ නියෝජිතයන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.