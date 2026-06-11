ගමන් බලපත්ර වංචා නඩුවේ සිර දඬුවමට එරෙහිව ශශී වීරවංශ ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
ගමන් බලපත්රයට සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශශී වීරවංශට පෙර පනවන ලද අවුරුදු දෙකක සිර දඬුවම සහ දඩ මුදල් තහවුරු කරමින්, ඇය ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
අභියාචනය ප්රතික්ෂේප වෙයි
බ්රහස්පතින්දා ප්රකාශයට පත් කරන ලද මෙම තීරණය, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශගේ දියණිය වන ශශී වීරවංශට දැඩි නීතිමය පසුබෑමක් සනිටුහන් කරයි. පෙර නිත්යානුකූල නියෝගය අවලංගු කිරීමට කිසිදු පදනමක් නොමැති බව මහාධිකරණය තීරණය කළ අතර, මුල් දඬුවම නොවෙනස්ව පවතී.
ශශී වීරවංශ, අභියාචනා ක්රියාවලිය හරහා අවුරුදු දෙකක සිර දඬුවමට සහ ඊට අනුබද්ධ දඩ මුදලට අභියෝග කිරීමට ප්රයත්න ගත් නමුත්, ඇය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද තර්ක ගැන අධිකරණය සොය නොකළේය.
නඩුවේ පසුබිම
ගමන් බලපත්ර වංචාවට සම්බන්ධ චාර්ජ පිළිබඳ මෙම නඩුව, ඇගේ පවුලේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් සෑහෙන පොදු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. වරදකරු ලෙස නම් කිරීම මුලින් ප්රකාශ කළ විට දේශපාලන කඳවුරු හරහා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.
මහාධිකරණය දැන් අභියාචනය ප්රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ, පහළ අධිකරණය විසින් ප්රකාශ කරන ලද දඬුවම පවතින අතර, වීරවංශ තීරණයේ සම්පූර්ණ නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දිය යුතුය.
පුළුල් ඇඟවුම්
දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නීතියේ අතින් ගැලවිය නොහැකි බවට අධිකරණයේ ස්ථාවරය තහවුරු කරන මෙම තීරණය, නීති නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
අධිකරණ තීරණයෙන් පසු ආරක්ෂක පාර්ශ්වය වෙතින් ක්ෂණික ප්රකාශයක් නිකුත් නොවීය. අද ප්රකාශ කරන ලද තීරණයට ප්රතිචාරයක් ලෙස තවත් නීතිමය මාර්ග අනුගමනය කරනු ඇත්දැයි තවමත් නොපැහැදිලිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.