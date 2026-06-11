Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට අභියෝග කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට අභියෝග කරයි

විනිශ්චයකාර පුරප්පාඩු සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් රට පුරා තවමත් පිරවීමකින් තොරව පවතිද්දී විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව සඳහා පදනම් වූ හේතු සාධක පැහැදිලි කරන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ විපක්ෂයේ සැලකිලිමත්භාවය

සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්‍රේමදාස මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ පවතින විනිශ්චයකාර නිලධාරීන්ගේ හිඟය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට පෙර, කටයුතු කරන විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම යුක්තිසහගත කරන ලෙස රජයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ ඉල්ලා සිටියේය.

විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රකාශ, රටේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය තුළ ප්‍රමුඛතා සකස් කිරීමේ දුර්වලතාවක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කරන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නව විනිශ්චයකාරවරුන් බඳවා ගෙන පත් කිරීමට අවධානය යොමු කිරීම වෙනුවට, රජය පවතින විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඔවුන්ගේ නියමිත විශ්‍රාම වයස් සීමාවෙන් ඔබ්බට සේවය කිරීමට ඉඩ සලසා දීම කෙරෙහි යොමු වන බවක් පෙනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණවල පුරප්පාඩු අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නඩු තීන්දු ප්‍රමාදයේ ගැටලුවට මුහුණ දී ඇති අතර, විනිශ්චයකාර පුරප්පාඩු නියමිත වේලාවට පිරවීමට අපොහොසත් වීම නිසා එම තත්ත්වය තවත් උග්‍ර වී ඇත. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හිඟය අධිකරණ කෙරෙහි අති විශාල බරක් ඇති කරමින්, දිවයිනේ සිටින දහස් ගණනක් වූ පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලැබීම ප්‍රමාද කරන බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.

මෙම පුරප්පාඩු ප්‍රථමයෙන් ආමන්ත්‍රණය නොකර විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම, අධිකරණය මුහුණ දෙන ව්‍යුහාත්මක අභියෝග නිරාකරණය කිරීමට ඉතා සුළු දායකත්වයක් ලබා දෙන බව ප්‍රේමදාස මහතා තර්ක කළ අතර, එම යෝජනාව ඇත්ත වශයෙන්ම මහජන අවශ්‍යතාව සඳහා දායක වන්නේද යන්නද ප්‍රශ්න කළේය.

රජය තවමත් ප්‍රතිචාර දක්වා නැත

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, විපක්ෂ නායකවරයාගේ විමසීම් සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි. ඉදිරි මාසවලදී අධිකරණයේ සංයුතිය හා ස්වාධීනත්වය සංවේදී මාතෘකාවක් ලෙස පැවතීමට ඉඩ ඇති බැවින්, මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිදුර විවාදයට ගනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අපේක්ෂා කරති.

ප්‍රේමදාස මහතාගේ මෙම මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලංකාව නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීමට සහ ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට දරන උත්සාහයන් ඉදිරියේ, අධිකරණ අංශයට බලපාන ඕනෑම ව්‍යවස්ථාදායක හෝ පරිපාලන වෙනස්කම් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට ප්‍රධාන විපක්ෂය අදිටන් කර ගෙන ඇති බවට සංඥා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ කාලගුණ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙද්දී ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා මෙහෙයවයි Sinhala

එල් නිනෝ කාලගුණ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙද්දී ජනාධිපති දිසානායක හදිසි සාකච්ඡා මෙහෙයවයි

අපේක්ෂිත එල් නිනෝ බාධාවන්ට පෙර රජය ජාතික ආයතන සක්‍රිය කරයි ශ්‍රී ලංකාව එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියේ අපේක්ෂිත බලපෑම් මගහරවා ගැනීම සඳහා සූදානම තීව්‍ර කරමින් සිටින…

11 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට කළ තේ අපනයනය 2025 දී 3.3%කින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්‍රෑම් දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට කළ තේ අපනයනය 2025 දී 3.3%කින් ඉහළ ගොස් මිලියන 18.32 කිලෝග්‍රෑම් දක්වා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සිදුකරන අපනයනයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, 2025 දී එම ප්‍රේෂණ 3.3 ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ ගොස්…

11 Jun 2026 Discuss
අපනයනකරුවන්ගේ ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

අපනයනකරුවන්ගේ ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

මහ බැංකු පියවරට අනුව මුදල් ඒකකය ශක්තිමත් වේ අපනයනකරුවන් සඳහා අනිවාර්ය ඩොලර් පරිවර්තන කාල සීමාව දැඩි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගත් අනතුරුව අඟහරුවාදා…

11 Jun 2026 Discuss