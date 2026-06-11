වාහන ආනයනයේ බදු හිදැස වසා නොගතහොත් 2026 දී රුපියල් බිලියන 40ක් අහිමිවේ — CMTA අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ දිගුම ඉතිහාසය සහිත මෝටර් රථ කර්මාන්ත සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්රේඩර්ස් අසෝසියේෂන් (CMTA), සහ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි අනුබද්ධ සංවිධානයක් ලෙස, 2026 වර්ෂය තුළ ක්රියාමාර්ග නොගත හොත් රජයට රුපියල් බිලියන 40ක් දක්වා ආදායම් අහිමිවිය හැකි බරපතල මූල්ය අවදානමක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.
මූලික ගැටලුව: 15%ක් අවප්රමාණය කිරීමේ දීමනාව අභියෝගයට ලක්වේ
CMTA ගේ ප්රධාන කනස්සල්ල වන්නේ වාහන ආනයනය සඳහා දැනට අදාළ කරනු ලබන 15%ක අවප්රමාණය කිරීමේ විධිවිධානයයි. ආනයනය කරන ලද වාහනවල රේගු අගය කෘත්රිම ලෙස අඩු කිරීමට මෙම විධිවිධානය악用 කරන බව සංගමය තර්ක කරයි. ඒ අනුව, රජය නිත්යානුකූලව ලබාගත යුතු ප්රමාණයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු තරම් අඩු රේගු ඇගයීම් සිදුවන අතර, රාජ්ය ආදායම් එකතු කිරීමේ ක්රියාවලියේ විශාල හා නිරන්තර හිඩැසක් ඇතිවන බව CMTA පෙන්වා දෙයි.
මෙම අවප්රමාණය කිරීමේ දීමනාව හදිසියේ ඉවත් කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් සංගමය ඉල්ලා සිටින අතර, දිගින් දිගටම ක්රියාමාර්ග නොගතහොත් කර්මාන්ත අංශයේ දැනටමත් රැස්වෙමින් පවතින පාඩු තවදුරටත් වර්ධනය වන බවට අනතුරු අඟවයි.
රාජ්ය මූල්ය කෙරෙහි වැඩෙන බලපෑම
ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවක මෙම අනතුරු ඇඟවීම එළිවී ඇත. රාජ්ය ආදායම් සංග්රහය රටේ මූල්ය තාප්ම කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ ශිලා කොළු ගලක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බැවින් CMTA ගේ අනතුරු ඇඟවීම වඩාත් වැදගත් වේ.
රුපියල් දහස් කෝටි ගණනකට ළඟා වන මෙවැනි ආදායම් කාන්දු වීම් රාජ්ය ආදායම් ඉලක්ක සපුරාලීමේ හා ප්රතිසංස්කරණ ගමන් ගතිය රඳවා ගැනීමේ රජයේ හැකියාව සෘජුවම බිඳ දමන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
CMTA ගේ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගය ගැනීමේ ඉල්ලීම
2026 ට පෙර 15%ක අවප්රමාණය කිරීමේ වගන්තිය ඉවත් කිරීම ප්රමුඛ කාරණයක් ලෙස සලකා ක්රියා කරන ලෙස ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගෙන් CMTA ඉල්ලා සිටියි. ගත යුතු ක්රියාමාර්ගය සරල මෙන්ම ඉමහත් ප්රතිඵල ගෙනදෙන්නක් බවද සංගමය තර්ක කරයි. එම ක්රියාමාර්ගය:
- 2026 සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ රුපියල් බිලියන 40ක අමතර ආදායම් කාන්දු වීම වළකාලීම
- නීත්යානුකූල ආනයනකරුවන් සහ ස්ථාපිත මෝටර් රථ ව්යාපාරිකයන් සඳහා සාධාරණ ව්යාපාරික පරිසරයක් ගොඩනැගීම
- වාහන සඳහා රේගු ඇගයීම් ක්රියාවලියේ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කිරීම
- රජයේ පුළුල් මූල්ය තාප්ම කිරීමේ හා ආදායම් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණු සඳහා සහාය වීම
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨතම මෝටර් රථ සංගමය ලෙස CMTA, මෝටර් රථ ව්යාපාර කර්මාන්තය තුළ විනිවිද පෙනෙනසුළු හා සාධාරණ නියාමන පරිසරයක් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් පෙනී සිටී.
මෝටර් රථ ව්යාපාරයට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
ක්ෂණික ආදායම් ගැටලුවෙන් ඔබ්බට ගිය විට, ශ්රී ලංකාවේ වාහන ආනයන රාමුව තුළ දිගු කලක් පවතින ව්යුහාත්මක ගැටලු CMTA ගේ මැදිහත්වීම ඉස්මතු කරයි. ශක්තිමත් අධීක්ෂණයක් හා කාලෝචිත ප්රතිපත්ති ශෝධනයක් නොමැතිව, එවැනි හිදැස් නිත්යානුකූල ව්යාපාර හා ජාතික භාණ්ඩාගාරය යන දෙකෙහිම පිරිවැය රජ කරමින් ඇගයීම් යාන්ත්රණ ක්රීඩා කරන නරක විශ්වාස ක්රියාකාරීන් ආකර්ෂණය කරගන්නා ප්රවණතාවක් ඇති බව කර්මාන්ත ඇතුළු ගතිවන්ගේ මතයයි.
ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආර්ථික මාර්ගෝපදේශය සකස් කරන රජය ඉදිරියේ, CMTA ගේ ආයාචනය මෝටර් රථ අංශයේ රේගු ක්රියාත්මක කිරීම දැඩි කිරීම සහ ආදායම් පාලනය ශක්තිමත් කිරීමේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන කර්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.