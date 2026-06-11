ඊශ්රායලයෙන් එන විදේශ ප්රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි
ඊශ්රායලයේ රැකියාවල නිරත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන විදේශ ප්රේෂණ ගලායාමට බාධා කළ හැකි සයිබර් ප්රහාරයක් සිදුවී ඇතැයි සැක කෙරෙන බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ඩී.වී. චානක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී බරපතල ලෙස අවධාරණය කළේය.
පාර්ලිමේන්තුවේ නැඟුණු අනතුරු ඇඟවීම
සැකසහිත සයිබර් ආක්රමණය ශ්රී ලාංකික විදේශ ක්රමිත කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සඳහා එම ප්රේෂණ මත රඳා සිටින ශ්රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සෘජු මූල්ය බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා නීතිනිර්මාතෘවරුන්ගේ අවධානයට යොමු කළේය.
විදේශගත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ ප්රේෂණ රටට ඉතා වැදගත් විදේශ විනිමය ප්රභවයක් වන අතර, ඊශ්රායලය වැනි ප්රධාන ශ්රම යොමු කිරීමේ ගමනාන්තයකින් ලැබෙන මෙම මුදල් හුවමාරුවලට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් දිවයිනේ ප්රේෂණ ලබන පවුල් අතර බහුල දුෂ්කරතාවන්ට මග පාදන්නට ඉඩ ඇත.
තර්ජනයට ලක්වූ ජීවන රේඛාව
ශ්රී ලංකාව දිගු වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඊශ්රායලයේ සැලකිය යුතු විදේශ ක්රමිත කම්කරු පිරිසක් රඳවා ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් ප්රධාන වශයෙන් කෘෂිකාර්මික හා සෙවිලිකරණ අංශවල සේවය කරති. මෙම කම්කරුවන් නිරන්තරයෙන් ස්වදේශයට යවන මුදල් දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ ආර්ථිකවලට අත්යාවශ්ය ජීවන රේඛාවක් සේ පවතී.
මන්ත්රී චානක මහතා, විදේශගත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මූල්ය ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් මෙම කාරණය හදිසියේ විමර්ශනය කරන ලෙසත්, සියලු අවශ්ය පියවර ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටියේය. බාධාවේ මූලාරම්භය හඳුනාගෙන ප්රේෂණ නාලිකා හැකි ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය ක්ෂණිකව ක්රියා කළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රතිසාධනයේ ප්රධාන ශක්තියක් ලෙස විදේශ ප්රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම අනතුරු ඇඟවීම නැඟී ඇත. මූල්ය පද්ධති ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන ගෝලීය වශයෙන් ඉතා සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, ජාත්යන්තර මුදල් හුවමාරු ජාලවල ඇතිවන ඕනෑම අවදානමක් ශ්රී ලංකාව වැනි ප්රේෂණ ලබන රටවලට දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.
සයිබර් ප්රහාරයක් පිළිබඳ සිද්ධිය තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට බලධාරීන් තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, කුමන ලෙස දුෂ්කරතා ඇති වූවාද යන්න සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විමර්ශන සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.