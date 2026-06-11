විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව සජිත් රජයට අභියෝග කරයි
විනිශ්චයකාර පුරප්පාඩු සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් රට පුරා තවමත් පිරවීමකින් තොරව පවතිද්දී විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව සඳහා පදනම් වූ හේතු සාධක පැහැදිලි කරන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ ප්රමුඛතා පිළිබඳ විපක්ෂයේ සැලකිලිමත්භාවය
සමගි ජන බලවේගයට නායකත්වය දෙන ප්රේමදාස මහතා, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ පවතින විනිශ්චයකාර නිලධාරීන්ගේ හිඟය ආමන්ත්රණය කිරීමට පෙර, කටයුතු කරන විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම යුක්තිසහගත කරන ලෙස රජයෙන් ප්රසිද්ධියේ ඉල්ලා සිටියේය.
විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්රකාශ, රටේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය තුළ ප්රමුඛතා සකස් කිරීමේ දුර්වලතාවක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කරන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නව විනිශ්චයකාරවරුන් බඳවා ගෙන පත් කිරීමට අවධානය යොමු කිරීම වෙනුවට, රජය පවතින විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඔවුන්ගේ නියමිත විශ්රාම වයස් සීමාවෙන් ඔබ්බට සේවය කිරීමට ඉඩ සලසා දීම කෙරෙහි යොමු වන බවක් පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණවල පුරප්පාඩු අර්බුදය
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නඩු තීන්දු ප්රමාදයේ ගැටලුවට මුහුණ දී ඇති අතර, විනිශ්චයකාර පුරප්පාඩු නියමිත වේලාවට පිරවීමට අපොහොසත් වීම නිසා එම තත්ත්වය තවත් උග්ර වී ඇත. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හිඟය අධිකරණ කෙරෙහි අති විශාල බරක් ඇති කරමින්, දිවයිනේ සිටින දහස් ගණනක් වූ පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලැබීම ප්රමාද කරන බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.
මෙම පුරප්පාඩු ප්රථමයෙන් ආමන්ත්රණය නොකර විශ්රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම, අධිකරණය මුහුණ දෙන ව්යුහාත්මක අභියෝග නිරාකරණය කිරීමට ඉතා සුළු දායකත්වයක් ලබා දෙන බව ප්රේමදාස මහතා තර්ක කළ අතර, එම යෝජනාව ඇත්ත වශයෙන්ම මහජන අවශ්යතාව සඳහා දායක වන්නේද යන්නද ප්රශ්න කළේය.
රජය තවමත් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, විපක්ෂ නායකවරයාගේ විමසීම් සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි. ඉදිරි මාසවලදී අධිකරණයේ සංයුතිය හා ස්වාධීනත්වය සංවේදී මාතෘකාවක් ලෙස පැවතීමට ඉඩ ඇති බැවින්, මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිදුර විවාදයට ගනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අපේක්ෂා කරති.
ප්රේමදාස මහතාගේ මෙම මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාව නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමට සහ ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට දරන උත්සාහයන් ඉදිරියේ, අධිකරණ අංශයට බලපාන ඕනෑම ව්යවස්ථාදායක හෝ පරිපාලන වෙනස්කම් සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට ප්රධාන විපක්ෂය අදිටන් කර ගෙන ඇති බවට සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.