Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව උසස් කරන ලද කෆීර් C12 'සිංහ පැටවා' සටන් ගුවන් යානයේ ඓතිහාසික පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව සිදු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් හමුදා ශක්තිය සඳහා ඉතිහාසගත මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව (SLAF) සිය සටන් ගුවන් යාන හැකියාවන් නවීකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහය තුළ තීරණාත්මක이정표යක් ළඟා කරගනිමින්, "සිංහ පැටවා" යන හදවත් ගන්නා තම ලාංඡන නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන උසස් කරන ලද කෆීර් C12 සටන් ගුවන් යානයේ පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව නිමා කර ඇත.

නව යුගයක් සඳහා උසස් කරන ලද හැකියාවන්

මෙම ඓතිහාසික පරීක්ෂණ පියාසැරිය, SLAF හි ගුවන් යාන නවීකරණ වැඩසටහන සඳහා ආඩම්බරදායක ජයග්‍රහණයක් සනිටුහන් කරන අතර, ගුවන් ආරක්ෂක හැකියාවන් පවත්වාගෙන යාමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට හමුදාව දක්වන කැපවීම විදහා දක්වයි. මුලින් ඊශ්‍රායල් සැලසුමේ බහුකාර්ය සටන් ගුවන් යානයක් වන කෆීර්, ශ්‍රී ලංකාවේ සටන් ගුවන් යාන බළකායේ ශිලාස්තම්භයක් ලෙස දිගු කලක් සේවය කර ඇති අතර, මෙම නවතම උසස් කිරීම එහි මෙහෙයුම් දිගු ආයු කාලය සහ ඵලදායිතාව කෙරෙහි ප්‍රතිනව ආයෝජනයක් ලෙස සංඥා කරයි.

C12 ප්‍රභේද උසස් කිරීම ගුවන් යානයේ කාර්යසාධනය, ගුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති සහ සමස්ත සටන් සූදානම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වඩා විශ්වාසය සහ නිරවද්‍යතාවයෙන් සමකාලීන ගුවන් ආරක්ෂා අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සුදානම් කරනු ඇත.

ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා වැදගත්කම

පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථකව නිම කිරීම තාක්ෂණික ජයග්‍රහණයකට ඔබ්බෙන් යන්නකි — එය කලාපයේ විශ්වාසනීය ගුවන් ආරක්ෂා ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා SLAF හි උපාය මාර්ගික දැක්ම පිළිබිඹු කරයි. පවතින ගුවන් යාන සම්පූර්ණයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම වෙනුවට ඒවා නවීකරණය කිරීම, ලොව පුරා බොහෝ ගුවන් හමුදාවන් අනුගමනය කරන ලද ලාභදායී ප්‍රවේශයකි, සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහන දේශීය හා සමගාමී ඉංජිනේරු ප්‍රවීණතාවයේ සාක්ෂියක් ලෙස කැපී පෙනේ.

උසස් කරන ලද "සිංහ පැටවා" ඉදිරි වසර ගණනාවක් රට වෙනුවෙන් අහස ආරක්ෂා කිරීමට සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කලාපීය ආරක්ෂක ගතිකයන් අඛණ්ඩව විකාශනය වෙමින් පවතින මෙකාලේ SLAF හි මෙහෙයුම් හැකියාවන් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා ආඩම්බරදායක දිනයක්

ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් සහ ගුවන් යාන ලෝලීන් සමානව, SLAF හි තාක්ෂණික ප්‍රවීණතාවය සහ ජාතික ආරක්ෂාව කෙරෙහි අනාගතය දෙසට බලා සිටින ප්‍රවේශය විදහා දක්වන සාක්ෂියක් ලෙස මෙම ප්‍රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. කෆීර් C12 හි පළමු පරීක්ෂණ පියාසැරියට අනුව ගුවන් යානය සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් යෙදවීම සඳහා අනුමත කිරීමට පෙර තවදුරටත් තක්සේරු අදියර කිහිපයක් සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධීන හා සමත් ගුවන් හමුදාවක් පවත්වාගෙන යාමේ අධිෂ්ඨානය අවධාරණය කරන අතර, ඉදිරි අනාගතය දක්වාම ජාතියේ ස්වෛරිත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම් ගුවන් හමුදාවක් ගොඩනැගීමට කැපවීම ප්‍රකාශ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 දී සියයට 3.3 කින් ඉහළ ගොස් මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 18.32 දක්වා වැඩිවේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ අපනයනය 2025 වර්ෂයේ දී ස්ථාවර වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර වර්ෂයේ මිලියන් කිලෝග්‍රෑම් 17.73 හා සැසඳීමේ දී…

11 Jun 2026 Discuss
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව සීමා සටහන් කරන සවිස්තරාත්මක වෙළඳ ගිවිසුමක් කරා ඉදිරියට

දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාව, දෙරට අතර ආර්ථික සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කිරීමේ ඉලක්කයෙන් යුත් සවිස්තරාත්මක…

11 Jun 2026 Discuss
නේවි 11' බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාධිපතිට විමර්ශනයක් Sinhala

නේවි 11' බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාධිපතිට විමර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීමේ සුවිශේෂ නඩුවක් නැවත මතුවෙයි කොළඹ දී පුද්ගලයන් එකොළොස් දෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ කුප්‍රකට "නේවි 11" නඩුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී…

11 Jun 2026 Discuss