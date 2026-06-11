Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට, විශේෂයෙන් ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ ජාතික ආරක්ෂාව යන තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රයන්හිදී, දෘඪ කැපවීමක් ප්‍රකාශ කර ඇත.

හවුල් අරමුණු මත ගොඩනැගුණු හවුල්කාරිත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ සහ කලාපීය වශයෙන් උපාය මාර්ගික නැවත සකස් කිරීමේ කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ගමන් කරන අතරතුර, නව දිල්ලිය සමඟ ඇති සබඳතාවට කොළඹ ආරෝපණය කරන වැදගත්කම ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශ ඉස්මතු කරයි. යාබද රාජ්‍ය දෙක ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික සහ වෙළෙඳ සබඳතා බෙදා ගන්නා අතර, නවතම ප්‍රකාශය එම පදනම මත ගොඩනැගීමේ පැහැදිලි අභිප්‍රායක් සංඥා කරයි.

ඉන්දියාව සමඟ සබඳතා තහවුරු කිරීම තම පරිපාලනයේ ප්‍රධාන විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතාවයක් ව පවතින බව ජනාධිපති දිසානායක අවධාරණය කළ අතර, රටවල් දෙක අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීම සහ ආරක්ෂක විධිවිධාන ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරිණි.

ආර්ථික සහයෝගිතාව ඉදිරියෙන්

මෑත වසරවල පැවති අතිශය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරන විට, ඉන්දියාව සමඟ ඇති ආර්ථික සහභාගිත්වය ඉතා අත්‍යවශ්‍ය බවට සැලකේ. ඒ කළඹල සහගත කාල පරිච්ඡේදය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීමේදී ඉන්දියාව දැනටමත් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති අතර, එහිදී ඉන්ධන සහාය, ණය මාර්ග සහ වෙළෙඳ පහසු කිරීමේ පියවර සැලසී ඇත.

  • රටවල් දෙක අතර පුළුල් වෙළෙඳ සහ ආයෝජන රාමු
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ උත්සාහයන්ට අඛණ්ඩ සහාය
  • ශක්තිමත් සම්බන්ධතා හා යටිතල පහසුකම් හවුල්කාරිත්ව

ආරක්ෂක සබඳතා ද ප්‍රමුඛතාවයක්

ආර්ථිකය ඉක්මවා, යාබද රාජ්‍ය දෙක අතර ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ වැදගත්කම ජනාධිපතිවරයා ඉස්මතු කළේය. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ දරන උපාය මාර්ගික ස්ථානය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඉන්දියාව සමඟ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සැලකිය යුතු කලාපීය ඇඟවුම් දරයි.

ඉන්දෝ-ශ්‍රී ලංකා හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමේ කැපවීම, රටවල් දෙකෙහිම ස්ථාවරත්වය, සමෘද්ධිය සහ අන්‍යෝන්‍ය වාසිය සඳහා වූ හවුල් දැක්මක් පිළිබිඹු කරයි.

ඉන්දියන් සාගර කලාපය තුළ ඉහළ ගිය භූ-දේශපාලනික අවධානයේ පසුබිමක් මත මෙම ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව කෙරෙහි ප්‍රතිනව අවධාරණය ලැබීම, කොළඹ හා නව දිල්ලිය යන දෙපිළටම ශක්තිමත් සහ ස්ථාවර ශ්‍රී ලංකා-ඉන්දිය හවුල්කාරිත්වයක් වඩාත් තීරණාත්මක කරවන බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මෑත මාසවලදී වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසයේ භයානකතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථිකයට…

11 Jun 2026 Discuss
ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි Sinhala

ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන විදේශ ප්‍රේෂණ ගලායාමට බාධා කළ හැකි සයිබර් ප්‍රහාරයක් සිදුවී ඇතැයි සැක කෙරෙන බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

11 Jun 2026 Discuss
පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි Sinhala

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය පුරා ප්‍රචණ්ඩ විරෝධතා පුපුරා ගොස් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇති අතර, මෙම අර්බුදය ප්‍රදේශයේ පාලන ක්‍රමය…

11 Jun 2026 Discuss