Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන විදේශ ප්‍රේෂණ ගලායාමට බාධා කළ හැකි සයිබර් ප්‍රහාරයක් සිදුවී ඇතැයි සැක කෙරෙන බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.වී. චානක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී බරපතල ලෙස අවධාරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ නැඟුණු අනතුරු ඇඟවීම

සැකසහිත සයිබර් ආක්‍රමණය ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ක්‍රමිත කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සඳහා එම ප්‍රේෂණ මත රඳා සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සෘජු මූල්‍ය බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා නීතිනිර්මාතෘවරුන්ගේ අවධානයට යොමු කළේය.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන විදේශ ප්‍රේෂණ රටට ඉතා වැදගත් විදේශ විනිමය ප්‍රභවයක් වන අතර, ඊශ්‍රායලය වැනි ප්‍රධාන ශ්‍රම යොමු කිරීමේ ගමනාන්තයකින් ලැබෙන මෙම මුදල් හුවමාරුවලට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් දිවයිනේ ප්‍රේෂණ ලබන පවුල් අතර බහුල දුෂ්කරතාවන්ට මග පාදන්නට ඉඩ ඇත.

තර්ජනයට ලක්වූ ජීවන රේඛාව

ශ්‍රී ලංකාව දිගු වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඊශ්‍රායලයේ සැලකිය යුතු විදේශ ක්‍රමිත කම්කරු පිරිසක් රඳවා ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකාර්මික හා සෙවිලිකරණ අංශවල සේවය කරති. මෙම කම්කරුවන් නිරන්තරයෙන් ස්වදේශයට යවන මුදල් දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ ආර්ථිකවලට අත්‍යාවශ්‍ය ජීවන රේඛාවක් සේ පවතී.

මන්ත්‍රී චානක මහතා, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මූල්‍ය ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් මෙම කාරණය හදිසියේ විමර්ශනය කරන ලෙසත්, සියලු අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටියේය. බාධාවේ මූලාරම්භය හඳුනාගෙන ප්‍රේෂණ නාලිකා හැකි ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසාධනයේ ප්‍රධාන ශක්තියක් ලෙස විදේශ ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම අනතුරු ඇඟවීම නැඟී ඇත. මූල්‍ය පද්ධති ඉලක්ක කරගත් සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන ගෝලීය වශයෙන් ඉතා සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මුදල් හුවමාරු ජාලවල ඇතිවන ඕනෑම අවදානමක් ශ්‍රී ලංකාව වැනි ප්‍රේෂණ ලබන රටවලට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.

සයිබර් ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ සිද්ධිය තහවුරු කිරීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බලධාරීන් තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, කුමන ලෙස දුෂ්කරතා ඇති වූවාද යන්න සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විමර්ශන සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මෑත මාසවලදී වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසයේ භයානකතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථිකයට…

11 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට, විශේෂයෙන් ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ ජාතික ආරක්ෂාව…

11 Jun 2026 Discuss
පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි Sinhala

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය පුරා ප්‍රචණ්ඩ විරෝධතා පුපුරා ගොස් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇති අතර, මෙම අර්බුදය ප්‍රදේශයේ පාලන ක්‍රමය…

11 Jun 2026 Discuss