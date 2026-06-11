Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ මාරාන්තික අරගල රැල්ල — බලහත්කාරී පාලනයේ ගැඹුරු අර්බුදයක් මතුවෙයි

පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය පුරා ප්‍රචණ්ඩ විරෝධතා පුපුරා ගොස් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇති අතර, මෙම අර්බුදය ප්‍රදේශයේ පාලන ක්‍රමය සම්බන්ධ ඊටත් වඩා ගැඹුරු හා දීර්ඝකාලීන අර්බුදයක ප්‍රතිඵලයක් බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

විරෝධතාවලට මූලික හේතු කුමක්ද?

මාරාන්තික ස්වරූපයක් ගත් මෙම උද්ඝෝෂණ, එක් හේතුවකට පමණක් සීමා වූ ප්‍රතිචාරයක් නොවේ. විශ්ලේෂකයන් සහ කලාපීය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනැගී ආ දේශපාලන අපහසුතාවලින් යුත් සංකීර්ණ ජාලයක් මෙහි ඇති බවත්, ඒ ඒ ප්‍රදේශයේ පාලනය, නියෝජනය සහ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික ප්‍රශ්නවලින් එය පෝෂණය වී ඇති බවත්ය.

ආසාද් කාශ්මීරය ලෙසද හඳුන්වනු ලබන පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය, අද්විතීය හා බොහෝ විට විවාදාත්මක ව්‍යවස්ථාමය තත්ත්වයක් හිමිකරගෙන සිටී — එය පාකිස්තානයේ සම්පූර්ණ පිළිගැනීමෙන් යුත් පළාතක් ද නොවේ, ස්වාධීන ආයතනයක් ද නොවේ. මෙම අසන්නිශ්චිත තත්ත්වය, ප්‍රමාණවත් දේශපාලන හඬක් හා ආර්ථික සහයෝගයක් නොමැතිය යැයි හැඟෙන පදිංචිකරුවන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ කෝපය ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත.

අරගලය ඇවිලෙන්නට තල්ලු කළ ප්‍රධාන කරදරකාරී ගැටලු

  • පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරය තුළ දේශපාලන නියෝජනය සහ ස්වාධිපත්‍යය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන කනස්සල්ල
  • ආහාර සහ විදුලිය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ඉහළ යන මිල නිසා ඇති වූ ආර්ථික දුෂ්කරතා
  • ඉස්ලාමාබාද්හි කේන්ද්‍රීය රජය ප්‍රදේශය නොසලකා හරිනවා යයි බොහෝ පදිංචිකරුවන් විස්තර කරන කාරණය සම්බන්ධ අමනාපය
  • ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය සහ එහි පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව ව්‍යවස්ථාමය පැහැදිලි බවක් ඉල්ලා සිටීම

ඉතිහාසයේ මුල් බැසගත් අර්බුදයක්

විරෝධතාවලට ක්ෂණික නිමිත්ත කුමක් වුවද, යටින් ගිනිගන්නා තතු දශක ගණනාවක් පැරණි ඒවා බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති. පාකිස්තාන් පාලිත කාශ්මීරයේ පාලන ව්‍යුහය, ප්‍රදේශීය මට්ටමේ නොව ඉස්ලාමාබාදේදී ප්‍රධාන තීරණ ගැනෙමින්, ජනතාවට තම ස්වකීය කටයුතු කෙරෙහි ඇති බලය සීමා කරන බවට නිතර විවේචනයට ලක් ව ඇත.

අඛණ්ඩ රජයන් රාශියක් විසින් සමාධානය ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස අසමත් වූ, ප්‍රදේශයේ පාලනය පිළිබඳ ගැඹුරු හා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති විවාදයේ කොටසක් ලෙස මෙම අර්බුදය විශ්ලේෂකයෝ විස්තර කරති.

කාශ්මීර් ගැටලුව දකුණු ආසියාවේ වඩාත් ම දිගු කලක් පැවති හා ඇවිළෙන සුළු භූ දේශපාලන ගිනි ගොඩවලින් එකක් ව පැවතීම හේතුවෙන්, මෙම තත්ත්වය පාකිස්තානය තුළ පමණක් නොව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ද අවධානය ඇදගෙන ඇත.

ඉදිරියට කුමක් සිදුවේද?

දිවි පිදූවන් සිටිද්දී හා තතු සන්සුන් වීමේ ලකුණු නොපෙන්නා තතු, විරෝධතා නායකයන් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයකට යෙදෙන ලෙසත්, ඉස්මතු කෙරෙන මූලික ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කරන ලෙසත් පාකිස්තාන් බලධාරීන් කෙරෙහි притиск ඉහළ යමින් පවතී. තවදුරටත් ජීවිත හානි වළක්වා ගත හැකි තරම් ඉක්මනින් රජය ක්‍රියාත්මක වේද යන්න කාලය සමඟ පැහැදිළි වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු ආසියාව පුරා නිරීක්ෂකයන්ට, මෙම සිදුවීම් විසඳුම් නොලැබූ පාලනය පිළිබඳ ගැටලු සහ දිගු කලක් අවධානයෙන් බැහැර කළ ප්‍රාදේශීය අසමානතාවන් අවසානයේ ශෝකජනක හා ස්ථාවරත්වය බිඳ හෙළන ගැටුම් දක්වා ගිනිගෙන ඔවිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ නිහතමානී සිහිගැන්වීමක් ව පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත වර්ධනයක් පෙන්වයි, නමුත් ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මෑත මාසවලදී වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසයේ භයානකතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථිකයට…

11 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ජනාධිපති දිසානායක නැවත තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වය ගැඹුරු කිරීමට, විශේෂයෙන් ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ ජාතික ආරක්ෂාව…

11 Jun 2026 Discuss
ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි Sinhala

ඊශ්‍රායලයෙන් එන විදේශ ප්‍රේෂණ කඩාකප්පල් කරන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ගැන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු අනතුරු අඟවයි

ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන විදේශ ප්‍රේෂණ ගලායාමට බාධා කළ හැකි සයිබර් ප්‍රහාරයක් සිදුවී ඇතැයි සැක කෙරෙන බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී…

11 Jun 2026 Discuss