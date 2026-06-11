නේවි 11' බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාධිපතිට විමර්ශනයක්
ශ්රී ලංකාවේ වගවීමේ සුවිශේෂ නඩුවක් නැවත මතුවෙයි
කොළඹ දී පුද්ගලයන් එකොළොස් දෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ කුප්රකට "නේවි 11" නඩුව සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරියෙකු දැන් නිල වශයෙන් විමර්ශනයට ලක්ව ඇති බව අගනුවරින් වාර්තා වේ.
'නේවි 11' නඩුවේ පසුබිම
"නේවි 11" නඩුව කේන්ද්ර වන්නේ සිවිල් පුද්ගලයන් එකොළොස් දෙනෙකු බලහත්කාරයෙන් පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කළ බවට කියැවෙන සිද්ධිය වටාය. මෙය ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පසු මානව හිමිකම් ක්ෂේත්රයට දිගු කලක් තිස්සේ කලකිරීමක් ගෙනදුන් කරුණක් වන අතර, දේශීය සිවිල් සමාජ සංවිධාන මෙන්ම ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන ද ඉහළ අවධානයෙන් නරඹා ඇති රටේ වඩාත් කැපී පෙනෙන අතුරුදහන්වීම් විමර්ශනවලින් එකක් ලෙස මෙය හඳුනාගෙන ඇත.
දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් ගැටුම් සමයේ දී හා ඉන් පසුව සිදු කරන ලද බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් ඉතාමත් සංවේදී ප්රශ්නයක් ලෙස පවතින අතර, සිය ආදරණීයයන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ පිළිතුරු සොයන පවුල් සිය ගණනක් තවමත් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇති ප්රමුඛතම සිද්ධීන් අතර "නේවි 11" නඩුව ගණනය වේ.
විමර්ශනය ඉලක්ක කරන්නේ ඉහළ මට්ටමේ හමුදා නිලධාරියෙකු
හිටපු නාවික හමුදාධිපතිවරයෙකු විමර්ශනයට ඇදගැනීම සුවිශේෂ ප්රගතියක් ලෙස සැලකෙන්නේ, එය හමුදා ධූරාවලියේ ඉහළ මට්ටම් දක්වා වගවීමේ ප්රයත්නයන් ළඟා වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් නිසාය. ශ්රී ලංකාවේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධ විමර්ශනයන් ඓතිහාසිකව ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හඹා නොයෑම හේතුවෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇති බැවින්, මෙම විමර්ශනය පීඩිත පාර්ශ්ව හා ඔවුන්ගේ පෙනී සිටිනුවන් සඳහා කැපී පෙනෙන ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
නාවික හමුදා පුද්ගලයන්ට ආරෝපණය කෙරෙන අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධයෙන් හිටපු හමුදාධිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය සහ සුළු නිලධාරීන්ගේ ක්රියාවන් සඳහා ඉහළ නිලධාරීන් දරන විධානාධිකාරී වගකීම කොළඹ බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලබන බව දැනගැනීමට ඇත.
යුක්තිය ඉල්ලා හඬ නගයි
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුලේ අය හා ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටින්නේ, තරාතිරම හෝ ආයතනික සම්බන්ධතාව කුමක් වුවත්, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සඳහා වගකිව යුත්තන් ජවාබදෙව යන්නය. "නේවි 11" නඩුවේ නවතම ප්රගතිය, ප්රමාද වී වුවද, යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා අර්ථවත් පියවරක් ලෙස දකිනු ඇත.
යුද සමය හා යුද්ධෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ ෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙෙ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.