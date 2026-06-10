යෝෂිත රාජපක්ෂගේ මුදල් විශෝධන නඩුව ජූලි 16 දිනට කැඳවයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව මුදල් විශෝධන නිවාරණ පනත යටතේ පවරා ඇති නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 16 වැනිදා ඇසීමක් කැඳවා තිබේ.
ශ්රී ලංකා නීති ක්රමය හරහා ක්රමානුකූලව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන මෙම නඩුව, හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු වන රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ප්රමුඛ සාමාජිකයෙකු වන ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති මූල්ය අක්රමිකතා චෝදනා සම්බන්ධ වේ.
නඩුවේ පසුබිම
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස කලින් සේවය කළ යෝෂිත රාජපක්ෂ, සැකකටයුතු මුදල් විශෝධන ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු වලට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම නඩුව, මෑත වසරවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ වී ඇති ඉහළ මට්ටමේ නීතිමය කරුණු අතරින් එකකි.
ඊළඟ ඇසීම ජූලි 16 දිනට නියම කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය ගත් තීරණය, රට පුරා සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය අවධානයක් දිනාගත් මෙම නඩු කටයුතු ඉදිරියට ද ගෙන යනු ලැබේ.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලාංකේය කටයුතුවලදී රාජපක්ෂ පවුලේ දේශපාලන ප්රමුඛතාව හේතුවෙන්, නීතිමය නිරීක්ෂකයන් මෙන්ම මහජනතාව ද මෙම නඩුව ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. මූල්ය අපරාධ මර්දනය කිරීම සහ සමාජයේ සෑම මට්ටමකම වගවීම සහතික කිරීම සඳහා立法 කරන ලද නීතිය ලෙස, මුදල් විශෝධන නිවාරණ පනත යටතේ ගෙන යනු ලබන නඩු කටයුතු සැලකිය යුතු නීතිමය බරක් දරයි.
ජූලි 16 වැනිදා ළඟා වෙද්දී ඇසීම පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.