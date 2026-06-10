Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර විමර්ශනයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ආරක්ෂාව පතා අධිකරණය වෙත යොමුවෙයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර විමර්ශනයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ආරක්ෂාව පතා අධිකරණය වෙත යොමුවෙයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (SDIG) වරුණ ජයසුන්දර මහතා, 2019 ඉස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනය හා සම්බන්ධව සිය අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලීම සඳහා නීතිමය ආරක්ෂාව ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට විත් නඩු පිටපතක් ගොනු කර ඇත.

අධිකරණ මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටිති

වසර පහකට පෙර ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිය ගණනක් ජීවිත앗 ගත් මාරාන්තික ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධ විමර්ශනය ප්‍රගතිශීලීව ඉදිරියට යමින් තිබියදී, තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ලබාගැනීමට ඉල්ලා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියා ද්විතීයික අධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

දූපතෙ පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද, 260කට අධික ජීවිත앗 ගෙන සිය ගණනක් තුවාල ලබා දුන් 2019 අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාර වටා දිගු කලක් තිස්සේ ඇදී ගිය නීතිමය හා අපරාධ කටයුතු සම්බන්ධව මෙම ගොනු කිරීම වැදගත් ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

විමර්ශනයේ පසුබිම

ඉස්තර් ඉරිදා විමර්ශනය, ප්‍රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ වගකීම් දරා සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක හා ඔත්තු සේවා නිලධාරීන් පුළුල් ලෙස ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ ලොප්පු සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් මත නිසි පියවර නොගැනීම, ඒ ව්‍යසනකාරී ජීවිත හානිය සිදුවීමට හේතු වූවාද යන්න විමර්ශකයෝ පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

SDIG ජයසුන්දර මහතා විසින් නිරෝධ රිට් නඩු පිටපතක් ගොනු කිරීමේ තීරණය, ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ ආරක්ෂක පද්ධතියේ නිරත ව සිටි නිලධාරීන් කෙරෙහි බලධාරීන් සිය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාව තීව්‍ර කරත්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දැනෙන නීතිමය පීඩනය ඉස්මතු කරයි.

වගවීමේ ප්‍රයත්නවලට ඇති වැදගත්කම

බෝම්බ ප්‍රහාරවලට පෙර ඇති වූ බුද්ධි අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධව සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා දීර්ඝ කලක් තිස්සේ හඬ නඟා ගෙන සිටි ගොදුරු බවට පත් වූවන්ගේ පවුලේ අය සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් මෙම නඩු කටයුතු දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. ප්‍රහාරවලින් ගතවූ වසරවල් තුළ යුක්තිය ඉෂ්ට කර ගැනීමේ ගතිය මන්දගාමී බව කෙරෙහි බොහෝ දෙනෙකු ව්‍යසනය ප්‍රකාශ කර ඇත.

  • 2019 අප්‍රේල් 21 ඉස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර, එකවර පල්ලි තුනක් සහ හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කෙරිණි.
  • සමගාමීව සිදු කරන ලද බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් 260කට අධික දෙනෙකු ජීවිතක්ෂය ලබා සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ.
  • සිදු විය හැකි ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ පූර්ව බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ව්‍යාප්ත කෙරී තිබුණද ඒ ගැන නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැති බව වාර්තා වේ.
  • පොලිස් සහ බුද්ධ අංශ හරහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ගණනාවක් ඒ අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධව සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් කෙරී ඇත.

ජයසුන්දර මහතාගේ පෙත්සම සම්බන්ධව අභියාචනාධිකරණය තීරණයක් ගෙන නොමැත. ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ අඳුරුතම දිනයන්ගෙන් එකක් වටා ඇති පුළුල් වගවීමේ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි ඊට ඇති ඇඟවුම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ තීන්දුව දැඩිව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වල් අලි ජනගහනය 7,451 දක්වා ඉහළට — නවතම ජාතික සමීක්ෂණය හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම ජාතික අලි සංගණනයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව, රටේ වල් අලි ජනගහනය ඇස්තමේන්තුගත පුද්ගලයන් 7,451 දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, මෙය දූපත් රාජ්‍යයේ වනජීවී…

10 Jun 2026 Discuss
තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ Sinhala

තායිලන්ත ගුවන්තොටුපළේදී ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙකුගේ 'කැනේඩියානු' සිහිනය එළිදැක්වේ

තායි සීමා මායිමේදී වංචනික ගමන් ලේඛන සැලැස්ම හෙළිදරව් වේ වංචනික කැනේඩියානු ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගත වීමට ගත් සූක්ෂ්ම උත්සාහයක්, ප්‍රවේශ චෙක්පොස්තුවකදී…

10 Jun 2026 Discuss
ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම් Sinhala

ණය පැහැර හැරීමෙන් ය立ත් වීමෙන් පසු ප්‍රොපාර්කෝ ශ්‍රී ලංකාවට අරමුදල් සැපයීම නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයෙන් මිදෙද්දී ප්‍රොපාර්කෝ ආපසු පැමිණීමේ සංඥා දක්වයි මෑත වාර්තාවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව එහි ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් සාර්ථකව ගොඩ…

10 Jun 2026 Discuss