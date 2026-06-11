Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගමන් බලපත්‍ර වංචා නඩුවේ සිර දඬුවමට එරෙහිව ශශී වීරවංශ ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

11 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගමන් බලපත්‍ර වංචා නඩුවේ සිර දඬුවමට එරෙහිව ශශී වීරවංශ ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගමන් බලපත්‍රයට සම්බන්ධ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් ශශී වීරවංශට පෙර පනවන ලද අවුරුදු දෙකක සිර දඬුවම සහ දඩ මුදල් තහවුරු කරමින්, ඇය ගොනු කළ අභියාචනය කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම තීරණය, ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශගේ දියණිය වන ශශී වීරවංශට දැඩි නීතිමය පසුබෑමක් සනිටුහන් කරයි. පෙර නිත්‍යානුකූල නියෝගය අවලංගු කිරීමට කිසිදු පදනමක් නොමැති බව මහාධිකරණය තීරණය කළ අතර, මුල් දඬුවම නොවෙනස්ව පවතී.

ශශී වීරවංශ, අභියාචනා ක්‍රියාවලිය හරහා අවුරුදු දෙකක සිර දඬුවමට සහ ඊට අනුබද්ධ දඩ මුදලට අභියෝග කිරීමට ප්‍රයත්න ගත් නමුත්, ඇය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද තර්ක ගැන අධිකරණය සොය නොකළේය.

නඩුවේ පසුබිම

ගමන් බලපත්‍ර වංචාවට සම්බන්ධ චාර්ජ පිළිබඳ මෙම නඩුව, ඇගේ පවුලේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් සෑහෙන පොදු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. වරදකරු ලෙස නම් කිරීම මුලින් ප්‍රකාශ කළ විට දේශපාලන කඳවුරු හරහා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.

මහාධිකරණය දැන් අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ, පහළ අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද දඬුවම පවතින අතර, වීරවංශ තීරණයේ සම්පූර්ණ නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දිය යුතුය.

පුළුල් ඇඟවුම්

දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නීතියේ අතින් ගැලවිය නොහැකි බවට අධිකරණයේ ස්ථාවරය තහවුරු කරන මෙම තීරණය, නීති නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනතාව යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අධිකරණ තීරණයෙන් පසු ආරක්ෂක පාර්ශ්වය වෙතින් ක්ෂණික ප්‍රකාශයක් නිකුත් නොවීය. අද ප්‍රකාශ කරන ලද තීරණයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස තවත් නීතිමය මාර්ග අනුගමනය කරනු ඇත්දැයි තවමත් නොපැහැදිලිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ Sinhala

හේලා අැපරල් සමාගමේ කොටස් වෙළඳාම් තහනමට මුහුණ දෙයි — විගණකයින් අභිමතය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකේ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත ශ්‍රී ලාංකික ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංස්, සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බාහිර විගණකයින් විසින් අභිමත…

11 Jun 2026 Discuss
වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි Sinhala

වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස,…

11 Jun 2026 Discuss
මාස හතරක් තුළ රාජ්‍ය සේවකයන් පස්විස්සක් අල්ලස් චෝදනාවලට හසු වෙයි — දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව හෙළිකරයි Sinhala

මාස හතරක් තුළ රාජ්‍ය සේවකයන් පස්විස්සක් අල්ලස් චෝදනාවලට හසු වෙයි — දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව හෙළිකරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හතර තුළ, එනම් ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා වූ කාලය තුළ, අල්ලස් සම්බන්ධ චෝදනා මත රජයේ නිලධාරීන් පස්විස්සක් (25) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අල්ලස්…

11 Jun 2026 Discuss