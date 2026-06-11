Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන නායකත්වයෙන් යුත් සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්වල නව කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් පවතී

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන නායකත්වයෙන් යුත් සයිබර් වංචා මෙහෙයුම්වල නව කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් පවතී

සංවිධිත සයිබර් අපරාධ ජාල විසින් දිවයින ඉලක්ක කර ගැනීම වැඩිවෙමින්

ආසියාව පුරා සංවිධිත වංචා ජාල ගමන් කරන දිශාව නිරීක්ෂණය කරන නැගී එන වාර්තාවලට අනුව, චීනය සම්බන්ධ වංචා සංවිධාන තම කටයුතු දිවයිනට මාරු කරමින් සිටිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව නොකැමැත්තෙන් හෝ සංකීර්ණ සයිබර් අපරාධ මෙහෙයුම්වල වර්ධනය වන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ඉක්මනින් කීර්තියක් උපයා ගනිමින් සිටී.

අපරාධ මෙහෙයුම්වල කලාපීය වෙනසක්

මියන්මාරය සහ කාම්බෝජය වැනි අග්නිදිග ආසියානු රටවල විශාල පරිමාණ වංචා සංකීර්ණ සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ සම්බන්ධ වී සිටි චීන වංචා කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවට ද ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පුළුල් කරමින් සිටින බව පෙනේ. මෙම ජාල නිරීක්ෂණය කරන ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, සාම්ප්‍රදායික ප්‍රධාන ස්ථානවල කලාපීය මර්දන තීව්‍ර වෙත්ම, අලුත් හා අඩු නිරීක්ෂණයකට ලක්වන භූමිය සූරාකෑමේ හිතාමතා ක්‍රමෝපායක් මෙම මාරුව පිළිබිඹු කරන බවයි.

රොමෑන්ටික් වංචා, ගුප්ත මුදල් වංචා සහ ලොව පුරා වින්දිතයන් ඉලක්ක කරගත් ආයෝජන මංකොල්ල ඇතුළු සංකීර්ණ මාර්ගගත වංචා යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම අපරාධ සංවිධාන ප්‍රසිද්ධය. බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර ජාපාරයට ගොදුරු වූ සහ බලහත්කාරයෙන් රඳවාගත් දහස් ගණනක් පුද්ගලයන් මෙම සංකීර්ණ තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කෙරෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇයි?

රටේ පවතින ආර්ථික අවදානම්, සාපේක්ෂව පහසු ප්‍රවේශ ස්ථාන සහ ඩිජිටල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ නියාමන අධීක්ෂණයේ හිඩැස් ඇතුළු සාධක කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව එවැනි මෙහෙයුම් සඳහා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් කළ හැකි බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි. දිවයිනේ අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික පරිසරය නොදැනුවත්වම අපරාධ ජාල සූරාකෑමට ගන්නා තත්ත්වයන් නිර්මාණය කොට ඇති බව ද පෙනේ.

දේශීය බලධාරීන්ට ඇති සැලකිලිමත් වීම්

මෙම වංචා සංවිධාන සංක්‍රමණය වන බවට වාර්තා වීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සඳහා බරපතල සැලකිලිමත් වීම් මතු කරයි. නිසි පරීක්ෂණයකින් තොරව තබා ගැනීමට ඉඩ දුන් හොත්, දේශීය පසුබිමේ සයිබර් අපරාධ යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම රටේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානි කිරීමට, රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ආතතියට පත් කිරීමට සහ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් වින්දිතයන් ලෙස මෙන්ම අපරාධ ව්‍යාපාරවල නොකැමැත්තෙන් සහභාගිවන්නන් ලෙස සූරාකෑමට ලක් කිරීමට ද හේතු විය හැකිය.

  • කලාපීය වින්දිතයන් ඉලක්ක කරගත් මාර්ගගත ආයෝජන සහ ගුප්ත මුදල් වංචා
  • සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ක්‍රියාත්මක රොමෑන්ටික් වංචා මෙහෙයුම්
  • වංචා සංකීර්ණ තුළ බලහත්කාර ශ්‍රමය සමඟ සම්බන්ධ සම්භාව්‍ය මානව ජාපාරය
  • වංචා ආදායම් සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාකාරකම්

කලාපය සඳහා අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වල කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට ස්ථාපිත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සයිබර් අපරාධ නීති රෙගුලාසි ශක්තිමත් කිරීමට, ඒජන්සි අතර සමන්වය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඉක්මනින් ක්‍රියා කළ යුතු බව ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

අග්නිදිග ආසියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ඉහළ මට්ටමේ මර්දන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනයෙන් චීන වංචා සංවිධාන පුළුල් ලෙස විස්ථාපනය වීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. තර්ජනය ක්‍රියාශීලීව විසඳීමට අපොහොසත් වන රටවල් වංචාව හරහා වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක ඩොලර් උත්පාදනය කරන ජාල සඳහා ඊළඟ ක්‍රියාත්මක මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීමේ අවදානමට මුහුණ දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් නවතම වාර්තාවලට ප්‍

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි Sinhala

නියඟ තර්ජනය උග්‍ර වෙත්ම පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අ淡水化 තාක්ෂණය සලකා බලයි

නියඟ තර්ජනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර මිරිදිය සම්පත් මත පීඩනය තීව්‍ර වෙත්ම, සමුද්‍ර ජලය පානීය ජලයට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාව දැනට විමර්ශනය කරමින් සිටී.…

11 Jun 2026 Discuss
හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ Sinhala

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත…

11 Jun 2026 Discuss
වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි Sinhala

වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස,…

11 Jun 2026 Discuss