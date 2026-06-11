ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදා ශක්තිය සඳහා ඉතිහාසගත මොහොතක්
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) සිය සටන් ගුවන් යාන හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය තුළ තීරණාත්මක이정표යක් ළඟා කරගනිමින්, "සිංහ පැටවා" යන හදවත් ගන්නා තම ලාංඡන නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන උසස් කරන ලද කෆීර් C12 සටන් ගුවන් යානයේ පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව නිමා කර ඇත.
නව යුගයක් සඳහා උසස් කරන ලද හැකියාවන්
මෙම ඓතිහාසික පරීක්ෂණ පියාසැරිය, SLAF හි ගුවන් යාන නවීකරණ වැඩසටහන සඳහා ආඩම්බරදායක ජයග්රහණයක් සනිටුහන් කරන අතර, ගුවන් ආරක්ෂක හැකියාවන් පවත්වාගෙන යාමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට හමුදාව දක්වන කැපවීම විදහා දක්වයි. මුලින් ඊශ්රායල් සැලසුමේ බහුකාර්ය සටන් ගුවන් යානයක් වන කෆීර්, ශ්රී ලංකාවේ සටන් ගුවන් යාන බළකායේ ශිලාස්තම්භයක් ලෙස දිගු කලක් සේවය කර ඇති අතර, මෙම නවතම උසස් කිරීම එහි මෙහෙයුම් දිගු ආයු කාලය සහ ඵලදායිතාව කෙරෙහි ප්රතිනව ආයෝජනයක් ලෙස සංඥා කරයි.
C12 ප්රභේද උසස් කිරීම ගුවන් යානයේ කාර්යසාධනය, ගුවන් ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති සහ සමස්ත සටන් සූදානම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වඩා විශ්වාසය සහ නිරවද්යතාවයෙන් සමකාලීන ගුවන් ආරක්ෂා අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සුදානම් කරනු ඇත.
ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා වැදගත්කම
පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව නිම කිරීම තාක්ෂණික ජයග්රහණයකට ඔබ්බෙන් යන්නකි — එය කලාපයේ විශ්වාසනීය ගුවන් ආරක්ෂා ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා SLAF හි උපාය මාර්ගික දැක්ම පිළිබිඹු කරයි. පවතින ගුවන් යාන සම්පූර්ණයෙන් විශ්රාම ගැන්වීම වෙනුවට ඒවා නවීකරණය කිරීම, ලොව පුරා බොහෝ ගුවන් හමුදාවන් අනුගමනය කරන ලද ලාභදායී ප්රවේශයකි, සහ ශ්රී ලංකාවේ වැඩසටහන දේශීය හා සමගාමී ඉංජිනේරු ප්රවීණතාවයේ සාක්ෂියක් ලෙස කැපී පෙනේ.
උසස් කරන ලද "සිංහ පැටවා" ඉදිරි වසර ගණනාවක් රට වෙනුවෙන් අහස ආරක්ෂා කිරීමට සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කලාපීය ආරක්ෂක ගතිකයන් අඛණ්ඩව විකාශනය වෙමින් පවතින මෙකාලේ SLAF හි මෙහෙයුම් හැකියාවන් ශක්තිමත් කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා ආඩම්බරදායක දිනයක්
ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් සහ ගුවන් යාන ලෝලීන් සමානව, SLAF හි තාක්ෂණික ප්රවීණතාවය සහ ජාතික ආරක්ෂාව කෙරෙහි අනාගතය දෙසට බලා සිටින ප්රවේශය විදහා දක්වන සාක්ෂියක් ලෙස මෙම ප්රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. කෆීර් C12 හි පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරියට අනුව ගුවන් යානය සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් යෙදවීම සඳහා අනුමත කිරීමට පෙර තවදුරටත් තක්සේරු අදියර කිහිපයක් සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ජයග්රහණය, ශ්රී ලංකාවේ ස්වාධීන හා සමත් ගුවන් හමුදාවක් පවත්වාගෙන යාමේ අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරන අතර, ඉදිරි අනාගතය දක්වාම ජාතියේ ස්වෛරිත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම් ගුවන් හමුදාවක් ගොඩනැගීමට කැපවීම ප්රකාශ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.