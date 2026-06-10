Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශෝධන නඩුව ජූලි 16 දිනට කැඳවයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශෝධන නඩුව ජූලි 16 දිනට කැඳවයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව මුදල් විශෝධන නිවාරණ පනත යටතේ පවරා ඇති නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 16 වැනිදා ඇසීමක් කැඳවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නීති ක්‍රමය හරහා ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන මෙම නඩුව, හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු වන රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ප්‍රමුඛ සාමාජිකයෙකු වන ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති මූල්‍ය අක්‍රමිකතා චෝදනා සම්බන්ධ වේ.

නඩුවේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස කලින් සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, සැකකටයුතු මුදල් විශෝධන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම නඩුව, මෑත වසරවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ වී ඇති ඉහළ මට්ටමේ නීතිමය කරුණු අතරින් එකකි.

ඊළඟ ඇසීම ජූලි 16 දිනට නියම කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය ගත් තීරණය, රට පුරා සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය අවධානයක් දිනාගත් මෙම නඩු කටයුතු ඉදිරියට ද ගෙන යනු ලැබේ.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලාංකේය කටයුතුවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ දේශපාලන ප්‍රමුඛතාව හේතුවෙන්, නීතිමය නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම මහජනතාව ද මෙම නඩුව ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය කිරීම සහ සමාජයේ සෑම මට්ටමකම වගවීම සහතික කිරීම සඳහා立法 කරන ලද නීතිය ලෙස, මුදල් විශෝධන නිවාරණ පනත යටතේ ගෙන යනු ලබන නඩු කටයුතු සැලකිය යුතු නීතිමය බරක් දරයි.

ජූලි 16 වැනිදා ළඟා වෙද්දී ඇසීම පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 336 ට අඩු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල, බදාදා (10) වැනිදා රට පුරා වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව කැපී පෙනෙන ප්‍රශංසනීය ශක්තිමත් වීමක් වාර්තා කළ අතර, ඩොලරයේ විකුණුම්…

10 Jun 2026 Discuss
පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී Sinhala

පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී

සුවය ලබමින් පවතින ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකයේ අවස්ථා කරා ඇස් යොමු කරන ප්‍රංශ ආයෝජකයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු රට ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම කෙරෙහි…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන සාමකාමී රාජ්‍යය බවට පත්වෙයි — නව වාර්තාවක් අනාවරණය කරයි

දූපත් රාජ්‍යය කලාපීය සාම ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ළඟා කරගනියි අලුතින් නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර වාර්තාවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දෙවන…

10 Jun 2026 Discuss