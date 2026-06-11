ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මෑත මාසවලදී වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, දූපත් රාජ්යයේ ඉතිහාසයේ භයානකතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථිකයට යම් ශුභවාදී හැඟීමක් ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, එම සංඛ්යා සමීපව විමර්ශනය කිරීමේදී මතුපිටින් යටතේ ඇති වඩාත් සංකීර්ණ හා සැලකිලිමත් විය යුතු කථාවක් හෙළිදරව් වේ.
ශීර්ෂ සංඛ්යා ගැඹුරු සැබෑ කරුණු වසා ගනී
ශීර්ෂ සංචිත සංඛ්යා ඉහළ ගොස් ඇතත්, විශ්ලේෂකයන් සහ ආර්ථික විද්යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ එම සංචිතවල සංයුතිය සහ ස්වභාවය ප්රවේශමෙන් විමර්ශනය කිරීමට සුදුසු බවයි. වාර්තාගත සංචිතවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් ඇතුළත් වන්නේ ණයට ගනු ලැබූ, ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම්වලට යටත්, හෝ අන් ආකාරයකින් බැඳී ඇති අරමුදල් ය — එනම් ශ්රී ලංකාවට අභිමතය පරිදි යෙදවිය හැකි නිදහසේ ලබාගත හැකි වත්කම් ඒවා නොවන බවයි.
මෙම වෙනස ඉතා තීරණාත්මකය. වාර්තාගත මුළු සංඛ්යාව පිළිබිඹු කරන දළ සංචිත, නිශ්චිත ආපසු ගෙවීම් වගකීම් සහ එම දරාගැනීම් හා සම්බන්ධ කෙටිකාලීන ණය බැඳීම් සැලකිල්ලට ගන්නා ශුද්ධ සංචිතවලට වඩා වඩාත් හිතකර චිත්රයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
ණය ආධාරයෙන් ගොඩනඟන ලද සංචිත
ශ්රී ලංකාවේ සංචිත ගොඩනැගීමේ බොහෝ කොටසක් සඳහා පිටසක්වල ණය ගැනීම් ආධාර කර ඇති අතර, ඒවාට ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ පවත්නා ආධාරක වැඩසටහන මගින් ලබා දෙන ලද පහසුකම් මෙන්ම කලාපීය හවුල්කරුවන් සමඟ ඇති විනිමය ගිවිසුම් ද ඇතුළත් ය. මෙම ගලා ඒම් සංචිත සංඛ්යාවල කොටසක් ලෙස වාර්තා වුවද, ඒවා ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිතව පැමිණෙන අතර, එය රටේ සැබෑ මූල්ය ආරක්ෂිත කොට්ඨාශය effectively අඩු කරයි.
- IMF වැඩසටහනේ ගෙවීම් වාර්තාගත සංචිත එකතුවට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වී ඇත.
- ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් සමඟ ඇති විනිමය ගිවිසුම් සංචිත සංයුතියේ තවත් තට්ටුවක් සාදයි.
- ළඟ කාලයේ ණය සේවා කිරීමේ බැඳීම් ලබාගත හැකි විදේශ විනිමය දරාගැනීම් මත නැවත වරක් පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.
යථා තත්ත්වයට පත්වීම තවමත් අස්ථිරය
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම, දිරිගන්වන සලකුණු පෙන්නුම් කළත්, තවමත් අස්ථිරය. රට ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යූහගතකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරගෙන යන අතර, එම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය වර්තමාන සංචිත තත්ත්වය සැබවින්ම කෙතරම් තිරසාර ද යන්න තීරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.
සංචිතවල ඉහළ යාම ධනාත්මක සංඥාවකි, නමුත් ප්රතිපත්ති立ගත්තන් සහ මහජනතාව තේරුම් ගත යුත්තේ එම අරමුදල් සියල්ල නිදහසේ භාවිතා කළ හැකි නොවන බවයි. ශුද්ධ තත්ත්වය දළ සංඛ්යාවට වඩා ඉතා වෙනස් කථාවක් කියයි.
ආර්ථික විද්යාඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, වැඩිදියුණු වන සංචිත සංඛ්යා පිළිබඳ නොමේරු විශ්වාසය, ශ්රී ලංකාවට කිසිසේත් දරා ගත නොහැකි අවස්ථාවක ප්රතිපත්ති ශිථිලත්වයකට හේතු විය හැකි බවයි. රටේ බාහිර ආරක්ෂිත කොට්ඨාශ නිරන්තරයෙන් යළිගොඩනඟා ගැනීමට අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනයක්, ශක්තිමත් ප්රේෂණ ගලා ඒමක් සහ ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ සාකච්ඡාවල සාර්ථක අවසානයක් අවශ්ය වේ.
ඉදිරි මාර්ගය
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, සංචිත මට්ටම්වල ප්රායෝගික ප්රතිඵල දැනෙන්නේ ඉන්ධන, ඖෂධ සහ ආහාර ද්රව්ය ඇතුළු අත්යවශ්ය ආනයනවල ලබාගත හැකිකම හා මිල ගණන් හරහාය. සංචිතවල සැබෑ හා ස්ථිර වැඩිදියුණුවක් රුපියල ස්ථාවර කිරීමට සහ මධ්යකාලීනව ආනයන පීඩනය සමනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.
රජය IMF සහ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන් සමඟ සබඳතා පවත්වාගෙන යන විට, ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික යථ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.