හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්ය ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත අත්හැරීමේ නිගමනයක් නිකුත් කිරීමේ තීරණය ගැනීමත් සමඟ, කොටස් වෙළඳාම් තහනමකට මුහුණ දීමේ අවදානමට ලක්ව ඇත.
අභිමත අත්හැරීමේ නිගමනයක් යනු කුමක්ද?
අභිමත අත්හැරීමේ නිගමනය යනු බාහිර විගණන ක්රියාවලියේ වඩාත් බරපතල ප්රතිඵලයන්ගෙන් එකකි. සමාගමක මූල්ය ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් ප්රකාශ කිරීමට ප්රමාණවත් හා සුදුසු සාක්ෂි ලබා ගැනීමට විගණකයින්ට නොහැකි වූ විට, විනිවිදභාවය හා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු කරමින් මෙය සිදු වේ. එවැනි නිගමනයක් සාමාන්යයෙන් නියාමන පරීක්ෂණ අවුලුවාලන අතර, ආයෝජක විශ්වාසය දැඩි ලෙස බිඳ දැමිය හැකිය.
නියාමන ප්රතිවිපාක
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පාලනය කරන රීති යටතේ, විගණන අභිමත අත්හැරීම් ලැබෙන ලැයිස්තුගත සමාගම් කොටස් වෙළඳාම් තහනමකට ලක් විය හැකිය. ප්රමාණවත් මූල්ය අනාවරණය හා වගවීම පවත්වා ගන්නා සමාගම් පමණක් වෙළඳපොළේ ක්රියාශීලීව ගනුදෙනු කෙරෙන බව සහතික කිරීමෙන් ආයෝජකයින් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත කිරීමේ අවශ්යතා සකස් කර ඇත.
හේලා අැපරල් සමාගමේ තත්ත්වය එය අවදානම් සහගත තත්ත්වයකට තල්ලු කරයි; මෙනයින්, කොටස් වෙළඳාම් තහනමක් ක්රියාත්මක වුවහොත්, යටින් පවතින ගැටළු නියාමකයින් සෑහෙන පරිදි නිරාකරණය කර විසඳෙන තෙක් කොටස් හිමියන්ට සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සීමා වනු ඇත.
සමාගමට සිදු වන බලපෑම
හේලා අැපරල් ශ්රී ලංකාවේ අපනයන නැඹුරු ඇඟළුම් අංශයේ ස්ථාපිත ක්රීඩකයෙකු වන අතර, එම කර්මාන්තය රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල වඩාත් වැදගත් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතී. කොටස් වෙළඳපොළේ සමාගමේ තත්ත්වයට දීර්ඝ කාලීන බාධාවක් ඇති වුවහොත්, පහත සඳහන් ව්යාප්ත ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකිය:
- අනාගත අරමුදල් සංග්රහය සඳහා ප්රාග්ධන වෙළඳපොළ ප්රවේශය අඩු වීම
- පවතින කොටස් හිමියන් හා ආයතනික ආයෝජකයින් තුළ වැඩි වූ අවිනිශ්චිතතාවය
- ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් සමඟ ව්යාපාරික සම්බන්ධතාවලට බලපාන කීර්ති නාශය
- කළමනාකරණ හා මෙහෙයුම් දක්ෂතා රඳවා ගැනීමේ ඇති විය හැකි අභියෝග
පුළුල් පාලනාධිකාරී ගැටළු
ශ්රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත සමාගම් හරහා ආයතනික පාලන ප්රමිතීන් වැඩි වූ පරීක්ෂණයකට ලක් වන කාලයක මෙම සිදුවීම මතු වී ඇත. රටේ මෑත කාලීන දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ගමන් මගේ දී, විශේෂයෙන් මූල්ය විනිවිදභාවයේ වැදගත්කම නියාමකයින් හා වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයින් අවධාරණය කර ඇත.
අභිමත අත්හැරීමේ නිගමනයක් වෙළඳපොළට සංඥා කරන්නේ, ප්රකාශිත මූල්ය ප්රකාශ මත පදනම්ව දැනුවත් තීරණ ගැනීමට ආයෝජකයින්ට නොහැකි බවයි — නියාමකයින් ඉතා බරපතල ලෙස සලකන තත්ත්වයකි.
ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව හා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ, හේලා අැපරල් සමාගම විගණන නිගමනවලට ලබා දෙන ප්රතිචාරය මත පදනම්ව තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඉදිරි පියවර තීරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද?
කොටස් වෙළඳාම් තහනම ඉවත් කිරීමට හෝ වළක්වා ගැනීමට නම්, සාමාන්යයෙන් සමාගමට අභිමත අත්හැරීමට හේතු වූ ගැටළු විසඳීම සඳහා විගණකයින් හා නියාමකයින් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත. ඒ සඳහා මූල්ය ගිණුම් නැවත ප්රකාශ කිරීම, අභ්යන්තර පාලන ක්රමවේද ශක්තිමත් කිරීම හෝ විගණන අවශ්යතා සපුරාලීමට අතිරේක ලේඛන සැපයීම අවශ්ය විය හැකිය. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තත්ත්වය වර්ධනය වන විට කොටස් හිමිය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.